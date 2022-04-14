Hậu tái xuất sau drama 'trà xanh', Hải Tú liền bị nghi ngờ 'cà khịa' Thiều Bảo Trâm

Trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng những chi tiết được lồng ghép trong ca khúc Sau lưng anh có ai kìa làm khán giả liên tưởng đến ồn ào của chính cô, Sơn Tùng và Hải Tú. Dù không biết là vô tình hay cố ý nhưng fan lại có dịp tưởng tượng, tự biên tự diễn về ồn ào tình ái này.

Trong suốt thời gian qua, "bùng binh" tình cảm giữa Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm - Hải Tú vẫn nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ phía cư dân mạng. Tưởng rằng câu chuyện sẽ có dấu hiệu hạ nhiệt khi người trong cuộc vẫn một mực im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên mới đây, khi bất ngờ ca sĩ Thiều Bảo Trâm "comeback" cũng là lúc netizen có dịp "khai quật" lại chuyện tình ồn ào trên.

Có lẽ không có gì để tranh cãi, câu chuyện ồn ào một lần nữa được đẩy lên đỉnh điểm, cao trào, khi nhiều netizen đồn đoán động tác "cà khịa" được cho là của Hải Tú về việc không được yêu thương. Ngay lập tức, dân mạng phát hiện ra và nhảy vào bàn luận xôn xao về hành động trên của Hải Tú.

Tuy nhiên, được biết đây không phải là tài khoản chính thức của Hải Tú, dù trước đó nàng thơ của Sơn Tùng cũng có tag tên tài khoản lq_dnao trong một bài post.

Tên tài khoản lq_dnao đăng tải tâm thư khiến dân mạng dậy sóng. - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, tài khoản lq_dnao đăng tải dòng trạng thái: "Cô ấy nắn nót, sửa từng lỗi sai của bạn và mong muốn sẽ được đối xử tốt hơn với cô ấy. Và rồi cũng chính cô ấy lặng lẽ ngồi nhìn bạn đối xử với người sau với cái cách mà cô luôn khao khát, nắn nót bạn từng ngày".

Bên dưới dòng status được chia sẻ ở trên, netizen đã đồn đoán phải chăng Hải Tú đang ngầm nhắm tới Thiều Bảo Trâm bởi vì nội dung MV mới ra mắt? Dù không công khai nói rõ ai là cô ấy trong đoạn status nhưng ồn ào tình sử giữa bộ 3: Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm - Hải Tú bỗng có cơ hội được bàn tán rầm rộ trở lại.

Sơn Tùng - Hải Tú - Thiều Bảo Trâm tạo ra nhiều drama tình ái. Ảnh: Internet

Hình ảnh trong MV Sau lưng anh có ai kìa được cư dân mạng liên tưởng đến ồn ào của chính nữ ca sĩ. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả những nhận định, kết luận chỉ là giả thiết, suy đoán của cộng đồng mạng khi bàn về câu chuyện tình ái Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm. Và hiện vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào về mức độ chính xác của tin đồn trên, nhưng có vẻ trong thời điểm nhạy cảm này thì việc Hải Tú "cà khịa" Thiều Bảo Trâm có vẻ phi lý.