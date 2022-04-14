Hậu tái xuất sau drama 'trà xanh', Hải Tú liền bị nghi ngờ 'cà khịa' Thiều Bảo Trâm

Hậu trường 14/04/2022 11:46

Vừa qua, Thiều Bảo Trâm comeback cũng là lúc netizen có dịp 'đào' lại chuyện tình ồn ào trên.

Trong suốt thời gian qua, "bùng binh" tình cảm giữa Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm - Hải Tú vẫn nhận được nhiều sự quan tâm chú ý từ phía cư dân mạng. Tưởng rằng câu chuyện sẽ có dấu hiệu hạ nhiệt khi người trong cuộc vẫn một mực im hơi lặng tiếng. Tuy nhiên mới đây, khi bất ngờ ca sĩ Thiều Bảo Trâm "comeback" cũng là lúc netizen có dịp "khai quật" lại chuyện tình ồn ào trên.

Trên mạng xã hội, xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng những chi tiết được lồng ghép trong ca khúc Sau lưng anh có ai kìa làm khán giả liên tưởng đến ồn ào của chính cô, Sơn Tùng và Hải Tú. Dù không biết là vô tình hay cố ý nhưng fan lại có dịp tưởng tượng, tự biên tự diễn về ồn ào tình ái này.

Hậu tái xuất sau drama 'trà xanh', Hải Tú liền bị nghi ngờ 'cà khịa' Thiều Bảo Trâm - Ảnh 1

Hậu tái xuất sau drama 'trà xanh', Hải Tú liền bị nghi ngờ 'cà khịa' Thiều Bảo Trâm - Ảnh 2
Thiều Bảo Trâm comeback cũng là lúc ồn ào tình ái dấy lên. - Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Có lẽ không có gì để tranh cãi, câu chuyện ồn ào một lần nữa được đẩy lên đỉnh điểm, cao trào, khi nhiều netizen đồn đoán động tác "cà khịa" được cho là của Hải Tú về việc không được yêu thương. Ngay lập tức, dân mạng phát hiện ra và nhảy vào bàn luận xôn xao về hành động trên của Hải Tú. 

Tuy nhiên, được biết đây không phải là tài khoản chính thức của Hải Tú, dù trước đó nàng thơ của Sơn Tùng cũng có tag tên tài khoản lq_dnao trong một bài post.

Hậu tái xuất sau drama 'trà xanh', Hải Tú liền bị nghi ngờ 'cà khịa' Thiều Bảo Trâm - Ảnh 3
Tên tài khoản lq_dnao đăng tải tâm thư khiến dân mạng dậy sóng. - Ảnh chụp màn hình

Cụ thể, tài khoản lq_dnao đăng tải dòng trạng thái: "Cô ấy nắn nót, sửa từng lỗi sai của bạn và mong muốn sẽ được đối xử tốt hơn với cô ấy. Và rồi cũng chính cô ấy lặng lẽ ngồi nhìn bạn đối xử với người sau với cái cách mà cô luôn khao khát, nắn nót bạn từng ngày".

Bên dưới dòng status được chia sẻ ở trên, netizen đã đồn đoán phải chăng Hải Tú đang ngầm nhắm tới Thiều Bảo Trâm bởi vì nội dung MV mới ra mắt? Dù không công khai nói rõ ai là cô ấy trong đoạn status nhưng ồn ào tình sử giữa bộ 3: Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm - Hải Tú bỗng có cơ hội được bàn tán rầm rộ trở lại.

Hậu tái xuất sau drama 'trà xanh', Hải Tú liền bị nghi ngờ 'cà khịa' Thiều Bảo Trâm - Ảnh 4
Sơn Tùng - Hải Tú - Thiều Bảo Trâm tạo ra nhiều drama tình ái. Ảnh: Internet

 

Hậu tái xuất sau drama 'trà xanh', Hải Tú liền bị nghi ngờ 'cà khịa' Thiều Bảo Trâm - Ảnh 5
Hình ảnh trong MV Sau lưng anh có ai kìa được cư dân mạng liên tưởng đến ồn ào của chính nữ ca sĩ. Ảnh: FB Thiều Bảo Trâm

Cho đến thời điểm hiện tại, tất cả những nhận định, kết luận chỉ là giả thiết, suy đoán của cộng đồng mạng khi bàn về câu chuyện tình ái Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm. Và hiện vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng xác thực nào về mức độ chính xác của tin đồn trên, nhưng có vẻ trong thời điểm nhạy cảm này thì việc Hải Tú "cà khịa" Thiều Bảo Trâm có vẻ phi lý.

Hậu chia tay Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải cập nhật trạng thái "mới", fan hâm mộ xuýt xoa vì điều này!

Hậu chia tay Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải cập nhật trạng thái "mới", fan hâm mộ xuýt xoa vì điều này!

Sau chia tay Hòa Minzy, thiếu gia Minh Hải cập nhật tình hình hiện tại của bản thân.

Xem thêm
Từ khóa:   Hải Tú Sơn Tùng Sơn Tùng - Thiều Bảo Trâm - Hải Tú Thiều Bảo Trâm Hải Tú Hải Tú 'cà khịa' Thiều Bảo Trâm

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 29 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 1 giờ 59 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 29 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 29 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 3 giờ 59 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 29 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 44 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 4 giờ 59 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?