Hoàng Oanh bất ngờ bị 'nhắc tên' dưới bài đăng của Thanh Thảo: 'Sống ở nước ngoài phải thích nghi việc làm người phụ nữ bình thường'

Thanh Thảo vừa có những chia sẻ về cuộc sống lấy chồng ở nước ngoài nhưng Hoàng Oanh bất ngờ cũng bị cư dân mạng nhắc tên vào cuộc.

Những ngày gần đây, thông tin MC Hoàng Oanh ly hôn với chồng Tây khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng và không khỏi tiếc nuối. Nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ theo nữ Mc chia sẻ là do bất đồng quan điểm, văn hóa,... và cả 2 không thể đi đến thống nhất cuối cùng. Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo cũng vừa có bài chia sẻ dài nói về cuộc sống khi chấp nhận từ bỏ hào quang để theo chồng sang Mỹ định cư và chỉ tập trung hết thời gian để làm vợ, làm mẹ. Bài chia sẻ này khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện hôn nhân của Hoàng Oanh vì có nhiều nét tương đồng như cùng lấy chồng Tây, có con nhỏ và sinh sống ở nước ngoài,...

Cuộc ly hôn của hoàng Oanh và chồng Tây khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet Cụ thể, Thanh Thảo chia sẻ rằng việc chăm sóc gia đình, thức khuya dậy sớm, lo chuyện bỉm tã cho con suốt ngày là hết sức bình thường. Khi quyết định sống ở nước ngoài thì phải sẵn sàng trong tâm thế tự thân vận động, thích nghi với việc là một phụ nữ bình thường, không có kẻ hầu người hạ như khi ở Việt Nam. Bài đăng mới đây của Thanh Thảo gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình Ngay dưới bài viết của Thanh Thảo, một cư dân mạng không ngại nhắc đến Hoàng Oanh và bày tỏ cảm xúc tiếc nuối rằng: "Nếu MC Hoàng Oanh đọc được những dòng tâm sự của chị chắc không đi đến kết cục như vậy".

Dân mạng bất ngờ nhắc tên Hoàng Oanh dưới bài đăng của Thanh Thảo - Ảnh: Chụp màn hình Sự so sánh này cũng được nhiều người đồng tình, tuy nhiên, cũng có người phản đối và cho biết, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, Hoàng Oanh lại vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân nên việc nhắc tên như thế này là không hay. Hiện, vụ ly hôn của MC Hoàng Oanh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý.

Hậu đăng đàn cảnh cáo 'tiểu tam' ve vãn chồng, Thanh Thảo lại hé lộ nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân với chồng đại gia? "Tôi cũng từng rơi vào những bế tắc trong cuộc sống, cũng dày vò bản thân tại sao chọn con đường này" - Thanh Thảo chia sẻ về những khó khăn khi sang Mỹ định cư.

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