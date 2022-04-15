Hoàng Oanh bất ngờ bị 'nhắc tên' dưới bài đăng của Thanh Thảo: 'Sống ở nước ngoài phải thích nghi việc làm người phụ nữ bình thường'

Hậu trường 15/04/2022 09:40

Thanh Thảo vừa có những chia sẻ về cuộc sống lấy chồng ở nước ngoài nhưng Hoàng Oanh bất ngờ cũng bị cư dân mạng nhắc tên vào cuộc.

Những ngày gần đây, thông tin MC Hoàng Oanh ly hôn với chồng Tây khiến nhiều người hâm mộ ngỡ ngàng và không khỏi tiếc nuối. Nguyên nhân dẫn đến cuộc hôn nhân đổ vỡ theo nữ Mc chia sẻ là do bất đồng quan điểm, văn hóa,... và cả 2 không thể đi đến thống nhất cuối cùng.

Mới đây, trên trang cá nhân, ca sĩ Thanh Thảo cũng vừa có bài chia sẻ dài nói về cuộc sống khi chấp nhận từ bỏ hào quang để theo chồng sang Mỹ định cư và chỉ tập trung hết thời gian để làm vợ, làm mẹ. Bài chia sẻ này khiến nhiều người liên tưởng đến câu chuyện hôn nhân của Hoàng Oanh vì có nhiều nét tương đồng như cùng lấy chồng Tây, có con nhỏ và sinh sống ở nước ngoài,...

Hoàng Oanh bất ngờ bị 'nhắc tên' dưới bài đăng của Thanh Thảo: 'Sống ở nước ngoài phải thích nghi việc làm người phụ nữ bình thường' - Ảnh 1
Cuộc ly hôn của hoàng Oanh và chồng Tây khiến nhiều người tiếc nuối - Ảnh: Internet

Cụ thể, Thanh Thảo chia sẻ rằng việc chăm sóc gia đình, thức khuya dậy sớm, lo chuyện bỉm tã cho con suốt ngày là hết sức bình thường. Khi quyết định sống ở nước ngoài thì phải sẵn sàng trong tâm thế tự thân vận động, thích nghi với việc là một phụ nữ bình thường, không có kẻ hầu người hạ như khi ở Việt Nam.

Hoàng Oanh bất ngờ bị 'nhắc tên' dưới bài đăng của Thanh Thảo: 'Sống ở nước ngoài phải thích nghi việc làm người phụ nữ bình thường' - Ảnh 2
Bài đăng mới đây của Thanh Thảo gây nhiều sự chú ý - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay dưới bài viết của Thanh Thảo, một cư dân mạng không ngại nhắc đến Hoàng Oanh và bày tỏ cảm xúc tiếc nuối rằng: "Nếu MC Hoàng Oanh đọc được những dòng tâm sự của chị chắc không đi đến kết cục như vậy".

Hoàng Oanh bất ngờ bị 'nhắc tên' dưới bài đăng của Thanh Thảo: 'Sống ở nước ngoài phải thích nghi việc làm người phụ nữ bình thường' - Ảnh 3
Dân mạng bất ngờ nhắc tên Hoàng Oanh dưới bài đăng của Thanh Thảo - Ảnh: Chụp màn hình

Sự so sánh này cũng được nhiều người đồng tình, tuy nhiên, cũng có người phản đối và cho biết, mỗi người đều có một hoàn cảnh riêng, Hoàng Oanh lại vừa trải qua đổ vỡ hôn nhân nên việc nhắc tên như thế này là không hay.

Hiện, vụ ly hôn của MC Hoàng Oanh vẫn nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý. 

Hậu đăng đàn cảnh cáo 'tiểu tam' ve vãn chồng, Thanh Thảo lại hé lộ nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân với chồng đại gia?

Hậu đăng đàn cảnh cáo 'tiểu tam' ve vãn chồng, Thanh Thảo lại hé lộ nhiều mâu thuẫn trong hôn nhân với chồng đại gia?

"Tôi cũng từng rơi vào những bế tắc trong cuộc sống, cũng dày vò bản thân tại sao chọn con đường này" - Thanh Thảo chia sẻ về những khó khăn khi sang Mỹ định cư.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoàng Oanh ly hôn Hoàng Oanh bị réo tên trong bài viết của Thanh Thảo Chồng của Hoàng Oanh

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 0 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 3 giờ 30 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 0 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 4 giờ 30 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 0 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 5 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?