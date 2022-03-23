Toàn cảnh vụ Đức Phúc bị "bạn trai cũ" Hoà Minzy lừa đảo với kịch bản ly kỳ như phim hành động, hé lộ hình ảnh làm việc với công an sau màn 'cả tin' trị giá 'hơn chục triệu'

Hậu trường 23/03/2022 09:30

Chia sẻ trên trang cá nhân, Đức Phúc cho hay vì thiếu cảnh giác, nên bản thân đã dễ dàng bị kẻ xấu dàn dựng kịch bản lừa đảo, lấy đi một số tiền không nhỏ.

Cụ thể trên tài khoản mạng xã hội cá nhân của mình, nam ca sĩ đã tung tất tần tật về bằng chứng của hành vi của băng nhóm đã lừa đảo anh khi mạo danh 2 người bạn thân thiết của anh là bạn trai cũ của Hòa Minzy (Nguyễn Minh Hải) và nam ca sĩ Erik, với số tiền lên đến 32 triệu đồng. 

Theo tiết lộ của nam ca sĩ, thủ đoạn của những người này hết sức tinh vi khiến anh cả tin và bị lừa. Ban đầu, một kẻ đã mạo danh bạn trai cũ của Hoà Minzy nhắn tin thông báo sắp trở về Việt Nam, hỏi Đức Phúc có muốn nhờ mua gì bên Úc không?

Sau đó một tài khoản khác mạo danh Erik xuất hiện trong nhóm chat và trao đổi về việc chuyển khoản mua vé máy bay giúp. Vì đó là những người bạn thân thiết của mình, nên nam ca sĩ tỏ ra không chút băn khoăn và đã chuyển tiền liền ngay sau đó.

Toàn cảnh vụ Đức Phúc bị 'bạn trai cũ' Hoà Minzy lừa đảo với kịch bản ly kỳ như phim hành động, hé lộ hình ảnh làm việc với công an sau màn 'cả tin' trị giá 'hơn chục triệu' - Ảnh 1
Toàn cảnh vụ Đức Phúc bị 'bạn trai cũ' Hoà Minzy lừa đảo với kịch bản ly kỳ như phim hành động, hé lộ hình ảnh làm việc với công an sau màn 'cả tin' trị giá 'hơn chục triệu' - Ảnh 2
Toàn cảnh vụ Đức Phúc bị 'bạn trai cũ' Hoà Minzy lừa đảo với kịch bản ly kỳ như phim hành động, hé lộ hình ảnh làm việc với công an sau màn 'cả tin' trị giá 'hơn chục triệu' - Ảnh 3

Toàn cảnh vụ Đức Phúc bị 'bạn trai cũ' Hoà Minzy lừa đảo với kịch bản ly kỳ như phim hành động, hé lộ hình ảnh làm việc với công an sau màn 'cả tin' trị giá 'hơn chục triệu' - Ảnh 4

Toàn cảnh vụ Đức Phúc bị 'bạn trai cũ' Hoà Minzy lừa đảo với kịch bản ly kỳ như phim hành động, hé lộ hình ảnh làm việc với công an sau màn 'cả tin' trị giá 'hơn chục triệu' - Ảnh 5

Nội dung trò chuyện của Đức Phúc và nhóm lừa đảo mạo danh bạn trai cũ Hoà Minzy và Erik - Ảnh: FBNV

Chỉ khi nói chuyện với Erik thật khoảng 30 phút sau đó, Đức Phúc mới biết mình đã bị lừa vì cách nói chuyện khác với người bạn thân thiết hàng ngày. Ngay sau khi biết mình bị lừa với số tiền lên đến 32 triệu. Nam ca sĩ đã ngay lập tức đến để trình báo với cơ quan điều tra.

Cụ thể trong bài viết của Đức Phúc, nam ca sĩ chia sẻ như sau : ''Sau khi tìm hiểu hướng giải quyết thì 9h sáng ngày 21/03/2022 Phúc đã lên Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra - Công An TP Thủ Đức (tại nơi Phúc đang cư trú) để báo cáo sự việc này và cung cấp đầy đủ bằng chứng, thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo cho Phía Cơ Quan Công An Điều Tra. Phúc cũng đã làm Đơn Tố Cáo như hướng dẫn của Đơn Vị Điều Tra và đang trong thời gian giải quyết. Hy vọng rằng phía Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra sẽ tìm ra được đối tượng lừa đảo và có hình phạt thích đáng để răn đe các đối tượng có hành vi tương tự! ''

Toàn cảnh vụ Đức Phúc bị 'bạn trai cũ' Hoà Minzy lừa đảo với kịch bản ly kỳ như phim hành động, hé lộ hình ảnh làm việc với công an sau màn 'cả tin' trị giá 'hơn chục triệu' - Ảnh 6
Toàn cảnh vụ Đức Phúc bị 'bạn trai cũ' Hoà Minzy lừa đảo với kịch bản ly kỳ như phim hành động, hé lộ hình ảnh làm việc với công an sau màn 'cả tin' trị giá 'hơn chục triệu' - Ảnh 7

Cuối bài viết, anh tự nhìn nhận lại những sai lầm của bản thân dẫn đến sự việc này và lên tiếng cảnh báo trên mạng xã hội.

"Nhìn nhận lại sự việc thì Phúc thấy rằng, trách các đối tượng lừa đảo thì Phúc cũng sẽ phải tự trách bản thân mình nhiều hơn vì đã quá tin người và chủ quan không check kĩ lại toàn bộ thông tin trước khi hành động.

Đây sẽ là một bài học đắt giá cho bản thân Phúc để rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn từ nay về sau!

Phúc hy vọng rằng qua sự việc lần này của Phúc, mọi người nên cẩn trọng hơn vì các hành vi lừa đảo ngày càng tinh vi, để tránh xảy ra những trường hợp đáng tiếc như Phúc", Đức Phúc chia sẻ.

Toàn cảnh vụ Đức Phúc bị 'bạn trai cũ' Hoà Minzy lừa đảo với kịch bản ly kỳ như phim hành động, hé lộ hình ảnh làm việc với công an sau màn 'cả tin' trị giá 'hơn chục triệu' - Ảnh 8

Nam ca sĩ đang phối hợp với cơ quan điều tra để tố giác hành vi lừa đảo quá tinh vi này

Cũng trong bài viết, giọng ca Ngày Đầu Tiên đã đăng tải kèm hình ảnh làm việc tại cơ quan công an và khẳng định sẽ làm rõ mọi chuyện để tránh có thêm những nạn nhân khác rơi vào chiêu trò lừa đảo này.

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Nhiều sao Việt liên tục bị một đối tượng mạo danh lừa đảo chuyển tiền bằng một cách thức vô cùng tinh vi, trong đó, Đức Phúc đã bị lừa mất 32 triệu đồng.

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