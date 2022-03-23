Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng về vụ việc lừa đảo chuyển tiền, Đức Phúc là nạn nhân tiếp theo

Hậu trường 23/03/2022 09:07

Nhiều sao Việt liên tục bị một đối tượng mạo danh lừa đảo chuyển tiền bằng một cách thức vô cùng tinh vi, trong đó, Đức Phúc đã bị lừa mất 32 triệu đồng.

Sau khi chinh chiến tại cuộc thi Miss World 2022, Đỗ Thị Hà là nàng hậu thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, cuộc thi vừa kết thúc chưa được bao lâu thì nàng hậu mới đây đã vướng vào rắc rối liên quan đến vụ một lừa đảo chuyển tiền vô cùng tinh vi.

Theo đó, trên trang cá nhân, "bà trùm Hoa hậu" - Phạm Kim Dung đã chia sẻ dòng trạng thái cảnh báo về việc bị mạo danh lừa đảo. Theo đó, bà trùm Hoa hậu cho biết có một người đã mạo danh mình và hoa hậu Đỗ Thị Hà để nhắn tin cho nhân viên công ty qua một ứng dụng khác, yêu cầu chuyển khoản số tiền 25 triệu đồng.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng về vụ việc lừa đảo chuyển tiền, Đức Phúc là nạn nhân tiếp theo - Ảnh 1

Tuy nhiên sau khi nhận thấy sự bất thường, cô nhân viên ngay lập tức trao đổi trực tiếp với "bà trùm Hoa hậu" và biết sự thật nên may mắn chưa bị lừa. Về phía hoa hậu Đỗ Thị Hà, bên dưới bình luận, nàng hậu thể hiện sự bất lực qua biểu tượng cảm xúc như một cách khẳng định bản thân chưa từng mượn tiền ai. 

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng về vụ việc lừa đảo chuyển tiền, Đức Phúc là nạn nhân tiếp theo - Ảnh 2

Sau Đỗ Thị Hà, Đức Phúc là nạn nhân tiếp theo của vụ lừa đảo, tuy nhiên, nam ca sĩ lần này đã bị đối tượng lừa thành công và mất số tiền 32 triệu đồng. Cụ thể, kẻ gian đã lấy được số điện thoại của Đức Phúc bằng cách giả danh anh Nguyễn Minh Hải (bạn trai cũ của Hòa Minzy) và Erik để trò chuyện với nam ca sĩ và sau đó là yêu cầu chuyển tiền vé máy bay giúp. 

Sau khi chuyển xong số tiền 32 triệu đồng, Đức Phúc vẫn chưa hay biết mình đã bị lừa. Cho đến 30 phút sau, khi nói chuyện với nam ca sĩ Erik thật thì Đức Phúc mới ngỡ ngàng phát hiện ra sự thật.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng về vụ việc lừa đảo chuyển tiền, Đức Phúc là nạn nhân tiếp theo - Ảnh 3

Sau khi vụ việc xảy ra, 9h sáng ngày 21/03, Đức Phúc đã lên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Đức (nơi Đức Phúc đang cư trú) để báo cáo sự việc và cung cấp đầy đủ bằng chứng, thông tin liên quan, làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về hành vi lừa đảo nói trên.

Hoa hậu Đỗ Thị Hà lên tiếng về vụ việc lừa đảo chuyển tiền, Đức Phúc là nạn nhân tiếp theo - Ảnh 4

Đáng chú ý, số tài khoản mà đối tượng này yêu cầu Đức Phúc chuyển tiền qua giống với số tài khoản trong vụ việc của hoa hậu Đỗ Thị Hà và bà trùm hoa hậu, nên nhiều người nghi vấn đây cùng là một đối tượng. 

Vụ việc hiện thu hút sự quan tâm của công chúng, các sao Việt là nạn nhân bị lừa đảo cũng đã nhanh chóng thông báo vụ việc để cảnh báo mọi người.

 

Bà trùm hoa hậu Kim Dung 'tá hỏa' vì bản thân 'đi mượn tiền' cho 'gà nhà'? Đỗ Hà 'ngồi không cũng trúng đạn'

Bà trùm hoa hậu Kim Dung 'tá hỏa' vì bản thân 'đi mượn tiền' cho 'gà nhà'? Đỗ Hà 'ngồi không cũng trúng đạn'

Mới đây "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung và Đỗ Hà, bất ngờ bị người khác lợi dụng tên tuổi để trục lợi. Trên trang cá nhân, Phạm Kim Dung chia sẻ bài viết cảnh báo mọi người về chiêu thức lừa đảo tinh vi.

Xem thêm
Từ khóa:   Đức Phúc Hoa hậu Đỗ Thị Hà sao Việt bị lừa đảo lừa đảo chuyển tiền

TIN MỚI NHẤT

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp sắm vàng mỏi tay, rủng rỉnh tiền tiêu, ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

HOAN HỶ ĐÓN LỘC VỀ, 3 con giáp có Cát thần kề bên, tình - tiền sáng rõ, phúc khí ngập tràn, hồng phúc tề thiên trong 21 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 14 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài điểm mặt, quý nhân xuất hiện, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh, tài lộc vun vút, tình duyên đỏ chót

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 19 phút trước
Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Vận đỏ như son kể từ ngày 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Mở nắp bồn cầu, người phụ nữ la hét khi phát hiện con rắn lớn bò ra

Video 1 giờ 44 phút trước
Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Sau ngày 10/10/2026, Quý Nhân phù trợ 3 con giáp hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 14 phút trước
Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Thông tin mới về tình hình sức khỏe của 2 nạn nhân trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công ở Cà Mau

Đời sống 2 giờ 18 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Kể từ ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài chiếu cố, lộc lá xum xuê, tiền đếm mỏi tay, may mắn bậc nhất

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Thần Tài nhả vía đúng ngày 7/10/2026, 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Đàm Tùng Vận từng không phải lựa chọn đầu tiên cho vai nữ chính 'Lan Hương như cố'

Sao quốc tế 2 giờ 34 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

Hôm nay xét xử vụ thảm án ở Đồng Nai khiến 3 mẹ con tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?