Nhiều sao Việt liên tục bị một đối tượng mạo danh lừa đảo chuyển tiền bằng một cách thức vô cùng tinh vi, trong đó, Đức Phúc đã bị lừa mất 32 triệu đồng.

Sau khi chinh chiến tại cuộc thi Miss World 2022, Đỗ Thị Hà là nàng hậu thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng. Tuy nhiên, cuộc thi vừa kết thúc chưa được bao lâu thì nàng hậu mới đây đã vướng vào rắc rối liên quan đến vụ một lừa đảo chuyển tiền vô cùng tinh vi. Theo đó, trên trang cá nhân, "bà trùm Hoa hậu" - Phạm Kim Dung đã chia sẻ dòng trạng thái cảnh báo về việc bị mạo danh lừa đảo. Theo đó, bà trùm Hoa hậu cho biết có một người đã mạo danh mình và hoa hậu Đỗ Thị Hà để nhắn tin cho nhân viên công ty qua một ứng dụng khác, yêu cầu chuyển khoản số tiền 25 triệu đồng.

Tuy nhiên sau khi nhận thấy sự bất thường, cô nhân viên ngay lập tức trao đổi trực tiếp với "bà trùm Hoa hậu" và biết sự thật nên may mắn chưa bị lừa. Về phía hoa hậu Đỗ Thị Hà, bên dưới bình luận, nàng hậu thể hiện sự bất lực qua biểu tượng cảm xúc như một cách khẳng định bản thân chưa từng mượn tiền ai. Sau Đỗ Thị Hà, Đức Phúc là nạn nhân tiếp theo của vụ lừa đảo, tuy nhiên, nam ca sĩ lần này đã bị đối tượng lừa thành công và mất số tiền 32 triệu đồng. Cụ thể, kẻ gian đã lấy được số điện thoại của Đức Phúc bằng cách giả danh anh Nguyễn Minh Hải (bạn trai cũ của Hòa Minzy) và Erik để trò chuyện với nam ca sĩ và sau đó là yêu cầu chuyển tiền vé máy bay giúp.

Sau khi chuyển xong số tiền 32 triệu đồng, Đức Phúc vẫn chưa hay biết mình đã bị lừa. Cho đến 30 phút sau, khi nói chuyện với nam ca sĩ Erik thật thì Đức Phúc mới ngỡ ngàng phát hiện ra sự thật. Sau khi vụ việc xảy ra, 9h sáng ngày 21/03, Đức Phúc đã lên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Thủ Đức (nơi Đức Phúc đang cư trú) để báo cáo sự việc và cung cấp đầy đủ bằng chứng, thông tin liên quan, làm đơn tố cáo gửi cơ quan chức năng về hành vi lừa đảo nói trên. Đáng chú ý, số tài khoản mà đối tượng này yêu cầu Đức Phúc chuyển tiền qua giống với số tài khoản trong vụ việc của hoa hậu Đỗ Thị Hà và bà trùm hoa hậu, nên nhiều người nghi vấn đây cùng là một đối tượng. Vụ việc hiện thu hút sự quan tâm của công chúng, các sao Việt là nạn nhân bị lừa đảo cũng đã nhanh chóng thông báo vụ việc để cảnh báo mọi người.

Bà trùm hoa hậu Kim Dung 'tá hỏa' vì bản thân 'đi mượn tiền' cho 'gà nhà'? Đỗ Hà 'ngồi không cũng trúng đạn' Mới đây "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung và Đỗ Hà, bất ngờ bị người khác lợi dụng tên tuổi để trục lợi. Trên trang cá nhân, Phạm Kim Dung chia sẻ bài viết cảnh báo mọi người về chiêu thức lừa đảo tinh vi.

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