Bà trùm hoa hậu Kim Dung 'tá hỏa' vì bản thân 'đi mượn tiền' cho 'gà nhà'? Đỗ Hà 'ngồi không cũng trúng đạn'

Mới đây "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung và Đỗ Hà, bất ngờ bị người khác lợi dụng tên tuổi để trục lợi. Trên trang cá nhân, Phạm Kim Dung chia sẻ bài viết cảnh báo mọi người về chiêu thức lừa đảo tinh vi.

Bà Phạm Kim Dung - Chủ tịch công ty Sen Vàng vừa cảnh báo mọi người về đối tượng giả mạo tài khoản của mình và Hoa hậu Đỗ Thị Hà để lừa gạt nhân viên trong công ty chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng lạ.

Phạm Kim Dung công khai tin nhắn lừa đảo của kẻ gian, Ảnh: FBNV

"Bà trùm Hoa hậu" chia sẻ: "Kính gửi tất cả người thân, bạn bè, người quen biết của Dung và Hoa hậu Đỗ Thị Hà. Hiện nay, nhân viên công ty Sen Vàng có nhận được tin nhắn từ Viber mang tên Phạm Kim Dung, yêu cầu chuyển tiền cho Đỗ Thị Hà mượn và chuyển vào một tài khoản mang tên khác... Mong mọi người nhận được những tin nhắn mượn tiền từ Viber thì vui lòng kêu người mượn lên công an phường nhận. Dung và Đỗ Thị Hà chưa bao giờ đi mượn tiền".

Trước thông tin này, nhiều người quen biết bà Kim Dung và nàng hậu đều tỏ lo ngại với thủ đoạn lừa gạt tinh vi của các đối tượng xấu.

Đỗ Thị Hà bất ngờ khi bị người khác lợi dụng tên tuổi để trục lợi, Ảnh: Internet

Theo đó, trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung cho biết, có người đã mạo danh mình để nhắn tin cho nhân viên công ty qua một ứng dụng khác, yêu cầu chuyển khoản số tiền 25 triệu đồng cho Đỗ Hà.

Miss World 2021 vừa kết thúc chưa lâu, Đỗ Hà ngồi không cũng bị "réo" tên vào vụ lừa đảo. Rất may mắn, chiêu thức của kẻ gian nhanh chóng bị phát hiện.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-trum-hoa-hau-kim-dung-ta-hoa-vi-ban-than-di-muon-tien-cho-ga-nha-do-ha-ngoi-khong-cung-trung-dan-457450.html