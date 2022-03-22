Một nam Youtuber tự xưng là 'anh em thân cận' với đại gia U60 'bóc trần' ồn ào cặp kè nữ ca sĩ Gen Z: Khẳng định không có bất kỳ clip nào, 'úp mở' về nhân vật 'thiếu gia' tung ảnh những ngày qua

Theo đó, nhiều cư dân mạng chỉ rõ giọng ca đến từ Đắk Lắk có mối quan hệ tình cảm với một vị đại gia. Tuy nhiên, phía đại gia này lại khẳng định cả hai chỉ là "anh em họ", "anh em nương tựa" khiến dư luận thêm phần hoài nghi.

Những ngày gần đây, scandal "trà xanh" "trà đào" của nữ ca sĩ Hiền Hồ và đại gia Hồ Nhân bất ngờ bùng nổ. Chỉ sau 1 đêm, hàng loạt ồn ào đã bủa vây giọng ca sinh năm 1997 vì tin đồn cặp kè đại gia U60 đã có vợ con đề huề.

Liên quan đến ồn ào trên, cách đây ít phút, một nam Youtuber có tiếng đã có bài đăng dài trình bày rõ 4 điểm có ảnh hưởng trực tiếp đến scandal này.

Thậm chí, nhiều cư dân mạng còn đồn thổi giữa hai người có clip nhạy cảm và sẽ sớm được tung lên MXH. Trước đó, suốt hơn 2 ngày nay, hàng loạt hình ảnh Hiền Hồ "tay trong tay", "má kề má" với vị doanh nhân này đã được tung lên các hội nhóm trên MXH thu hút về hàng nghìn lượt tương tác. Về phía giọng ca Gặp Nhưng Không Ở Lại, cô đã khóa fanpage và để tài khoản Instagram về chế độ riêng từ, đồng thời tắt tính năng bình luận bên duwois các clip trên Youtube của mình.

Theo đó, người này tự nhận là anh em thân thiết với đại gia Hồ Nhân.

Trích bài đăng của nam Youtuber: "Là một người thân cận với anh Hồ Nhân và chứng kiến những gì đang diễn ra cũng như được sự cho phép từ anh ấy nên tôi chỉ nói vài lời thế này. Thứ 1, gia tộc Sơn Kim không liên quan gì đến chuyện này, Nanogen càng không và chẳng một ai trong gia đình có chủ trương trả thù, tạt axit hay làm những chuyện vi phạm pháp luật như cộng đồng mạng truyền tai nhau. Thế nên, đừng lan truyền hình ảnh của họ tuỳ tiện. Họ không liên quan, cũng không có tội gì. Hành vi này là đưa tin sai sự thật, không có căn cứ, luật sư cũng đã đang làm việc về vấn đề này với cơ quan chức năng. Thứ 2, chị Vân, vợ anh Hồ Nhân, là người vợ hợp pháp, đến thời điểm này anh chị vẫn bình thường với nhau. Chị không phải người đang giữ hình ảnh, không phải người phát tán hình ảnh hay clip như cư dân mạng đang đồn và vu khống cho chị đứng sau vụ việc này. Thứ 3, vụ Leak ảnh ra ngoài có liên quan đến một thiếu gia ở Sài Gòn, người này là “bạn” của Hiền Hồ. Thứ 4, không có chiếc clip nào, không có chuyện some sủng gì ở đây, tất cả đều là lời đồn ác ý nhầm gieo tiếng xấu cho những người trong cuộc..."

Bài đăng của tài khoản được cho là anh em thân thiết với đại gia Hồ Nhân - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, tài khoản này khẳng định những hình ảnh được lan truyền trên MXH suốt nhiều ngày nay không phải do vợ của ông Hồ Nhân thuê người chơi xấu Hiền Hồ. Bên cạnh đó, không hề có bất kỳ đoạn clip nhạy cảm nào như lời CĐM đồn thổi. Chưa dừng lại ở đó, nam Youtuber này cũng khẳng định nhân vật nắm giữ hình ảnh và tung ra trên MXH là một vị thiếu gia giàu có - đồng thời cũng là bạn của nữ ca sĩ Hiền Hồ.

Ông Hồ Nhân và vợ - Ảnh: Internet

Cũng theo tài khoản này, hiện cuộc sống vợ chồng của ông Hồ Nhân và bà xã vẫn bình thường. Không có chuyện im lặng để giữ danh tiếng như lời đồn thổi vô căn cứ trên mạng.

Tài khoản này cho hay ảnh là thật nhưng hoàn toàn không có clip nhạy cảm - Ảnh chụp màn hình

Bài viết đã ngay lập tức thu hút sự quan tâm, chú ý của CĐM. Sau hơn 1 giờ đồng hồ đăng tải, bài viết này đã thu về hơn 10.000 lượt tương tác và hàng nghìn bình luận với vô số ý kiến trái chiều.

Được biết, hiện tại phía nữ ca sĩ Hiền Hồ vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên để làm rõ vụ việc. Về phía đại gia U60, ngoài phát ngôn khẳng định là anh em họ "nương tựa vào nhau" thì cũng không có thêm hành động nào.