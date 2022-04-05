Puka 'nhập ngũ' bỗng thành tâm điểm chỉ trích của CĐM, Hòa Minzy có ngay động thái cực GẮT

Mới đây, trong một bài đăng của giọng ca Không Thể Cùng Nhau Suốt Kiếp về chương trình đã có một khán giả vào bình luận, khen Hòa Minzy nhưng lại thẳng thừng dùng những lời chê bai thậm tệ đến với Puka. Bình luận này như sau: "Em rất hay nhưng thấy Puka lắm lý do, thiếu ý thức quá nên ghét". Trả lời lại bình luận, nữ ca sĩ đã lên tiếng bênh vực cho đàn chị: "Chị ấy là một người rất dễ thương và thật lòng. Đang thể hiện cái con gái của bản thân thôi ạ, lại chưa quen môi trường nên mới thế! Mọi người xem tiếp để thấy sự thay đổi mạnh mẽ của Puka nha ạ".

Chương trình Sao Nhập Ngũ 2022 hiện đang là show truyền hình thực tế thu hút được sự quan tâm của khán giả bởi sở hữu dàn cast ấn tượng, nổi bật, đang ăn khách hiện nay, dàn cast gồm có: Độ Mixi, S.T Sơn Thạch, Puka, Minh Tú, Anh Tú, Hoà Minzy, Duy Khánh, Cara. Vừa khép lại tập 4, thành viên Puka trong chương trình đã gây nên nhiều ý kiến trái chiều khi đôi co với Đại đội trưởng Sao Nhập Ngũ vì lý do đi trễ là không biết chỗ tắm ở đâu, còn thẳng thừng đáp trả: "Tin hay không thì tùy".

Bình luận của khán giả dưới bài đăng và cách đáp trả vô cùng khéo léo của Hòa Minzy - Ảnh: Chụp màn hình

Đặc biệt, trong tập 4 của chương trình, sau loạt phát ngôn được khán giả nhận xét là "bất cần", Puka đã nhận về vô số lời gièm pha, chê bai. Trước những ý kiến gau gắt từ CĐM, các thành viên khác của Sao nhập ngũ mùa này đã đồng loạt lên tiếng bảo vệ nữ diễn viên. Đáng chú ý nhất phải kể đến phát ngôn của Hòa Minzy. Giọng ca Rời Bỏ chia sẻ: "Đúng là ngày đầu tiên ai cũng bận rộn, mỗi người một việc. Các đồng chí cũ thì không đủ thời gian hướng dẫn đồng chí mới. Mọi người đã quen với nề nếp trong quân đội rồi, việc mọi người còn chưa làm xong, còn không có đồng hồ để canh đến giờ chưa. Đồng chí Hùng có hỏi lý do tại sao 10 đồng chí kia đi tắm được nhưng mình Puka ra sau, là thế này. Buổi trưa không đi vệ sinh thì không biết tắm rửa ở đâu. Nhà tắm ở đó đóng cửa và hầu như không nghe tiếng, không thấy hình để biết các đồng chí khác đang ở đâu. Với cả mình không biết chỉ có 5-10 phút tắm rửa, gội đầu nên ngày đầu loay hoay, giải thích thì đồng chí không thể chấp thuận theo người ngoài xã hội bình thường được".

Hòa Minzy rạng rỡ trong chương trình Sao Nhập Ngũ 2022 - Ảnh: QPVN

Hành động của bà mẹ một con nhận được rất nhiều sự ủng hộ và khen ngợi từ CĐM. Những phát ngôn bảo vệ đàn chị của Hòa Minzy được nhận xét là khéo léo và tinh tế. Cũng trong chương trình Sao nhập ngũ mùa này, nữ ca sĩ được đánh giá là cây hút fan vì tính cách hồn nhiên nhưng luôn cố gắng thực hiện mọi nhiệm vụ được giao.