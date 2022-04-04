Gây tranh cãi với phát ngôn 'loại bỏ câu Học, học nữa, học mãi ra khỏi sách giáo khoa', diễn viên Tùng Dương cuối cùng cũng lên tiếng trần tình, hành động sau đó lại càng gây chú ý

Hậu trường 04/04/2022 20:23

Đối diện với làn sóng chỉ trích dữ dội, nam diễn viên Tùng Dương cuối cùng cũng lên tiếng.

Sự việc nam sinh tự tử ở chung cư tại Hà Nội vừa qua đã gây nên những làn sóng tranh cãi từ cộng đồng mạng. Theo dòng sự kiện, diễn viên Tùng Dương gây sốc khi tuyên bố trên trang cá nhân của mình: "Đã đến lúc ngành giáo dục nên loại bỏ câu: "Học, học nữa, học mãi" ra khỏi sách giáo khoa đi. Sự việc vừa xảy ra quá đau lòng".

Dòng chia sẻ của nam diễn viên Dòng Sông Phẳng Lặng đã gây nên những phản ứng trái chiều trên mạng xã hội ngay khi vừa mới đăng tải. Nhiều bình luận cho rằng việc học là suốt đời nên không đồng tình với ý kiến của nam diễn viên, số khác lại chỉ trích và muốn đích thân Tùng Dương phải lên tiếng xin lỗi cho phát ngôn lần này.

Gây tranh cãi với phát ngôn 'loại bỏ câu Học, học nữa, học mãi ra khỏi sách giáo khoa', diễn viên Tùng Dương cuối cùng cũng lên tiếng trần tình, hành động sau đó lại càng gây chú ý - Ảnh 1
Nam diễn viên Tùng Dương - Ảnh: Internet
Gây tranh cãi với phát ngôn 'loại bỏ câu Học, học nữa, học mãi ra khỏi sách giáo khoa', diễn viên Tùng Dương cuối cùng cũng lên tiếng trần tình, hành động sau đó lại càng gây chú ý - Ảnh 2
Dòng trạng thái gây nên tranh cãi của nam diễn viên - Ảnh: Chụp màn hình

Một tài khoản bình luận: "Thật buồn khi anh là người của công chúng mà lại nói những lời như thế". Một người khác lại nói: "Sao có thể nói vậy nhỉ. Học ở đây là học nhiều trong cuộc sống chứ có phải mỗi học theo sách giáo khoa của ngành giáo dục đâu mà phải bỏ...". Ngoài ra còn nhiều bình luận khác, đa số đều bất bình trước ý kiến không mang tính giáo dục của Tùng Dương và bảo rằng là diễn viên thì chỉ nên đóng phim thôi đừng nên bắt chước theo trend kẻo bị cười vào mặt.

Gây tranh cãi với phát ngôn 'loại bỏ câu Học, học nữa, học mãi ra khỏi sách giáo khoa', diễn viên Tùng Dương cuối cùng cũng lên tiếng trần tình, hành động sau đó lại càng gây chú ý - Ảnh 3
Một trong những bình luận nhận được nhiều lượt tương tác khi phản đối ý kiến của Tùng Dương - Ảnh: Chụp màn hình

Trao đổi với Thanh Niên về vấn đề nàynam diễn viên cho rằng mọi người đang không hiểu ý mình. Nam diễn viên chia sẻ: "Ở một góc độ nào đó, in vào sách giáo khoa sẽ làm học sinh không hiểu hết mà cắm đầu học theo thành tích, sẽ rất là nguy hiểm. Trong một câu cảm thán, tôi đăng ngắn gọn như vậy thì nhiều người hiểu sai cũng dễ hiểu thôi. Lẽ ra mình phải viết nó rõ ràng một chút. Nhưng vì tôi đang nằm viện và lúc ấy cảm xúc bộc phát nên tôi viết một câu nhanh chóng theo cảm nghĩ, chứ ý của tôi không phải khuyên người ta không học".

Tuy nhiên, trước những bình luận gây sức ép trên mạng xã hội, hiện nam diễn viên Tùng Dương đã gỡ bài viết khỏi trang cá nhân. 

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