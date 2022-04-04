Lộ HINT mới, Châu Bùi qua đêm ở nhà Binz?

Hậu trường 04/04/2022 21:22

CĐM tiếp tục phát hiện hint Châu Bùi đã qua đêm ở nhà bạn trai. Lần này có phải là sự thật?

Tháng 3 vừa qua, Binz đã từng đăng tải một đoạn thư tay trước ngày phát hành MV Don't Break My Heart với những dòng viết vô cùng ngọt ngào dành tặng cho bạn gái Châu Bùi và khán giả của mình. Đoạn thư tay có nội dung như sau: "Tình yêu không thể luôn êm đềm, nó có cả mâu thuẫn và cãi vã. Vì vậy, Binz muốn gửi tới mọi người bài hát này như một thông điệp về tình yêu. Dù bạn là ai, đến từ đâu, với độ tuổi, màu da hay giới tính nào, bạn luôn xứng đáng yêu và được yêu hết mình". Sau khi đăng tải đoạn thư, nam rapper cũng để lại bình luận thừa nhận rằng: "Bài hát này là những cảm xúc chân thật nhất mỗi ngày mình được ở bên cạnh người ấy".

Lộ HINT mới, Châu Bùi qua đêm ở nhà Binz? - Ảnh 1
Cặp đôi 'tình trong như đã, mặt ngoài còn e' - Ảnh: Internet

Và mới đây động thái mới của đôi tình nhân càng khiến người hâm mộ thêm phấn khích. Netizen đang xôn xao clip Châu Bùi sang nhà Binz tá túc lúc nửa đêm. Sáng ngày 4/4 trên FB cá nhân, Châu Bùi chính thức có động thái mới. Cứ nghĩ nàng Fashionista sẽ căng thẳng khi bị netizen "tóm sống" khi sang nhà bạn trai qua đêm, nhưng không, Châu Bùi chỉ đăng vỏn vẹn bức ảnh bình nước detox buổi sáng. Không gian căn phòng cũng bị thu hẹp nên không ai có thể đoán ra được Châu Bùi đang ở đâu.

Ngay lúc này, khán giả đang rất ngóng chờ lời tuyên bố hẹn hò chính thức của cặp đôi sau bao nhiêu là "rổ thính" rắc đầy cõi mạng.

Lộ HINT mới, Châu Bùi qua đêm ở nhà Binz? - Ảnh 2
Bình nước detox mà người đẹp đăng sáng nay mặc những sự cố "tóm sống" - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó cả Châu Bùi và Binz đã bị netizen bắt gặp cùng xuất hiện và bước ra từ một tòa nhà ở quận 1, TP.HCM. Cặp đôi liên tục bị netizen soi ra hint hẹn hò, song chưa một lần công khai trước truyền thông.

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