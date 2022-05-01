Fan chúc mau có 'hạnh phúc mới', Hòa Minzy chỉ đáp lại 2 từ đầy ý nghĩa

Phản ứng của Hòa Minzy khi được một khán giả chúc sớm tìm được "hạnh phúc mới" đã làm cho nhiều người gật gù khen hay.

Kể từ sau khi Hòa Minzy và bạn trai Minh Hải chính thức công khai chia tay nhau, động thái của cả hai đều được quan tâm đặc biệt. Tuy vướng vào nhiều lời đồn thất thiệt nhưng nữ ca sĩ cũng khẳng định cô và bạn trai cũ chia tay trong hòa bình và tuyệt đối không có chuyện người thứ 3.

Hòa Minzy khẳng định chuyện mình và bạn trai chia tay không hề liên quan đến người thứ 3 - Ảnh: Internet

Trong minishow mới đây được tổ chức tại Hà Nội, Hòa Minzy đã dành tặng các khán giả nhiều cô khúc trữ tình như Sợ Yêu, Ai Chung Tình Được Mãi,... khiến bầu không khí chìm vào sâu lắng và bồi hồi cảm xúc.

Hòa Miny đọc lời chúc của người hâm mộ trong minishow - Ảnh: Internet

Cũng trong minishow này có một điều đặc biệt đã xảy ra, theo đó có mỏ vị khán giả đã gửi yêu cầu ca khúc cho Hòa Minzy kèm với lời chúc cô sẽ sớm tìm được "hạnh phúc mới" cho mình. Ngay sau khi đọc xong lời chúc từ vị khán giả này, nữ ca sĩ đã đáp lại 2 từ: "Hay quá". Hòa Minzy còn nói thêm rằng ai cũng sẽ tìm được hạnh phúc cho riêng mình mà thôi, chỉ là khi nào mới tìm thấy thì là chưa biết.

Sau cuộc tình dang dở với Minh Hải, Hòa Minzy được người hâm mộ chúc sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc mới - Ảnh: Internet

Sau đó, Hòa Minzy dù thừa nhận bản thân không thuộc lời nhưng vẫn thể hiện ca khúc Hạnh Phúc Mới để dành tặng cho người hâm mộ. Có lẽ tựa đề ca khúc này cũng là điều mà người hâm mộ của cô mong muốn cô sẽ có được, đặc biệt là sau khi chia tay bạn trai Minh Hải.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/fan-chuc-mau-co-hanh-phuc-moi-hoa-minzy-chi-dap-lai-2-tu-day-y-nghia-465707.html