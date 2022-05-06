Vướng nghi vấn có 'tình mới', chồng cũ Hòa Minzy đã có động thái ngầm xác nhận về việc này?

Hậu trường 06/05/2022 09:55

Từ khi xác nhận "đường ai nấy đi" với Hòa Minzy, chồng cũ thiếu gia liên tục có động thái khiến netizen chú ý.

Vừa qua, khán giả Vbiz liên tục đón tin buồn khi các sao thông báo ly hôn hay chia tay bạn trai sau nhiều năm gắn bó, đặc biệt là cặp Hòa Minzy và thiếu gia Minh Hải. Mối tình đẹp được đơm hoa kết trái khi quý tử chào đời nhưng cuối cùng lại "không thể cùng nhau suốt kiếp" khiến nhiều người hâm mộ tiếc nuối. Cho đến thời điểm hiện tại, động thái từ phía Hòa Minzy lẫn bạn trai cũ thiếu gia đều được mọi người quan tâm.

Vướng nghi vấn có 'tình mới', chồng cũ Hòa Minzy đã có động thái ngầm xác nhận về việc này? - Ảnh 1
Hòa Minzy và bạn trai thiếu gia xác nhận chia tay sau nhiều năm gắn bó - Ảnh: Chụp màn hình

Có thể thấy, sau khi chia tay, nữ ca sĩ chăm chạy show và dành hầu hết thời gian rảnh để chăm con, nhan sắc được nhận xét ngày càng thăng hạng. Về phía chồng cũ Hòa Minzy thì ngược lại, anh từng phải tạm khóa các trang mạng xã hội cá nhân để cân bằng cuộc sống và lần xuất hiện trở lại thời gian gần đây, có thể thấy rõ anh đã gầy sộp đi. 

Vướng nghi vấn có 'tình mới', chồng cũ Hòa Minzy đã có động thái ngầm xác nhận về việc này? - Ảnh 2
Việc chia tay của cặp đôi khiến người hâm mộ tiếc nuối - Ảnh: Internet

Bên cạnh đó, chàng thiếu gia Long An cũng thường đăng tải nhiều dòng trạng thái buồn bã trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vừa qua, Minh Hải khiến dân mạng "đứng ngồi không yên" khi bất ngờ bày tỏ tình cảm với "ai đó" làm dấy lên tin đồn anh đã có tình mới. Cụ thể, anh viết: "Cám ơn ai đó đã dành trọn yêu thương từ những điều nhỏ nhất".

Vướng nghi vấn có 'tình mới', chồng cũ Hòa Minzy đã có động thái ngầm xác nhận về việc này? - Ảnh 3
Dòng trạng thái làm dấy lên tin đồn Minh Hải đã có tình mới - Ảnh: Chụp màn hình

Giữa tâm bão đang gây xôn xao, mới đây, chồng cũ Hòa Minzy đã có động thái liên quan đến đồn đoán có "tình mới" này. Trên Instagram, chàng thiếu gia đăng dòng trạng thái dài: "Tôi tự nhủ với bản thân mình rằng những lúc buồn có thể khóc đến nhem nhuốc cả mặt, nhưng sau những giờ phút đó, cần phải ngẩng cao đầu cười thật xinh tươi".

Phía dưới phần bình luận, rất nhiều người hâm mộ bày tỏ sự lo lắng không biết Minh Hải đang gặp chuyện gì. Đồng thời cũng mong muốn thiếu gia Long An và Hòa Minzy có thể hàn gắn lại tình cảm.

Vướng nghi vấn có 'tình mới', chồng cũ Hòa Minzy đã có động thái ngầm xác nhận về việc này? - Ảnh 4

Vướng nghi vấn có 'tình mới', chồng cũ Hòa Minzy đã có động thái ngầm xác nhận về việc này? - Ảnh 5
Chàng thiếu gia Long An ngầm phủ nhận tin đồn có "tình mới" sau chia tay Hòa Minzy - Ảnh: Chụp màn hình

Trong vô vàn bình luận đó, có một tài khoản mạng đã không ngần ngại hỏi thẳng Minh Hải chuyện có người yêu mới. Đáp trả bình luận này, chồng cũ Hòa Minzy gay gắt: "Đừng đọc status của mình có lẽ hay hơn". Lời đáp trả này như một lời phủ nhận về tình đồn Minh Hải có tình mới sau 3 tháng thông báo chia tay với Hòa Minzy. 

Hậu chia tay Hòa Minzy, bạn trai thiếu gia vướng nghi vấn tìm được hạnh phúc mới khi bất ngờ đăng đàn nói chuyện 'thương yêu'?

Hậu chia tay Hòa Minzy, bạn trai thiếu gia vướng nghi vấn tìm được hạnh phúc mới khi bất ngờ đăng đàn nói chuyện 'thương yêu'?

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hải - bạn trai cũ Hòa Minzy đã đăng tải dòng trạng thái mới khiến dân tình xôn xao.

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