Hậu chia tay Hòa Minzy, bạn trai thiếu gia vướng nghi vấn tìm được hạnh phúc mới khi bất ngờ đăng đàn nói chuyện 'thương yêu'?

Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Hải - bạn trai cũ Hòa Minzy đã đăng tải dòng trạng thái mới khiến dân tình xôn xao.

Hoà Minzy và thiếu gia Minh Hải từng là cặp đôi đẹp của làng giải trí Việt. Vì vậy. thông tin cả hai chia tay khiến nhiều người vô cùng tiếc nuối. Được biết, trong khi mẹ con Hòa Minzy ở tại Việt Nam thì bạn trai Minh Hải vẫn đang ở Úc làm việc.

Sáng ngày 5/5, tình cũ Hoà Minzy bất ngờ đăng tải dòng trại thái gửi lời cảm ơn "1 ai đó". Theo đóm anh cho hay: "Cám ơn ai đó đã dành trọn yêu thương từ những điều nhỏ nhất" đình kèm hình ảnh 1 trái tim màu hồng nở nụ cười vui vẻ.

Bài viết của Minh Hải - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, kể từ khi chia tay mẹ bé Bo, Minh Hải thường xuyên chia sẻ những bài viết tâm trang hay giữ lại toàn bộ hình ảnh của hai mẹ con nữ ca sĩ trên trang cá nhân. Động thái mới đây của thiếu gia Long An khiến dân tình bàn tán sôi nổi, cho rằng anh đã tìm được hạnh phúc mới.

Tuy nhiên, đây chỉ là lời suy đoán của cư dân mạng, hiện, Minh Hải chưa có bất kỳ lời phản hồi chính thức nào.

Gia đinh Hòa Minzy - Ảnh: Innternet

Vào năm 2017, Hòa Minzy chính thức công khai hẹn hò thiếu gia Minh Hải. Anh là quý tử của một gia đình giàu có ở Long An và hiện đang làm giám đốc một công ty phân bón lớn nhất nhì miền Tây thuộc quyền quản lý của gia đình.

Đến năm 2019, cặp đôi vướng tin đồn đã dọn về sống chung nhà và bí mật kết hôn. Cặp đôi thoải mái xưng hô "vợ - chồng" trên mạng xã hội. Sau bao nghi vấn mang thai và sinh con, đến ngày Valentine năm 2021, Hòa Minzy cùng Minh Hải đã chính thức công khai hình ảnh con trai đầu lòng - bé Bo.

Tuy nhiên, vào tháng 2/2022 Hoà Minzy xác nhận đã chia tay bạn trai đại gia sau gần 5 năm gắn bó. Theo Hòa Minzy: "Để đi đến quyết định này cũng không dễ dàng gì cho cả hai, nhưng do định hướng cuộc sống khác nhau, cố gắng nhiều nhưng không tìm được tiếng nói chung nên cho nhau lối đi riêng".

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