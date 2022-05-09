‘Bóc trần’ mối quan hệ giữa Lâm Khánh Chi với gia đình chồng cũ lúc chưa ly hôn, CĐM xót xa đồng cảm

Nhớ lại trước đây, chuyện tình và hôn nhân của Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng khiến không ít người ngưỡng mộ. Trong chương trình “Học viện mẹ chồng” được phát sóng trước đó, khán giả từng phần nào biết đến những góc khuất trong mối quan hệ với gia đình chồng cũ.

Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng đều có cuộc sống mới. Nếu như Phi Hùng đang tận hưởng hạnh phúc bên bạn gái mới thì Lâm Khánh Chi liên tục vướng tin đồn hẹn hò với Song Duy. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định đang độc thân, cả 2 chỉ là mối quan hệ chị em thân thiết.

Dẫu rằng nữ ca sĩ biết chuyện này sẽ không thể tránh khỏi nhưng vì người “phát ngôn” ra câu nói này là họ hàng trong gia đình, thậm chí còn rất thân thiết với cô nên khiến cô rất sốc. Khánh Chi từng muốn “ba một một lời” để hiểu lý do vì sao người đó lại nói vậy nhưng lại bị mẹ chồng ngăn cản, không cho nhắn tin và cũng không được nói lại với bố chồng.

Tại đây, Lâm Khánh Chi thổ lộ từng rất phiền lòng khi bước về nhà chồng vì cảm thấy không được tôn trọng. Cụ thể, cô nói: “Một người thân của bên mẹ (bên nhà chồng) đã nói với mẹ rằng tại sao chỉ có một con trai duy nhất mà để cho lấy người chuyển giới như vậy?”

Nghe con dâu nói vậy, mẹ chồng Lâm Khánh Chi giải bày trên sóng truyền hình: “Mẹ không muốn con mắng người đó vì đó cũng là người trong gia đình, nói ra sẽ không có phần tế nhị và mẹ cũng không muốn con nói với ba vì sẽ cháy nhà… Con biết ba con rất nóng tính, ba con sẽ phản ứng với người kia, thà là mẹ bị xúc phạm, chịu thiệt thòi và mẹ không muốn ai xúc phạm con gái mẹ, không muốn có lời qua tiếng lại”.

Lâm Khánh Chi từng thấy phiền lòng vì họ hàng bên nhà chồng từng thiếu tôn trọng mình - Ảnh: Cắt từ clip

Lâm Khánh Chi cũng cho biết bản thân là người khá nóng tính. Cô nhiều lần khiến khán giả không hài lòng khi bộc lộ sự nóng giận với mẹ chồng, thậm chí là mắng cả ông xã ngay trên sóng truyền hình.

Phi Hùng cũng không ít lần tỏ ra bất đồng với cách “chỉ đạo” của vợ, cảm thấy hơi khó chịu dù anh vẫn kiểm soát được bản thân và giữ bình tĩnh. Khánh Chi cũng không ngại ngần chia sẻ về sự nóng tính của mình: “Người tra tấn mẹ chồng và chồng, chính là em!”

Nữ ca sĩ cũng thể hiện quan điểm rất thẳng thắn: “Chi không hề sợ mẹ chồng, nếu mình không làm gì có lỗi thì làm sao mình phải sợ? Nếu như mình có lỗi thì một người bạn bình thường mình cũng sợ chứ đừng nói là cha mẹ mình”.

Đáng chú ý, Lâm Khánh Chi cũng bày tỏ chia sẻ thật lòng rằng muốn có con nhưng lại mất chồng vì nhiều lý do khác nhau. Thời điểm đó, cả hai cũng vừa mới kết hôn. “Khánh Chi sinh ra không may mắn, không giống người phụ nữ bình thường, Khánh Chi vẫn mong muốn có một đứa con ruột nhưng đâu phải mình muốn là được. Khánh Chi cũng rất đắn đo, nếu Khánh Chi thuê người mang thai hộ, biết đâu sau này cô đó tìm đến chồng Khánh Chi, Khánh Chi mất chồng” - cô thổ lộ.

nhiều lần khiến khán giả không hài lòng khi bộc lộ sự nóng giận với mẹ chồng ngay trên sóng truyền hình - Ảnh: Cắt từ clip

Thông qua chương trình, mẹ chồng Khánh Chi mới có dịp hiểu hơn về con dâu và từ đó thông cảm cũng như chấp nhận về chuyện con dâu không thể sinh con: “Mình cảm động khi nghe mong muốn của hai con là như vậy”.

HIện tại, nữ ca sĩ một mình chăm lo cho con trai. Trên trang cá nhân nững ngày gần đây, cô thường xuyên chia sẻ nhiều hình ảnh âu yếm con trai, đồng thời chia sẻ sẽ luôn lo lắng, chăm sóc cho con trai cuộc sống đầy đủ và tốt nhất có thể dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa.