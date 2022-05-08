Lâm Khánh Chi tung ‘ảnh cưới’ bên tình tin đồn, chồng cũ Phi Hùng cũng không chịu 'lép vế', liền có động thái đáp trả đầy bất ngờ?

Ca sĩ Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng là một trong những cặp vợ chồng LGBT nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của người hâm mộ. Vừa qua, thông tin cả 2 quyết định chia tay sau thời dài gắn bó đã gây ra không ít tiếc nuối. Đến hiện tại, nhiều người vẫn mong cặp đôi có thể tái hợp hạnh phúc như xưa.

Tuy nhiên, sau ly hôn, cả 2 đã có cuộc sống riêng và Phi Hùng cũng đã có người mới. Dù quen nhau chưa lâu thế nhưng chồng cũ Lâm Khánh Chi đã thông báo sẽ "đưa nàng về dinh" khiến công chúng ngỡ ngàng. Về phần Lâm Khánh Chi cũng liên tục cập nhật hình ảnh sánh đôi và vướng tin đồn hẹn hò với trợ lý trẻ Song Duy. Chàng trai này cũng chính là người bị Phi Hùng tố "qua lại" với Khánh Chi mới dẫn đến hôn nhân rạn nứt.