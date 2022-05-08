Lâm Khánh Chi tung ‘ảnh cưới’ bên tình tin đồn, chồng cũ Phi Hùng cũng không chịu 'lép vế', liền có động thái đáp trả đầy bất ngờ?

Sau khi ly hôn, mọi hoạt động của Lâm Khánh Chi và chồng cũ Phi Hùng đều được nhiều người quan tâm và chú ý. Đặc biệt là những việc liên quan đến "tình mới".
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Ca sĩ Lâm Khánh Chi và Phi Hùng từng là một trong những cặp vợ chồng LGBT nhận được nhiều sự quan tâm và ủng hộ của người hâm mộ. Vừa qua, thông tin cả 2 quyết định chia tay sau thời dài gắn bó đã gây ra không ít tiếc nuối. Đến hiện tại, nhiều người vẫn mong cặp đôi có thể tái hợp hạnh phúc như xưa.
Tuy nhiên, sau ly hôn, cả 2 đã có cuộc sống riêng và Phi Hùng cũng đã có người mới. Dù quen nhau chưa lâu thế nhưng chồng cũ Lâm Khánh Chi đã thông báo sẽ "đưa nàng về dinh" khiến công chúng ngỡ ngàng. Về phần Lâm Khánh Chi cũng liên tục cập nhật hình ảnh sánh đôi và vướng tin đồn hẹn hò với trợ lý trẻ Song Duy. Chàng trai này cũng chính là người bị Phi Hùng tố "qua lại" với Khánh Chi mới dẫn đến hôn nhân rạn nứt.
Mặc dù nữ ca sĩ đã lên tiếng phủ nhận thông tin này nhưng thời gian qua, cô liên tục tung ảnh tình tứ bên Song Duy. Mới đây nhất, Lâm Khánh Chi còn bất ngờ tung “ảnh cưới” bên “tình tin đồn”. Giữa lúc dân tình xôn xao, Lâm Khánh Chi vội đính chính rằng bức ảnh này chỉ là sự vô tình. Ngày chụp hình, bên thiết kế mang dư đồ nên chụp thêm, mọi thứ không hề có sự sắp đặt trước và vì trang phục nhìn giống với đồ cưới nên gây nhiều hiểu lầm.
Trước việc Lâm Khánh Chi bị nghi tung ảnh cưới bên tình trẻ, trên trang cá nhân của Phi Hùng cũng có động thái gây chú ý. Cụ thể, chồng cũ Lâm Khánh Chi chia sẻ đoạn clip ghi lại hậu trường chụp ảnh đầy lãng mạn giữa anh và bạn gái. Đặc biệt, hình ảnh này được thực hiện bởi một dịch vụ chụp ảnh cưới nổi tiếng khiến nhiều người tin tưởng rằng Phi Hùng sẽ sớm bước vào hôn nhân lần nữa. Trong những bức ảnh đăng tải, có thể thấy từ ánh mắt, cử chỉ và biểu cảm của Phi Hùng và bạn gái đều ngập tràn tình yêu và hạnh phúc.
Netizen đồn đoán rằng động thái này của Phi Hùng là quyết không chịu nhượng bộ với Lâm Khánh Chi và như ngầm đáp trả lại nữ ca sĩ rằng anh vẫn sống rất hạnh phúc sau chia tay.