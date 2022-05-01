Phản ứng bất ngờ của Lâm Khánh Chi khi chồng cũ tuyên bố chuẩn bị tái hôn

Trái ngược với sự ủy mị, đau khổ khi hay tin chồng cũ sắp lên xe hoa, Lâm Khánh Chi chứng minh bản lĩnh của mình khi tập trung vào cuộc sống và còn khoe ảnh tình tứ bên người yêu tin đồn.

Mới đây, trên trang cá nhân, Lâm Khánh Chi đăng tải khoảnh khắc ngọt ngào bên "tình tin đồn" Song Duy, khi cả hai xem bắn pháo hoa ngoài ban công của chung cư. Có vẻ như nữ ca sĩ chuyển giới không còn bận tâm đến thông tin về người cũ nữa. Cả hai đã có buổi hẹn hò cực "chil" trong ngày nghỉ lễ vào cuối tuần. Theo đó, Lâm Khánh Chi diện trang phục cực kỳ sexy, tình tứ bên Song Duy. Có vẻ như nữ ca sĩ chuyển giới không còn bận tâm đến thông tin chồng cũ thông báo sắp lên xe hoa. Dường như cô không bận tâm trước thông tin chồng cũ thông báo sắp lên xe hoa. - Ảnh: IGNV Cụ thể, trong một bài viết gần đây Phi Hùng - chồng cũ Lâm Khánh Chi cũng khoe khoảnh khắc ngọt ngào, tình tứ bên tình mới. Khi được bạn bè dành lời ngợi khen: "Nay phát tướng và mặt phu thê rồi nè". Ngay lập tức, chồng cũ Lâm Khánh Chi đáp lại: "Chuẩn bị cưới rồi anh". Thật tình không biết đây là câu nói đùa hay là lời thông báo thật khiến dân tình tò mò, xôn xao.

Trước đó, vào ngày 10/12/2021, Phi Hùng chính thức tuyên bố chia tay Lâm Khánh Chi. Chỉ hơn 1 tháng sau khi chia tay Lâm Khánh Chi, Phi Hùng nhanh chóng công khai bạn gái mới tên Trần Yến, đáng chú ý cô này chính là mẫu ảnh liên tục xuất hiện chung khung hình với anh trong khoảng thời gian đó. Lâm Khánh Chi tình tứ bên Song Duy. - Ảnh: Internet Phi Hùng cũng từng lên tiếng về mối quan hệ giữa vợ cũ và Song Duy: "Tôi cảm thấy sốc, khó tin khi phát hiện cô ấy tâm sự với một người bạn là đang rất khổ tâm, khó xử khi phải chọn giữa tôi và Song Duy. Cô ấy nói với tôi là tình nghĩa còn Song Duy là người hiện tại cô ấy yêu. Thế nhưng khi tôi hỏi, vợ cũ vẫn chối, nói họ chỉ là chị em.

Tất cả nhân viên làm việc bên cạnh Lâm Khánh Chi hằng ngày đều nhìn thấy và biết mối quan hệ đó nhưng đến giờ, cô ấy vẫn không thừa nhận. Đang ở với chồng mà cô ấy còn đưa ra so sánh, lựa chọn với người khác như thế. Phi Hùng công khai bạn gái mới tên Trần Yến. - Ảnh: FB Phi Hùng Theo tìm hiểu của tôi, họ đã quen nhau gần cả năm. Tôi không định nói ra chuyện này nhưng hiện áp lực dư luận quá lớn, khiến tôi chịu hết nổi. Tôi cần nói rõ ràng một lần để các fan của Lâm Khánh Chi và tất cả khán giả hiểu rõ sự việc".

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