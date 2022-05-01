BTV Quang Minh lộ diện sau hình ảnh tóc bạc trắng, già nua trông thấy, ngoại hình hiện tại lại gây xôn xao dân tình

Hậu trường 01/05/2022 16:38

Từng khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì xuất hiện với hình ảnh già nua, sự lộ diện mới đây của BTV Quang Minh đã khác trước đó rất nhiều.

Nhà báo, BTV Quang Minh có tên thật là Lê Quang Minh, anh là một trong những gương mặt đình đám quen thuộc với khán giả cả nước. Anh được ưu ái mệnh danh là "người đàn ông thời sự", bởi sự ghi dấu ấn tượng sâu sắc khi được đảm nhận vai trò dẫn chương trình Thời Sự lúc 19h của đài VTV trong suốt một thời gian dài. Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, tuấn tú, ngoài ra BTV Quang Minh còn được người hâm mộ yêu mến bởi chất giọng đặc trưng, không lẫn vào ai được.

BTV Quang Minh lộ diện sau hình ảnh tóc bạc trắng, già nua trông thấy, ngoại hình hiện tại lại gây xôn xao dân tình - Ảnh 1
BTV Quang Minh có vẻ ngoài điển trai, tuấn tú và chất giọng đặc trưng. - Ảnh: Internet

Sau quá trình làm việc ở VTV, vào đầu năm 2022 BTV Quang Minh nhận giữ chức Giám đốc Truyền hình Quốc hội. Đây cũng là sự thử thách của anh ở vị trí mới. Mặc dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình như trước đây nhưng anh vẫn rất được công chúng quan tâm, yêu mến.

Thời điểm trước đây, khi còn giữ chức Phó Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, Quang Minh đã từng gây bất ngờ tới công chúng khi xuất hiện trên sóng VTV1 với ngoại hình già nua. Với mái tóc bạc phơ khiến người dẫn chương trình tên tuổi này trông xuống sắc hơn rất nhiều khiến nhiều người ngỡ ngàng.

BTV Quang Minh lộ diện sau hình ảnh tóc bạc trắng, già nua trông thấy, ngoại hình hiện tại lại gây xôn xao dân tình - Ảnh 2
BTV Quang Minh từng xuất hiện trên sóng VTV1 với ngoại hình già nua, xuống sắc. - Ảnh: Internet

Bẵng đi một thời gian khá lâu, mới đây BTV Quang Minh lại hiếm hoi lộ diện trước khán giả. Có thể thấy, trong bức ảnh do nhà báo, BLV Trương Anh Ngọc chia sẻ, "người đàn ông thời sự" vui vẻ, thoải mái đứng trò chuyện cùng các đồng nghiệp của mình. Điều đặc biệt gây chú ý là ngoại hình phong độ, bảnh bao, thu hút của anh đã trở lại. Không còn lộ diện với mái tóc bạc trắng, hiện tại Quang Minh đã nhuộm đen, kết hợp diện vest lịch lãm như hình ảnh thường thấy trước đây.

BTV Quang Minh lộ diện sau hình ảnh tóc bạc trắng, già nua trông thấy, ngoại hình hiện tại lại gây xôn xao dân tình - Ảnh 3
BTV Quang Minh với ngoại hình phong độ, bảnh bao đã trở lại. - Ảnh: FB Nhà báo, BLV Trương Anh Ngọc

Vì thế, cư dân mạng cũng dành nhiều lời xuýt xoa, trầm trồ ngợi khen trước vẻ ngoài của Quang Minh. Dù đã ở độ tuổi 46 nhưng trông anh vẫn rất trẻ trung, phong độ. Khán giả yêu mến còn hài hước ví von BTV Quang Minh nhìn chẳng khác gì soái ca bước ra từ phim truyện.

BTV Quang Minh lộ diện sau hình ảnh tóc bạc trắng, già nua trông thấy, ngoại hình hiện tại lại gây xôn xao dân tình - Ảnh 4
Bà xã xinh đẹp của BTV Quang Minh. - Ảnh: Internet

 

BTV Quang Minh lộ diện sau hình ảnh tóc bạc trắng, già nua trông thấy, ngoại hình hiện tại lại gây xôn xao dân tình - Ảnh 5
BTV Quang Minh kết hôn với nữ nhà văn xinh đẹp. - Ảnh: Internet

 

BTV Quang Minh lộ diện sau hình ảnh tóc bạc trắng, già nua trông thấy, ngoại hình hiện tại lại gây xôn xao dân tình - Ảnh 6
BTV Quang Minh và nhà văn Linh Lê đã có một cậu con trai. - Ảnh: Internet

Nói về đời tư của BTV Quang Minh, bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, anh hiện có một gia đình rất hạnh phúc, ấm êm bên bà xã Linh Lê. Cả hai đã có con chung nhưng ít khi chia sẻ về cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Được biết, bà xã của Quang Minh là nhà văn khá tên tuổi, nổi tiếng và được nhiều người yêu mến trên các diễn đàn văn học. Song song đó, nghề nghiệp chính của cô là công tác trong ngành ngân hàng.

 

Lý Hùng: Tôi nhận vô số nụ hôn, thư tay nhưng không nhận kim cương, biệt thự từ khán giả!

Lý Hùng: Tôi nhận vô số nụ hôn, thư tay nhưng không nhận kim cương, biệt thự từ khán giả!

"Hiện giờ Hùng vẫn độc thân nhưng trái tim lại rộng mở và vẫn chờ gặp người phụ nữ có duyên nợ với mình trong đời sống hôn nhân", Lý Hùng nói.

Xem thêm
Từ khóa:   BTV Quang Minh người đàn ông thời sự dẫn chương trình Thời Sự lúc 19h

TIN MỚI NHẤT

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Cuộc trò chuyện bí mật lúc nửa đêm của người chồng và phản ứng của người vợ

Tâm sự gia đình 40 phút trước
Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Sự thật sau hành động vứt tiền và yêu cầu bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 1 giờ 10 phút trước
Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Đêm mất ngủ của tôi sau lời nhờ vả không ai ngờ từ cô hàng xóm

Tâm sự gia đình 1 giờ 40 phút trước
Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Sự thật đằng sau lời đề nghị của mẹ chồng về bộ vàng cưới và cách xử lý của con dâu

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Sự thật đằng sau đơn giao hàng khiến người vợ phát hiện ra góc khuất của chồng

Tâm sự gia đình 2 giờ 40 phút trước
Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Sự thật sau hành trình tìm hiểu từ câu nói bất ngờ của con gái đi học về

Ngoại tình 3 giờ 10 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Sự thật đằng sau câu nói khiến cả hội trường vỗ tay trong ngày gặp lại tình cũ

Tâm sự 3 giờ 40 phút trước
Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Phản ứng của người chồng khi bắt gặp hành động bất ngờ của bố ngay tại phòng khách

Tâm sự 4 giờ 10 phút trước
Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Bài học đắt giá cho cô gái coi thường bạn trai đi xe máy cà tàng đến họp lớp

Tâm sự gia đình 4 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?