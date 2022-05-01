BTV Quang Minh lộ diện sau hình ảnh tóc bạc trắng, già nua trông thấy, ngoại hình hiện tại lại gây xôn xao dân tình

Từng khiến nhiều khán giả ngỡ ngàng vì xuất hiện với hình ảnh già nua, sự lộ diện mới đây của BTV Quang Minh đã khác trước đó rất nhiều.

Nhà báo, BTV Quang Minh có tên thật là Lê Quang Minh, anh là một trong những gương mặt đình đám quen thuộc với khán giả cả nước. Anh được ưu ái mệnh danh là "người đàn ông thời sự", bởi sự ghi dấu ấn tượng sâu sắc khi được đảm nhận vai trò dẫn chương trình Thời Sự lúc 19h của đài VTV trong suốt một thời gian dài. Bên cạnh vẻ ngoài điển trai, tuấn tú, ngoài ra BTV Quang Minh còn được người hâm mộ yêu mến bởi chất giọng đặc trưng, không lẫn vào ai được. BTV Quang Minh có vẻ ngoài điển trai, tuấn tú và chất giọng đặc trưng. - Ảnh: Internet Sau quá trình làm việc ở VTV, vào đầu năm 2022 BTV Quang Minh nhận giữ chức Giám đốc Truyền hình Quốc hội. Đây cũng là sự thử thách của anh ở vị trí mới. Mặc dù không còn xuất hiện thường xuyên trên sóng truyền hình như trước đây nhưng anh vẫn rất được công chúng quan tâm, yêu mến.

Thời điểm trước đây, khi còn giữ chức Phó Trưởng ban Thời sự, Đài Truyền hình Việt Nam, Quang Minh đã từng gây bất ngờ tới công chúng khi xuất hiện trên sóng VTV1 với ngoại hình già nua. Với mái tóc bạc phơ khiến người dẫn chương trình tên tuổi này trông xuống sắc hơn rất nhiều khiến nhiều người ngỡ ngàng. BTV Quang Minh từng xuất hiện trên sóng VTV1 với ngoại hình già nua, xuống sắc. - Ảnh: Internet Bẵng đi một thời gian khá lâu, mới đây BTV Quang Minh lại hiếm hoi lộ diện trước khán giả. Có thể thấy, trong bức ảnh do nhà báo, BLV Trương Anh Ngọc chia sẻ, "người đàn ông thời sự" vui vẻ, thoải mái đứng trò chuyện cùng các đồng nghiệp của mình. Điều đặc biệt gây chú ý là ngoại hình phong độ, bảnh bao, thu hút của anh đã trở lại. Không còn lộ diện với mái tóc bạc trắng, hiện tại Quang Minh đã nhuộm đen, kết hợp diện vest lịch lãm như hình ảnh thường thấy trước đây.



BTV Quang Minh với ngoại hình phong độ, bảnh bao đã trở lại. - Ảnh: FB Nhà báo, BLV Trương Anh Ngọc Vì thế, cư dân mạng cũng dành nhiều lời xuýt xoa, trầm trồ ngợi khen trước vẻ ngoài của Quang Minh. Dù đã ở độ tuổi 46 nhưng trông anh vẫn rất trẻ trung, phong độ. Khán giả yêu mến còn hài hước ví von BTV Quang Minh nhìn chẳng khác gì soái ca bước ra từ phim truyện. Bà xã xinh đẹp của BTV Quang Minh. - Ảnh: Internet BTV Quang Minh kết hôn với nữ nhà văn xinh đẹp. - Ảnh: Internet BTV Quang Minh và nhà văn Linh Lê đã có một cậu con trai. - Ảnh: Internet Nói về đời tư của BTV Quang Minh, bên cạnh sự nghiệp thành công rực rỡ, anh hiện có một gia đình rất hạnh phúc, ấm êm bên bà xã Linh Lê. Cả hai đã có con chung nhưng ít khi chia sẻ về cuộc sống gia đình trên mạng xã hội. Được biết, bà xã của Quang Minh là nhà văn khá tên tuổi, nổi tiếng và được nhiều người yêu mến trên các diễn đàn văn học. Song song đó, nghề nghiệp chính của cô là công tác trong ngành ngân hàng.

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