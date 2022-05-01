Mẹ bỉm hào môn Phanh Lee 'bắt quả tang' ái nữ làm việc gì mà khiến dân tình nghe xong liền phì cười?

Hậu trường 01/05/2022 15:36

Nữ diễn viên Phanh Lee chia sẻ khoảnh khắc thường ngày với con gái cưng trên mạng xã hội.

Từ sau khi về làm dâu nhà hào môn và sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, Phanh Lee dường như rút lui hẳn khỏi làng giải trí Việt và dành toàn bộ thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Thỉnh thoảng, người đẹp thường hay chia sẻ về hình ảnh của cô con gái cưng Sochu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Phanh Lee vẫn không hề hé lộ diện mạo của ái nữ. Hầu hết khán giả chỉ được nhìn thấy những bức hình không rõ gương mặt hoặc một phần dung mạo của nhóc tỳ nhà Phanh Lee.

Mới đây, trên Instagram cá nhân của mình, Phanh Lee đã chia sẻ câu chuyện của bé Sochu. Cụ thể, nữ diễn viên đăng tải story hình ảnh của "thế lực nhí" kèm dòng chú thích hài hước khiến dân tình không khỏi thích thú: "Mẹ bắt quả tang em bé tự biết mở máy mẹ, tự ấn quay". Dân tình cười xỉu ngang xỉu dọc trước story này của bà mẹ bỉm sữa. Dù chỉ được lộ một chút khuôn mặt thôi nhưng netizen có thể thấy bé Sochu vô cùng đáng yêu, bụ bẫm và dễ thương. Cuộc sống viên mãn hạnh phúc khi làm dâu nhà hào môn của Phanh Lee được nhiều khán giả ngưỡng mộ, ganh tị. Chắc chắn netizen hy vọng cô nàng sẽ chia sẻ nhiều hơn những hình ảnh của nhóc tỳ cho mọi người chiêm ngưỡng.

Mẹ bỉm hào môn Phanh Lee 'bắt quả tang' ái nữ làm việc gì mà khiến dân tình nghe xong liền phì cười? - Ảnh 1
Phanh Lee chia sẻ câu chuyện hài hước của ái nữ Sochu. Dân tình lụi tim vì khoảnh khắc siêu đáng yêu của "thế lực nhí". - Ảnh chụp màn hình

 

Mẹ bỉm hào môn Phanh Lee 'bắt quả tang' ái nữ làm việc gì mà khiến dân tình nghe xong liền phì cười? - Ảnh 2
Nữ diễn viên thi thoảng chia sẻ hình ảnh với con gái cưng trên mạng xã hội. Ảnh: IGNV

 Mẹ bỉm hào môn Phanh Lee 'bắt quả tang' ái nữ làm việc gì mà khiến dân tình nghe xong liền phì cười? - Ảnh 3

Mẹ bỉm hào môn Phanh Lee 'bắt quả tang' ái nữ làm việc gì mà khiến dân tình nghe xong liền phì cười? - Ảnh 4
Tuy nhiên, Phanh Lee không để lộ rõ mặt của ái nữ. - Ảnh: IGNV

 Mẹ bỉm hào môn Phanh Lee 'bắt quả tang' ái nữ làm việc gì mà khiến dân tình nghe xong liền phì cười? - Ảnh 5

Mẹ bỉm hào môn Phanh Lee 'bắt quả tang' ái nữ làm việc gì mà khiến dân tình nghe xong liền phì cười? - Ảnh 6
Cuộc sống làm dâu hào môn của Phanh Lee được nhiều người ngưỡng mộ. - Ảnh: IGNV

 

Tăng Thanh Hà tiết lộ hành trình 7 năm làm mẹ, trải lòng thế nào lại khiến netizen đồng cảm?

Tăng Thanh Hà tiết lộ hành trình 7 năm làm mẹ, trải lòng thế nào lại khiến netizen đồng cảm?

Bài đăng mới đây của Tăng Thanh Hà đã thu hút sự chú ý từ phía người cư dân mạng.

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