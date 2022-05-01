Mẹ bỉm hào môn Phanh Lee 'bắt quả tang' ái nữ làm việc gì mà khiến dân tình nghe xong liền phì cười?

Từ sau khi về làm dâu nhà hào môn và sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, Phanh Lee dường như rút lui hẳn khỏi làng giải trí Việt và dành toàn bộ thời gian cho gia đình nhỏ của mình. Thỉnh thoảng, người đẹp thường hay chia sẻ về hình ảnh của cô con gái cưng Sochu trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Phanh Lee vẫn không hề hé lộ diện mạo của ái nữ. Hầu hết khán giả chỉ được nhìn thấy những bức hình không rõ gương mặt hoặc một phần dung mạo của nhóc tỳ nhà Phanh Lee.

Mới đây, trên Instagram cá nhân của mình, Phanh Lee đã chia sẻ câu chuyện của bé Sochu. Cụ thể, nữ diễn viên đăng tải story hình ảnh của "thế lực nhí" kèm dòng chú thích hài hước khiến dân tình không khỏi thích thú: "Mẹ bắt quả tang em bé tự biết mở máy mẹ, tự ấn quay". Dân tình cười xỉu ngang xỉu dọc trước story này của bà mẹ bỉm sữa. Dù chỉ được lộ một chút khuôn mặt thôi nhưng netizen có thể thấy bé Sochu vô cùng đáng yêu, bụ bẫm và dễ thương. Cuộc sống viên mãn hạnh phúc khi làm dâu nhà hào môn của Phanh Lee được nhiều khán giả ngưỡng mộ, ganh tị. Chắc chắn netizen hy vọng cô nàng sẽ chia sẻ nhiều hơn những hình ảnh của nhóc tỳ cho mọi người chiêm ngưỡng.