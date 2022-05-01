Thắng quyền nuôi con, Nhật Kim Anh bất ngờ 'quay xe', tuyên bố một câu 'xanh rờn'

Dù đã thắng kiện chồng cũ và giành được quyền nuôi dưỡng con trai, động thái mới nhất Nhật Kim Anh lại thể hiện ý muốn ngược lại của cô.

Kể từ sau khi ly hôn với chồng cũ là doanh nhân Bửu Lộc, Nhật Kim Anh đã xảy ra nhiều ồn ào với cuộc hôn nhân này, trong đó có việc tranh giành quyền nuôi con là ồn ào bậc nhất. Sau thời gian dài kiện tụng, đầu năm 2021, Nhật Kim Anh cuối cùng đã giành chiến thắng và quyền nuôi con cũng thuộc về cô. Tuy nhiên, theo chia sẻ mới đây nhất của nữ diễn viên thì con trai cô vẫn sống tại Cần Thơ với cha ruột từ đó đến nay.

Nhật Kim Anh nhân dịp lễ về quê thăm con trai - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, mới đây Nhật Kim Anh đã chia sẻ hình ảnh cùng với con trai hội ngộ nhân dịp lễ 30/4 - 1/5 với caption: "Ngồi xe 7 tiếng rưỡi từ Sài Gòn xuống Cần Thơ chỉ để nhìn anh ấy thôi. 30/4/2022 - Kẹt xe đáng nhớ".

Dưới bài đăng của nữ ca sĩ, nhiều người đã để lại những bình luận chúc hai mẹ con ngày lễ hạnh phúc và lời khen sự kháu khỉnh của con trai Nhật Kim Anh, tuy vậy cũng có nhiều comment hỏi thăm cô về chuyện quyền nuôi con. Nhật Kim Anh đáp lại rằng: "Ai nuôi cũng được, miễn Bửu Long tốt thôi. Kim Anh đã nói tùy duyên trong clip mừng sinh nhật của Tin rồi nè".

Chia sẻ của Nhật Kim Anh về chuyện nuôi con - Ảnh: Chụp màn hình

Bên cạnh đó, Nhật Kim Anh cũng đã cho hay, theo cô khi cha mẹ giành quyền nuôi con thì đứa trẻ vẫn là người khổ nhất. Trong trường hợp nếu lúc đó Nhật Kim Anh có thua kiện mà con của cô vẫn có cuộc sống tốt thì cô cũng mong con sẽ hiểu cho mình.

"Giành qua giành lại, người tổn thương lớn nhất là con mình. Tại bạn không chứng kiến và nghe những câu con nói xót lắm. Nên thôi, nếu Kim Anh thua mà con sống tốt, Kim Anh chấp nhận. Giờ Tin lớn rồi, hiểu biết, biết hết..., nên thôi giữ được gì thì giữ." - Nhật Kim Anh tâm sự.

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