Dù hạn chế hoạt động nghệ thuật nhưng Hồ Gia Hùng vẫn được rất nhiều nghệ sĩ Việt là bạn bè thân thiết đến chúc phúc. Ngoài ra, NS Hồng Tơ, vợ chồng nhạc sĩ Khánh Đơn, Hiếu Hiền,... đã trực tiếp đến hôn lễ để gửi lời mừng hạnh phúc trăm năm đến đôi tân lang tân nương

Vừa qua đám cưới của Hồ Gia Hùng và vợ Á hậu Hoa hậu Việt Nam toàn thế giới 2018 - Diệp Thuý An tổ chức tại một địa điểm sang trọng ở TP.HCM với sự tham dự đông đảo của nhiều sao Việt. Là cựu thành viên của HKT nên nam ca sĩ nhận được rất nhiều sự quan tâm trong hôn lễ.

Đáng chú ý nhất, Lý Tuấn Kiệt - cựu thành viên HKT đã có mặt để chúc mừng người anh em thân thiết khi xưa. Tuy nhiên, một gương mặt quen thuộc trong nhóm là TiTi thì không xuất hiện khiến nhiều khán giả tò mò.

Nguyên nhân được nhiều người đồn đoán là do Hồ Gia Hùng và TiTi vẫn còn giận nhau. Việc không xuất hiện trong đám cưới là điều đương nhiên. Về phía Hồ Gia Hùng cũng lên tiếng giải thích cho rằng, "tình tin đồn" của Nhật Kim Anh quá bận rộn nên không thể tham dự đám cưới. Chính vì vậy, ngày trọng đại hôm nay chỉ có 2 anh em Hùng và Kiệt ở đây.

Hồ Gia Hùng tố cáo mối quan hệ ngoài luồng của TiTi

Trước đó, Hồ Gia Hùng và TiTi từng vướng phải ồn ào đấu tố dẫn đến tin đồn tình cảm anh em rạn nứt. Cụ thể, cách đây 1 năm, cả hai đấu tố trên mạng xã hội liên quan đến tin đồn hẹn hò của TiTi và Nhật Kim Anh. Do vậy nhiều khán giả cho rằng đây có thể là lý do khiến ca sĩ TiTi không đến tham dự đám cưới. Cũng trong hôn lễ của mình, Hồ Gia Hùng giải thích: "Tuần trước Hùng có gọi cho Ti nhưng vì TiTi bận công việc quá nên không nghe máy Hùng. Hôm nay chỉ có 2 anh em Hùng và Kiệt ở đây thôi".

Trong khi hai thành viên khác đều tìm thấy hạnh phúc đích thực, giọng ca gốc Cần Thơ luôn khiến nhiều tò mò với đời tư kín tiếng. Ồn ào chuyện tình cảm và mối quan hệ với ca sĩ Nhật Kim Anh cũng là đề tài nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Tuy nhiên, TiTi phủ nhận tin đồn tình ái, cho biết vì tính chất công việc nên anh thường gặp gỡ “sếp”. Nam ca sĩ và đàn chị cùng hợp tác kinh doanh trong lĩnh vực mỹ phẩm. Mới đây, TiTi góp mặt trong các dự án âm nhạc mới nhất của Nhật Kim Anh như “Đợi người”, “Một người quên một người đau”, xua tan tin đồn cả hai “nghỉ chơi” sau thời gian dài không xuất hiện bên nhau.

Nhật Kim Anh và TiTi

Sau khi HKT tan rã, nam ca sĩ không dùng nghệ danh TiTi mà sử dụng chính tên thật Linh Phương của mình. Sự “lột xác” cả về ngoại hình lẫn phong cách ăn mặc khiến anh nhanh chóng nhận được thiện cảm từ khán giả và trở thành thành viên HKT có hoạt động nổi bật nhất. Anh góp mặt trong nhiều gameshow truyền hình cũng như liên tục cho ra mắt các sản phẩm âm nhạc solo. Tuy nhiên, giọng ca miền Tây vẫn chưa gặt hái được thành công nhất định.