Giữa tin đồn hẹn hò với 'phi công' trẻ, Nhật Kim Anh khẳng định chắc nịch về tình trạng yêu đương hiện tại

Thời gian qua, ca sĩ Nhật Kim Anh liên tục vướng tin đồn tình ái với các "phi công" trẻ khi công khai nhiều hình ảnh khoảnh khắc tình tứ. Tuy nhiên, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh vừa có bài đăng ẩn ý phủ nhận việc "cặp kè". Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc ăn vội chiếc bánh khoai mì nướng vì công việc bận rộn. Đáng chú ý, cô còn nhấn mạnh việc cảm thấy một mình vẫn ổn qua dòng chú thích: "Ăn vội đi làm. Một mình vẫn ổn".

Nữ diễn viên đang ẩn ý phủ nhận về tin đồn hẹn hò, khẳng định vẫn đang độc thân - Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả cho rằng câu nói này nhằm khẳng định cô vẫn đang độc thân. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những suy đoán từ phía cư dân mạng còn thực hư thế nào vẫn chờ người trong cuộc lên tiếng. Trước đó, Nhật Kim Anh từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ TiTi (cựu thành viên của nhóm nhạc HKT). Tuy nhiên, thời gian gần đây, người xuất hiện như hình với bóng bên Nhật Kim Anh không còn là TiTi mà thay vào đó chính là diễn viên Lợi Trần.