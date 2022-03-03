Giữa tin đồn hẹn hò với 'phi công' trẻ, Nhật Kim Anh khẳng định chắc nịch về tình trạng yêu đương hiện tại

Chuyện tình cảm của Nhật Kim Anh sau khi ly hôn luôn thu hút sự quan tâm, chú ý của người hâm mộ.
- Hậu nghi vấn "toang" với tình trẻ Titi, Nhật Kim Anh tình tứ bên Lợi Trần, nghi vấn hẹn hò tình mới?
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Thời gian qua, ca sĩ Nhật Kim Anh liên tục vướng tin đồn tình ái với các "phi công" trẻ khi công khai nhiều hình ảnh khoảnh khắc tình tứ. Tuy nhiên, mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh vừa có bài đăng ẩn ý phủ nhận việc "cặp kè". Cụ thể, nữ ca sĩ chia sẻ khoảnh khắc ăn vội chiếc bánh khoai mì nướng vì công việc bận rộn. Đáng chú ý, cô còn nhấn mạnh việc cảm thấy một mình vẫn ổn qua dòng chú thích: "Ăn vội đi làm. Một mình vẫn ổn".
Khán giả cho rằng câu nói này nhằm khẳng định cô vẫn đang độc thân. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những suy đoán từ phía cư dân mạng còn thực hư thế nào vẫn chờ người trong cuộc lên tiếng. Trước đó, Nhật Kim Anh từng nhiều lần vướng tin đồn hẹn hò với ca sĩ TiTi (cựu thành viên của nhóm nhạc HKT). Tuy nhiên, thời gian gần đây, người xuất hiện như hình với bóng bên Nhật Kim Anh không còn là TiTi mà thay vào đó chính là diễn viên Lợi Trần.
Nhật Kim Anh và "tình tin đồn" thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện, thậm chí là còn không ngần ngại trao nhau nhiều hành động, cử chỉ thân mật. Được biết, cả 2 quen biết nhau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình. Bên cạnh đó, nam diễn viên còn trở thành đại sứ nhãn hàng do Nhật Kim Anh sáng lập.
Trước đó, nữ ca sĩ từng tâm sự, không đặt nặng chuyện lập gia đình sau cuộc hôn nhân đổ vỡ. Cô đang cảm thấy hài lòng với những gì mình có ở hiện tại và nỗ lực phát triển công ty kinh doanh. Với cô, nhóc tì là điều quan trọng nhất.