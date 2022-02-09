Hậu nghi vấn "toang" với tình trẻ Titi, Nhật Kim Anh tình tứ bên Lợi Trần, nghi vấn hẹn hò tình mới?

Giữa nghi vấn đã "chia tay" với tình trẻ tin đồn, Nhật Kim Anh thời gian gần đây thường xuyên xuất hiện thân mật bên Lợi Trần, khiến dân tình hoài nghi nữ diễn viên đang hẹn hò tình mới?

Nhật Kim Anh và Titi (cựu thành viên nhóm HKT) thời gian vừa qua vướng nhiều tin đồn hẹn hò. Dù nhiều lần lên tiếng phủ nhận chuyện yêu đương, thế nhưng cặp đôi luôn xuất hiện cùng nhau trong mọi dịp đặc biệt và thường xuyên có nhiều khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Tuy vậy, thời gian gần đây, khán giả nhận thấy Nhật Kim Anh không còn xuất hiện nhiều với "bạn trai tin đồn" Titi mà thay vào đó là một người khác. Nhật Kim Anh và "bạn trai tin đồn" Titi (Ảnh: FBNV) Trên trang cá nhân, nữ diễn viên khiến khán giả hoài nghi khi nhiều lần đăng ảnh cùng với một nam diễn viên tên Lợi Trần. Cả hai không ngần ngại chụp những bức ảnh vô cùng tình tứ làm khán giả rất bất ngờ. Được biết, cả hai quen biết nhau khi cùng tham gia chung một chương trình truyền hình. Sau đó cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau từ ngày thường cho đến các sự kiện của công ty nữ diễn viên và mới đây là trong dịp đầu năm mới.

Về phía Titi, trong ngày 29 Tết Nhâm Dần, nam ca sĩ khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ thông báo đang độc thân và không có quan hệ yêu đương với ai như tin đồn. Trên trang cá nhân, "bạn trai tin đồn" của Nhật Kim Anh viết một bức tâm thư dài, giải đáp những khúc mắc của khán giả về chuyện tình cảm của mình. Nam ca sĩ cho biết anh chọn dịp cuối năm để “nói ra hết và đính chính lại cho bản thân mình, cho mọi người được hiểu”. Titi bất ngờ tuyên bố độc thân và không hẹn hò với ai như tin đồn (Ảnh: chụp màn hình) "Để cho cuộc sống mình ôn hoà hơn, cho cuộc sống mình được thương được yêu và được sự đón nhận ở các mối quan hệ bạn bè, đồng nghiệp người thân và tất cả các mối quan hệ giao tiếp làm ăn kinh doanh được thoải mái hơn... Hôm nay Ti xin chính thức công bố... Ti độc thân, vui tính, tự do, tự tại, không có 1 mối quan hệ tình cảm yêu đương nào ràng buộc, không có 1 tình cảm trai gái nào mập mờ...

Vì thế Ti mong mọi người hãy bình tĩnh hơn trong việc nghe người khác đồn đoán về bản thân của Ti, Ti mong mọi người sẽ có cái nhìn hiểu thấu hơn về Ti khi Ti tâm sự ra những điều này... Và mong rằng mối quan hệ chúng ta ở hiện tại càng tiến xa hơn và thân thiết hơn nhé... À quên năm mới mà có thêm người yêu nữa thì tốt biết mấy" - cựu thành viên HKT thông báo. Dòng trạng thái của nam ca sĩ khiến nhiều người đặt nghi vấn anh và Nhật Kim Anh đã "chia tay" sau nhiều lần vướng tin đồn tình cảm. Vê phía Nhật Kim Anh, sau 1 lần đổ vỡ chuyện hôn nhân, cô hạn chế nhắc đến chuyện tình cảm vì không muốn cuộc sống cá nhân bị ảnh hưởng. Trước những tin đồn hẹn hò với Titi - nữ diễn viên cũng nhiều lần lên tiếng đính chính và khẳng định đó chỉ là mối quan hệ đồng nghiệp với nhau.

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