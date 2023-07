Nữ ca sĩ chia sẻ: “Thương tưởng bé V.A. - Mọi người sẽ mãi thương nhớ về con một cô bé hồn nhiên trong sáng… Món quà này gửi đến bé V.A. tuy nhỏ thôi nhưng nó chất chưa biết bao nỗi lòng yêu thương bé! Mong bé sẽ được siêu thoát về cõi an lành”

Nhât Kim Anh rớt nước mắt hát về bé gái 8 tuổi bị bạo hành (Ảnh chụp màn hình)

Trong khi thể hiện ca khúc, Nhật Kim Anh thậm chí đã không thể kiềm được nước mắt. Từng câu chữ trong bài hát đều khiến nhiều người phải nghẹn ngào: “Số phận con thật hắt hiu/ có cha có mẹ mà vẫn một mình/ gia đình chia lìa đôi nơi/ Mẹ cha hai lối khi con chưa hiểu đời/ Con về, sống ở cạnh cha/ Chẳng may mẹ kế không thương nên đành/ sớm chiều bao việc lo toan/ Tuổi con chưa lớn mà nay mẹ kế đánh đòn/ Mẹ ơi, mẹ ơi, đau lắm mẹ ơi/ nước mắt con rơi nhưng cha sao chẳng đoái hoài/ từng trận đòn roi trên vai/ đêm về lòng con tê tái…” - Nhật Kim Anh nghẹn ngào hát.

Ở thời điểm hiện tại, nhiều người đang rất mong chờ vào một bản án đích đáng cho những bạo hành tử vong bé 8 tuổi. Liên quan đến vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.