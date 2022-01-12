Bài hát được viết sau khi nhạc sĩ đọc được những dòng nhật ký bé 8 tuổi bị bạo hành viết cho mẹ. Thương xót cho số phận của cô bé, Nhật Kim Anh đã không kiềm được nước mắt khi hát về con.

Những ngày vừa qua, vụ việc về bé gái 8 tuổi bị mẹ kế bạo hành đã khiến nhiều người vô cùng xót thương. Không chỉ phẫn nộ trước những hành động độc ác của người mẹ kế và cả người làm cha trong vụ việc, nhiều người còn phải nghẹn lòng mỗi khi nghĩ về số phận nghiệt ngã của một cô bé mới chỉ tròn 8 tuổi, cùng những trận đòn roi mà bé V.A. đã phải chịu đựng trước khi qua đời. Rất nhiều sao Việt thời gian qua cũng đã lên tiếng trước vụ việc. Mới đây, Nhật Kim Anh cũng đã hát một ca khúc viết về bé V.A. khiến ai nghe cũng nghẹn ngào xúc động bởi từng câu chữ trong lời bài hát như thay tiếng lòng nói hộ cho cô bé 8 tuổi.

Nhật Kim Anh cho biết ca khúc được nhạc sĩ Khánh Đơn viết sau khi đọc lá thư bé V.A. viết cho mẹ của mình. Thương xót cho số phận của cô bé, nam nhạc sĩ đã viết ca khúc “Mẹ ơi đừng khóc” và nhờ Nhật Kim Anh thu âm hát tặng bé như một món quà đến cho con. Nữ ca sĩ chia sẻ: “Thương tưởng bé V.A. - Mọi người sẽ mãi thương nhớ về con một cô bé hồn nhiên trong sáng… Món quà này gửi đến bé V.A. tuy nhỏ thôi nhưng nó chất chưa biết bao nỗi lòng yêu thương bé! Mong bé sẽ được siêu thoát về cõi an lành”

Nhât Kim Anh rớt nước mắt hát về bé gái 8 tuổi bị bạo hành (Ảnh chụp màn hình) Trong khi thể hiện ca khúc, Nhật Kim Anh thậm chí đã không thể kiềm được nước mắt. Từng câu chữ trong bài hát đều khiến nhiều người phải nghẹn ngào: “Số phận con thật hắt hiu/ có cha có mẹ mà vẫn một mình/ gia đình chia lìa đôi nơi/ Mẹ cha hai lối khi con chưa hiểu đời/ Con về, sống ở cạnh cha/ Chẳng may mẹ kế không thương nên đành/ sớm chiều bao việc lo toan/ Tuổi con chưa lớn mà nay mẹ kế đánh đòn/ Mẹ ơi, mẹ ơi, đau lắm mẹ ơi/ nước mắt con rơi nhưng cha sao chẳng đoái hoài/ từng trận đòn roi trên vai/ đêm về lòng con tê tái…” - Nhật Kim Anh nghẹn ngào hát. Ở thời điểm hiện tại, nhiều người đang rất mong chờ vào một bản án đích đáng cho những bạo hành tử vong bé 8 tuổi. Liên quan đến vụ việc, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, ngụ tỉnh Gia Lai, trú quận Bình Thạnh) về tội “Giết người”; quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, ngụ quận 1) về tội “Hành hạ người khác” và “Che giấu tội phạm”.

Nhật Kim Anh đồng cảm với mẹ bé 8 tuổi: “Khi tôi vật vã giành quyền nuôi con, có người nói “đẻ đứa nữa mà nuôi” Không khỏi đồng cảm với mẹ ruột của bé 8 tuổi bị bạo hành, Nhật Kim Anh đã có những chia sẻ về câu chuyện của chính mình khi cô cũng đang phải vất vả từng ngày giành quyền nuôi con.

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