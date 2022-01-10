Nhật Kim Anh đồng cảm với mẹ bé 8 tuổi: “Khi tôi vật vã giành quyền nuôi con, có người nói “đẻ đứa nữa mà nuôi”

Hậu trường 10/01/2022 10:59

Không khỏi đồng cảm với mẹ ruột của bé 8 tuổi bị bạo hành, Nhật Kim Anh đã có những chia sẻ về câu chuyện của chính mình khi cô cũng đang phải vất vả từng ngày giành quyền nuôi con.

Vừa qua, trước câu chuyện của bé gái 8 tuổi bị người tình của bố bạo hành đến mức tử vong, rất nhiều sao Việt đã bày tỏ sự bức xúc của mình cũng như sự đồng cảm với mẹ ruột của bé. Trong đó, ca sĩ Mỹ Lệ nhận được nhiều sự ủng hộ khi lên tiếng bênh vực mẹ ruột của cô bé xấu số.

Nhật Kim Anh đồng cảm với mẹ bé 8 tuổi: “Khi tôi vật vã giành quyền nuôi con, có người nói “đẻ đứa nữa mà nuôi” - Ảnh 1

“Cái chết thương tâm của bé gái làm rúng động lương tri của con người trong mấy ngày qua, chắc chắn đã vượt ngưỡng chịu đựng của một người mẹ! Ai có thể xoa dịu nỗi đau đó? Không ai cả! Để con chết trong đau đớn tột cùng, chết vì nhục hình tra tấn kéo dài thì người mẹ nào cũng sống mà như đã chết vì ăn năn dằn vặt, chắc chắn không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình.

Người mẹ ấy đã quá đau đớn, không an ủi vỗ về được cho cô ấy thì thôi, xin đừng trách cứ phán xét một ai đó quá đơn giản, hãy đứng trong hoàn cảnh người ta đề thông cảm” - Mỹ Lệ nói.

Nhật Kim Anh đồng cảm với mẹ bé 8 tuổi: “Khi tôi vật vã giành quyền nuôi con, có người nói “đẻ đứa nữa mà nuôi” - Ảnh 2

Cũng đọc những dòng chia sẻ này của đàn chị trên Facebook, ca sĩ Nhật Kim Anh – người đã hơn 5 năm sống trong nỗi dằn vặt khi phải xa con và vẫn đang vất vả từng ngày giành lại quyền nuôi con cũng không khỏi đồng cảm. Dẫn tin từ Pháp luật và bạn đọc, nữ diễn viên chia sẻ: “Chị Mỹ Lệ nói rất đúng, nhiều phụ nữ đáng thương đau khổ, bất hạnh trong cuộc hôn nhân của mình mới chọn giải pháp ly hôn”.

Nhật Kim Anh đồng cảm với mẹ bé 8 tuổi: “Khi tôi vật vã giành quyền nuôi con, có người nói “đẻ đứa nữa mà nuôi” - Ảnh 3

Không ai muốn xa con, rời bỏ con mình cả. Chỉ có những người mẹ yêu thương con tha thiết, hay những người từng chịu đựng nỗi đau xa con mới hiểu hết nỗi đau này. Khi thấy tôi vật vã, đau đớn trong cuộc hành trình giành quyền nuôi con, nhiều người đã lên tiếng ủng hộ. Nhưng cũng có một số người nói: "Chỉ một đứa con thôi mà, tranh giành làm gì, đẻ đứa nữa mà nuôi".

Nói như vậy để thấy rằng, xã hội vẫn có nhiều người không hiểu thấu được nỗi đau của người trong cuộc. Tôi cũng đâu có muốn giành con, nếu không vì bị nhà chồng gây khó dễ, ngăn cản tôi đến thăm đứa con mình dứt ruột sinh ra và nuôi lớn” - Nhật Kim Anh trải lòng.

Nhật Kim Anh đồng cảm với mẹ bé 8 tuổi: “Khi tôi vật vã giành quyền nuôi con, có người nói “đẻ đứa nữa mà nuôi” - Ảnh 4

Ở thời điểm hiện tại, Nhật Kim Anh vẫn đang phải tiếp tục từng ngày để giành quyền được thăm và nuôi con. Tưởng chừng đã có thể chính thức nhận được quyền nuôi con, thế nhưng vào ngày 24/12/2021 vừa qua, TAND tối cao có quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định giám đốc thẩm của TAND cấp cao tại TP.HCM cho đến khi có quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao.

Nhật Kim Anh đồng cảm với mẹ bé 8 tuổi: “Khi tôi vật vã giành quyền nuôi con, có người nói “đẻ đứa nữa mà nuôi” - Ảnh 5

Như vậy có nghĩa, Nhật Kim Anh đến nay vẫn chưa chính thức nhận được quyền nuôi con và hiện sẽ phải theo đuổi vụ kiện lại từ đầu để được ở bên cạnh con trai.

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