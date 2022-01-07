Một người ẩn danh nhắn tin đe doạ cho nàng hậu này yêu cầu cô dừng lên tiếng trên mạng xã hội nếu "muốn giữ mạng 3 đứa con…".
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Những ngày qua, vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong đã gây rúng động trong dư luận. Cả showbiz Việt cũng không thể dồn nén được sự phẫn nộ, trong đó, Hoa hậu Phương Lê cũng đăng đàn tỏ rõ nỗi bức xúc trước hành động vô nhân tính của "dì ghẻ" lẫn người bố ruột của cháu bé trên trang cá nhân, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em. Ngoài ra, Phương Lê khẳng định sẽ hỗ trợ mẹ ruột của bé gái xấu số thuê luật sư theo vụ kiện tới cùng.
Tuy nhiên, tối ngày 6/1, Phương Lê bất ngờ cho hay cô bị một tài khoản ẩn danh nhắn tin đe dọa khi cô lên tiếng bày tỏ quan điểm về vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành. Cụ thể, người này yêu cầu cô dừng lên tiếng và hăm dọa "muốn giữ mạng 3 đứa con thì nên im lặng…". Chưa dừng lại, những ngày qua, tài khoản Facebook của Phương Lê còn liên tiếp bị hack.
Dù bị một người ẩn danh nào đó tấn công, Phương Lê vẫn khẳng định cô không sợ các thế lực bóng tối đe dọa, cảnh cáo và quyết theo sự việc tới cùng: "Phương Lê bị đe dọa nếu muốn giữ mạng các con phải im lặng. Thật đáng sợ. Có nên dừng lại không mọi người? Chắc chắn là KHÔNG. Từ những ngày đầu lên tiếng đòi công bằng cho bé V. A trừng trị kẻ ác, Phương Lê đã chấp nhận gác lại công việc dành hết thời gian cho việc này. Phương Lê cũng lường trước những nguy hiểm mình phải trải qua, hơn hết là gia đình Phương Lê rất quý trọng cũng bị ảnh hưởng. Vậy nhưng Phương Lê kiên quyết đấu tranh đến cùng".
Nàng hậu cũng cho biết, khi nhận được nhắn tin đe dọa, cô đã nhanh chóng thuê vệ sĩ để bảo vệ các con khi ra đường. Ngoài ra, nhà của người đẹp này còn có bảo vệ túc trực 24/24. Hiện, trợ lý của Phương Lê cũng đang tìm hiểu thông tin về tài khoản ảo nhắn tin đe dọa.