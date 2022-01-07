Sốc: Một Hoa hậu bị nhắn tin đe dọa 'tính mạng các con' nếu còn lên tiếng vụ bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến chết

Hậu trường 07/01/2022 09:52

Một người ẩn danh nhắn tin đe doạ cho nàng hậu này yêu cầu cô dừng lên tiếng trên mạng xã hội nếu "muốn giữ mạng 3 đứa con…".

Những ngày qua, vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong đã gây rúng động trong dư luận. Cả showbiz Việt cũng không thể dồn nén được sự phẫn nộ, trong đó, Hoa hậu Phương Lê cũng đăng đàn tỏ rõ nỗi bức xúc trước hành động vô nhân tính của "dì ghẻ" lẫn người bố ruột của cháu bé trên trang cá nhân, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em. Ngoài ra, Phương Lê khẳng định sẽ hỗ trợ mẹ ruột của bé gái xấu số thuê luật sư theo vụ kiện tới cùng.

Sốc: Một Hoa hậu bị nhắn tin đe dọa 'tính mạng các con' nếu còn lên tiếng vụ bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến chết - Ảnh 1
Sốc: Một Hoa hậu bị nhắn tin đe dọa 'tính mạng các con' nếu còn lên tiếng vụ bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến chết - Ảnh 2
Phương Lê bị đe doạ 'tính mạng các con' khi lên tiếng về vụ bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, tối ngày 6/1, Phương Lê bất ngờ cho hay cô bị một tài khoản ẩn danh nhắn tin đe dọa khi cô lên tiếng bày tỏ quan điểm về vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành. Cụ thể, người này yêu cầu cô dừng lên tiếng và hăm dọa "muốn giữ mạng 3 đứa con thì nên im lặng…". Chưa dừng lại, những ngày qua, tài khoản Facebook của Phương Lê còn liên tiếp bị hack.

Dù bị một người ẩn danh nào đó tấn công, Phương Lê vẫn khẳng định cô không sợ các thế lực bóng tối đe dọa, cảnh cáo và quyết theo sự việc tới cùng: "Phương Lê bị đe dọa nếu muốn giữ mạng các con phải im lặng. Thật đáng sợ. Có nên dừng lại không mọi người? Chắc chắn là KHÔNG. Từ những ngày đầu lên tiếng đòi công bằng cho bé V. A trừng  trị kẻ ác, Phương Lê đã chấp nhận gác lại công việc dành hết thời gian cho  việc này. Phương Lê cũng lường trước những nguy hiểm mình phải trải qua, hơn hết là gia đình Phương Lê rất quý trọng cũng bị ảnh hưởng. Vậy nhưng Phương Lê kiên quyết đấu tranh đến cùng".

Sốc: Một Hoa hậu bị nhắn tin đe dọa 'tính mạng các con' nếu còn lên tiếng vụ bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến chết - Ảnh 3
Sốc: Một Hoa hậu bị nhắn tin đe dọa 'tính mạng các con' nếu còn lên tiếng vụ bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành đến chết - Ảnh 4
Phương Lê khẳng định sẽ đấu tranh đến cùng để đòi lại công bằng cho bé gái 8 tuổi bị bạo hành - Ảnh: Chụp màn hình

Nàng hậu cũng cho biết, khi nhận được nhắn tin đe dọa, cô đã nhanh chóng thuê vệ sĩ để bảo vệ các con khi ra đường. Ngoài ra, nhà của người đẹp này còn có bảo vệ túc trực 24/24. Hiện, trợ lý của Phương Lê cũng đang tìm hiểu thông tin về tài khoản ảo nhắn tin đe dọa.

CĂNG ĐÉT: Phương Lê nối tiếp 'series bóc phốt' chồng cũ Đặng Thu Thảo, đăng ảnh bên 1 cô gái, gọi thẳng 'con giáp 13'

CĂNG ĐÉT: Phương Lê nối tiếp 'series bóc phốt' chồng cũ Đặng Thu Thảo, đăng ảnh bên 1 cô gái, gọi thẳng 'con giáp 13'

Hoa hậu Phương Lê đã chia sẻ bức ảnh được cho là của chồng cũ Đặng Thu Thảo - doanh nhân Phúc Thành gây sốc cõi mạng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hoa hậu Phương Lê hoa hậu phương lê nói về vụ cháu bé 8 tuổi bị bạo hành phương lê bị đe doạ khi nói về vụ bé 8 tuổi bị bạo hành đến chết

TIN MỚI NHẤT

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Nỗi băn khoăn của người vợ khi chồng vắng nhà và món đồ kỳ lạ anh hàng xóm mang sang lúc nửa đêm

Tâm sự gia đình 42 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, trời không phụ người hiền tài, 3 con giáp thoát khỏi vận đen, nghênh đón phú quý, tiền - tình - danh khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Cuộc chạm mặt bất ngờ với kẻ thứ ba năm xưa và sự thật bàng hoàng khi âm thầm đi theo

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Ô tô chạy với tốc độ cao bất ngờ đâm vào tường, lao thẳng vào sân nhà dân rồi lật úp

Video 2 giờ 12 phút trước
Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Nỗi đau đớn của người phụ nữ khi vô tình phát hiện bí mật của chồng lúc dọn dẹp phòng ngủ

Tâm sự gia đình 2 giờ 42 phút trước
Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Đời sống 3 giờ 12 phút trước
Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Đang nướng thịt, cả gia đình tháo chạy vì mặt đất đột nhiên phát nổ, bắn ra nhiều tia lửa

Video 3 giờ 12 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Kể từ ngày mai, thứ Năm 8/10/2026, 3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi vợ mang thai 7 tháng không lộ bụng và lời khuyên bất ngờ từ bác sĩ

Tâm sự gia đình 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Lời khai của nghi phạm trong vụ 3 mẹ con cô giáo bị tấn công trên đường về nhà ở Cà Mau

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?