Những ngày qua, vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong đã gây rúng động trong dư luận. Cả showbiz Việt cũng không thể dồn nén được sự phẫn nộ, trong đó, Hoa hậu Phương Lê cũng đăng đàn tỏ rõ nỗi bức xúc trước hành động vô nhân tính của "dì ghẻ" lẫn người bố ruột của cháu bé trên trang cá nhân, đồng thời kêu gọi mọi người nâng cao ý thức bảo vệ trẻ em. Ngoài ra, Phương Lê khẳng định sẽ hỗ trợ mẹ ruột của bé gái xấu số thuê luật sư theo vụ kiện tới cùng.

Phương Lê bị đe doạ 'tính mạng các con' khi lên tiếng về vụ bé 8 tuổi bị 'dì ghẻ' bạo hành - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, tối ngày 6/1, Phương Lê bất ngờ cho hay cô bị một tài khoản ẩn danh nhắn tin đe dọa khi cô lên tiếng bày tỏ quan điểm về vụ bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành. Cụ thể, người này yêu cầu cô dừng lên tiếng và hăm dọa "muốn giữ mạng 3 đứa con thì nên im lặng…". Chưa dừng lại, những ngày qua, tài khoản Facebook của Phương Lê còn liên tiếp bị hack.