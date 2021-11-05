Phương Lê 'bóc phốt' chồng cũ của Đặng Thu Thảo: 'Lấy tiền vợ tiêu xài, chu cấp cho con 4 triệu mỗi đứa còn gây khó dễ'

Hậu trường 05/11/2021 13:56

Hoa hậu Phương Lê đã bức xúc thay cho Đặng Thu Thảo vì thời gian qua cô phải chịu đựng người chồng tồi tệ.

Vừa qua, thông tin hoa hậu Đặng Thu Thảo ly hôn chồng đại gia đã nhận được rất nhiều sự quan tâm, đặc biệt là khi nàng hậu này tiết lộ nhiều chi tiết gây sốc. Cụ thể, Đặng Thu Thảo chia sẻ cô từng bị "kẻ thứ 3" khủng bố tinh thần, còn bị chồng đánh đập dẫn đến trầm cảm khi đang mang thai.

Quá bức xúc cho người em thân thiết, mới đây, trên trang cá nhân, hoa hậu Phương Lê cũng tiếp tục "bóc phốt" hàng loạt thói xấu của chồng cũ Đặng Thu Thảo sau khi chị ruột của nàng hậu lên tiếng.

Phương Lê 'bóc phốt' chồng cũ của Đặng Thu Thảo: 'Lấy tiền vợ tiêu xài, chu cấp cho con 4 triệu mỗi đứa còn gây khó dễ' - Ảnh 1
Phương Lê bức xúc tố cáo chồng cũ của Đặng Thu Thảo - Ảnh: Chụp màn hình

Trong dòng trạng thái đăng tải, Phương Lê còn kèm thẳng hình ảnh chồng cũ Đặng Thu Thảo và cho biết khi nàng hậu yêu chồng cũ, người thân và bạn bè đã nhiều lần ngăn cản vì thấy người đàn ông này có tướng vũ phu nhưng cô vẫn bất chấp kết hôn vì tình yêu mù quáng.

Không chỉ vậy, khi Đặng Thu Thảo mang bầu không chỉ bị người tình của chồng công kích, chồng đánh đập, nhục mạ mà còn bị chồng cũ lấy thẻ ngân hàng để tiêu xài, chăm tình nhân mà chẳng đoái hoài gì đến con cái.

Phương Lê 'bóc phốt' chồng cũ của Đặng Thu Thảo: 'Lấy tiền vợ tiêu xài, chu cấp cho con 4 triệu mỗi đứa còn gây khó dễ' - Ảnh 2
Đặng Thu Thảo (bên phải) rạng rỡ chụp ảnh lưu niệm cùng Phương Lê (giữa) và bạn - Ảnh: FB Phương Lê

Thậm chí sau khi ly hôn, chồng cũ Đặng Thu Thảo chỉ trợ cấp 4 triệu đồng mỗi đứa mà lại còn gây khó dễ, bắt Đặng Thu Thảo bồng con lên tận tòa án An Giang để lấy. Dòng chia sẻ của Phương Lê sau khi đăng tải đã thu hút được sự chú ý. Nhiều người cũng tỏ ra bất bình trước loạt thói xấu của chồng cũ Thu Thảo.

Về phần nàng hậu, hiện tại cô đang làm việc tại trung tâm nha khoa của Phương Lê, tinh thần cô cũng đã ổn định và tươi tắn hơn sau biến cố hôn nhân.

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