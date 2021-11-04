Chồng Thu Thảo ngoại tình. Người thứ ba xuất hiện, đe dọa khiến cô khủng hoảng tinh thần. Thay vì được bảo vệ, Đặng Thu Thảo bị chồng nhục mạ, thậm chí là đánh đập đến mức tổn thương hoảng loạn.

Trong bài viết mới nhất trên trang cá nhân, Hoa hậu Đặng Thu Thảo hé lộ cô từng mơ ước có cuộc sống giản dị, một căn nhà nhỏ hai trái tim vàng hạnh phúc cùng bầy con thơ. Hạnh phúc đến với Thu Thảo khi có sự xuất hiện của hai con, nhưng đó cũng là lúc hôn nhân của cô sóng gió.

Trải qua bao sóng gió để có cái kết tưởng chừng như viên mãn, người mà tôi từ bỏ tất cả khi đang đỉnh cao của sự nghiệp, người mà tôi chưa bao giờ tính toán thiệt hơn cho riêng mình, tôi đã dốc hết, dốc trọn…

Cô viết: "Người mà tôi chọn là chồng, là ba của con tôi là người mà tôi đồng hành cả thanh xuân của mình, vượt qua bao khó khăn, chở nhau trên chiếc vespa cổ, có khi chia nhau gói mì cho qua buổi những tháng kinh tế khó khăn.

Cuối cùng điều tôi nhận là sự tra tấn tinh thần khủng hoảng của người tôi gọi là chồng và người yêu của anh ta mang đến cho tôi kéo dài từ bầu đến khi hoàn thành thủ tục ly hôn. Khi bước ra khỏi hôn nhân tôi dắt 2 con về với ba mẹ, tấm thân tàn tạ, đầu óc suy sụp trong túi không có đủ 100 nghìn".

Hình ảnh Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo trong thai kì - Ảnh: Internet

"Lúc đó tôi tự hỏi, tôi đã làm gì sai? Khi tôi chỉ biết đi làm và về nhà chăm sóc gia đình, quên luôn làm đẹp chăm sóc cho bản thân mình, tôi không dám chi tiêu hoang phí, tôi chỉ biết gia đình, gia đình và gia đình.

Chứng trầm cảm tôi đã nằm ngất lăn ra trên sàn nhà, rồi có lúc bị kẻ thứ ba hăm dọa, tôi điên dại ăn cả cuộn giấy vệ sinh, khi nghe con khóc tôi mới bừng tỉnh ôm con vào lòng hứa với con phải tỉnh táo để nuôi con.

Nhưng thì ra đó là điều sai lầm lớn nhất của phụ nữ chính là hi sinh.

Nàng hậu ra đi với 2 bàn tay trắng, cô là người chăm sóc 2 con nhỏ sau ly hôn - Ảnh: Internet

Lỗi lớn nhất của phụ nữ để chồng ngoại tình, là nhan sắc xấu khi mang bầu, là không thể làm ra tiền khi mang bầu và không còn gì trong tay. Chỉ còn duy nhất người chồng" - cô bày tỏ.

Kèm theo bài viết, Đặng Thu Thảo đăng những hình ảnh lúc cô mang bầu, nuôi con, lúc cô xấu xí, vất vả.

Sau biến cố ly hôn, Hoa hậu Thu Thảo cho rằng sai lầm lớn nhất của người phụ nữ là hy sinh - Ảnh: Internet

Bài đăng của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo khiến nhiều người hâm mộ, bạn bè và đồng nghiệp không khỏi xót xa. Trước thông tin của nàng hậu về cuộc sống hôn nhân rạn nứt, ông xã doanh nhân của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo chưa lên tiếng về sự việc cũng như những câu chuyện xoay quanh đổ vỡ hôn nhân này.