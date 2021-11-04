'Bóc trần' nhan sắc thật 'bạn gái 18 tuổi' của Hoài Lâm qua loạt ảnh đời thường: Có hoàn hảo như ảnh tự đăng?

Giải trí 04/11/2021 15:17

Những hình ảnh đời thường của bạn gái mới Hoài Lâm đang được cư dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Đã hơn một năm kể từ cuộc hôn nhân tan vỡ với Cindy Lư, Hoài Lâm ngày càng ít xuất hiện trước truyền thông cũng như các trang mạng xã hội. Bởi vậy, sau khi nam ca sĩ công khai hẹn hò người mới và đổi luôn trạng thái "đã kết hôn" với cô gái tên Nguyễn Kim Ngân, cả 2 nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Đồng thời, netizen cũng ráo riết truy lùng thông tin tình mới của nam ca sĩ trên mọi diễn đàn.

'Bóc trần' nhan sắc thật 'bạn gái 18 tuổi' của Hoài Lâm qua loạt ảnh đời thường: Có hoàn hảo như ảnh tự đăng? - Ảnh 1

 

'Bóc trần' nhan sắc thật 'bạn gái 18 tuổi' của Hoài Lâm qua loạt ảnh đời thường: Có hoàn hảo như ảnh tự đăng? - Ảnh 2
Hoài Lâm hiếm hoi công khai bạn gái mới cùng dòng trạng thái "đã kết hôn" - Ảnh: FBNV

 Được biết, cô nàng vừa bước sáng tuổi 18 vào tháng 8/2021 và đang sinh sống ở Vĩnh Long. Dù không hoạt động showbiz nhưng Kim Ngân sở hữu ngoại hình ưa nhìn, gương mặt xinh xắn, sóng mũi cao và đôi mắt to tròn.

'Bóc trần' nhan sắc thật 'bạn gái 18 tuổi' của Hoài Lâm qua loạt ảnh đời thường: Có hoàn hảo như ảnh tự đăng? - Ảnh 3
Vẻ đẹp ngây thơ, trong sáng của bạn gái mới Hoài Lâm - Ảnh: Internet

 Đồng thời, những hình ảnh đời thường của Kim Ngân đang được chia sẻ rầm rộ. Dưới góc chụp của team qua đường, Kim Ngân để lộ nhan sắc khá xinh xắn, ưa nhìn với gương mặt tròn và làn da trắng trẻo.

'Bóc trần' nhan sắc thật 'bạn gái 18 tuổi' của Hoài Lâm qua loạt ảnh đời thường: Có hoàn hảo như ảnh tự đăng? - Ảnh 4
Bức hình chụp khoảnh khắc đời thường của Kim Ngân - Ảnh: Internet
'Bóc trần' nhan sắc thật 'bạn gái 18 tuổi' của Hoài Lâm qua loạt ảnh đời thường: Có hoàn hảo như ảnh tự đăng? - Ảnh 5
Một khoảnh khắc khác có sự xuất hiện của Hoài Lâm và bạn gái 18 tuổi - Ảnh: Internet

 Trước khi nên duyên với người phụ nữ mới, Hoài Lâm từng có gần 10 năm mặn nồng bên Cindy Lư. Chuyện tình của cặp đôi bắt đầu vào năm 2011 nhưng tới 5 năm sau nam ca sĩ mới công khai bạn gái. Cuối năm 2017, nhân dịp kỷ niệm 6 năm yêu, Cindy Lư thừa nhận hai người từng chia tay rồi "yêu lại từ đầu" vì nhận ra vẫn còn tình cảm. Sau nhiều lần vướng ồn ào rạn nứt hôn nhân, đến tháng 6/2020, cặp đôi xác nhận đã ly hôn.

'Bóc trần' nhan sắc thật 'bạn gái 18 tuổi' của Hoài Lâm qua loạt ảnh đời thường: Có hoàn hảo như ảnh tự đăng? - Ảnh 6
Trước đó, Hoài Lâm từng có mối tình dài với Cindy Lư. Cả hai đã có con song chính thức ly hôn vào giữa năm 2020 - Ảnh: Internet

 Hậu ly hôn, đích thân vợ cũ Hoài Lâm đã tiết lộ về chuyện chồng có người mới: ”Mình ly thân chính xác là tháng 11/2019, sau sinh nhật của Gà Cún vài ngày, là đã xảy ra chuyện. Nhưng trong những năm trước đó, cuộc hôn nhân của mình cũng đã xém ly hôn vài lần, đến cuối năm 2019 là không thể đi cùng nhau được nữa, nên bọn mình chính thức ở riêng. Và đến tháng 6/2020 mình có nhận được thông báo từ chồng cũ, là anh ấy đã tìm được hạnh phúc thật sự của anh ấy, tìm được nơi anh ấy phải ở, vì thế mình tôn trọng, và quyết định cuối cùng là ly hôn”.

Ngay sau khi Hoài Lâm công khai bạn gái mới, đông đảo người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng hạnh phúc đến nam ca sĩ. 

'Bóc trần' nhan sắc thật 'bạn gái 18 tuổi' của Hoài Lâm qua loạt ảnh đời thường: Có hoàn hảo như ảnh tự đăng? - Ảnh 7
Sau khi chia tay, Hoài Lâm lui về ở ẩn, diện mạo khác lạ khiến nhiều người lo lắng - Ảnh: Internet
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