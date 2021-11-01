NÓNG: Diệp Lâm Anh chính thức lên tiếng phủ nhận tin ly hôn, khẳng định 'vẫn sống chung nhà', mẹ chồng tuyên bố 1 câu đanh thép!

Theo Ngoisao.net, Diệp Lâm Anh cho biết giống như bao vợ chồng khác, cô và Nghiêm Đức không tránh khỏi những lúc giận dỗi trong cuộc sống. Nguyên nhân chủ yếu xoay quanh chuyện gia đình, con cái, công việc. "Trước giờ, chúng tôi hay giận lặt vặt rồi lại huề nên tôi thấy bình thường. Đến giờ, tôi vẫn không hiểu vì sao lại có dòng thông báo chuyện ly hôn trên facebook của chồng, bởi anh rất ít dùng mạng xã hội, lại không giỏi viết tiếng Việt", Diệp Lâm Anh nói.

Xuất hiện trước truyền thông vào chiều tối ngày 1/11, Diệp Lâm Anh khẳng định không có chuyện vợ chồng cô ly hôn như thông tin được tài khoản của ông xã Nghiêm Đức chia sẻ cách đây một ngày.

Cô cho biết dù xảy ra bất đồng nhiều lần, hiện hai vợ chồng vẫn sống chung nhà, mỗi ngày đều ăn cơm chung và hỏi thăm nhau. Cô không muốn đề cập thêm đến chuyện nội bộ gia đình để tránh làm ảnh hưởng đến con nhỏ và bố mẹ hai bên.

Diệp Lâm Anh chia sẻ thêm: "Vợ chồng cãi vã là chuyện bình thường. Tôi cũng không thể nói thay cho chồng xem động cơ nào khiến anh ấy đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm gì đó về những video, hình ảnh được phát tán trên mạng", Zing dẫn lời nữ diễn viên.

Nữ diễn viên cũng hoàn toàn không biết chuyện ông xã qua lại với Quỳnh Thư. Đến khi xem được video quay cảnh chồng bước ra từ nhà riêng của Quỳnh Thư, cô rất bất ngờ. Diệp Lâm Anh có hỏi chồng nhưng không được anh phản hồi. Hiện cô còn giận ông xã và cả hai chưa nói chuyện lại với nhau.

Trong khi đó, bà Nghiêm Anh Vân - mẹ chồng nữ diễn viên - khẳng định toàn bộ thông tin về việc ly hôn đều không đúng sự thật. Mẹ chồng Diệp Lâm Anh chia sẻ: "Diệp Lâm Anh là con dâu và vẫn sống chung với đại gia đình". Bà nói thêm rằng tính con trai Nghiêm Đức kín đáo, không tâm sự chuyện tình cảm riêng tư nên bà chưa rõ lý do con đăng thông tin như vậy.

Mẹ chồng Diệp Lâm Anh khẳng định nữ diễn viên vẫn là con dâu, không có chuyện ly thân hay làm thủ tục ly hôn - Ảnh: Vietnamnet

Trước đó, vào chiều 31/10, chồng của Diệp Lâm Anh - thiếu gia Nghiêm Đức đã công bố trên trang cá nhân họ đã ly thân từ đầu năm, đang làm thủ tục ly dị. Ngay sau đó, Diệp Lâm Anh cho biết không hiểu lý do bài đăng. Vì đang cãi vã, giận nhau nên cả hai chưa trò chuyện. Tối cùng ngày, Diệp Lâm Anh tổ chức sinh nhật cho hai con. Cô nói cả hai gia đình vẫn quý mến, đối đãi với nhau bình thường trong tiệc. Ông xã cô cũng góp mặt nhưng không đứng chung hình gia đình.

Chồng Diệp Lâm Anh xuất hiện trong tiệc sinh nhật của 2 con sau bài đăng thông báo ly thân - Ảnh: Internet

Hồi tháng 8, hai vợ chồng Diệp Lâm Anh bị đồn bí mật ly hôn sau thời gian dài nữ diễn viên không chia sẻ ảnh của ông xã trên trang cá nhân. Khi đó, Diệp Lâm Anh phủ nhận và cho biết cuộc sống của cô vẫn diễn ra bình thường. Gần đây, một số hình ảnh được cho là chồng Diệp Lâm Anh đi cùng phụ nữ khác được đăng tải.