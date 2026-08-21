Khối tài sản của Huỳnh Hiểu Minh biến động ra sao sau khi chia tay Angelababy?

Sau khi chia tay, Huỳnh Hiểu Minh không chỉ tiếp tục hoạt động nghệ thuật mà còn mở rộng sang kinh doanh, đầu tư và học thuật. Những bước đi này giúp nam diễn viên dần tạo dựng một hình ảnh khác bên ngoài màn ảnh.

Từng có thời điểm, nhiều người cho rằng Angelababy khó có thể duy trì vị thế nếu không còn Huỳnh Hiểu Minh bên cạnh. Thế nhưng, hơn 4 năm sau khi công khai ly hôn, cả hai đều đang chứng minh rằng họ có thể tự xây dựng sự nghiệp và cuộc sống theo cách riêng.

Ngày 28/1/2022, Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy xác nhận đường ai nấy đi sau nhiều năm chung sống. Thời gian đầu hậu ly hôn, nam diễn viên vẫn đối mặt với không ít tranh luận về diễn xuất và đời tư. Tuy nhiên, anh nhanh chóng trở lại với công việc và từng bước lấy lại sự chú ý bằng những vai diễn mới.

Năm 2024, Huỳnh Hiểu Minh gây ấn tượng với vai diễn trong Câu lạc bộ Ánh Dương, qua đó giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Thượng Hải. Để phục vụ vai diễn, anh từng tăng khoảng 14 kg, cho thấy sự đầu tư đáng kể cho nhân vật.

Ở tuổi 48, Huỳnh Hiểu Minh tiếp tục khiến công chúng bất ngờ khi theo đuổi con đường học thuật. Ngày 10/6/2026, Học viện Hý kịch Thượng Hải công bố danh sách nghiên cứu sinh tiến sĩ dự kiến trúng tuyển, trong đó có tên nam diễn viên. Anh đạt tổng điểm 271,34, theo hướng Quản lý nghệ thuật.

Không chỉ có nghệ thuật và học vấn, hoạt động kinh doanh cũng được xem là điểm đáng chú ý trong cuộc sống của Huỳnh Hiểu Minh. Theo một số thông tin được lan truyền, giá trị tài sản liên quan đến các khoản đầu tư của anh được cho là tăng từ khoảng 3 tỉ NDT lên 7 tỉ NDT. Thông qua Mingjia Capital, nam diễn viên được cho là tham gia đầu tư vào những lĩnh vực đang phát triển như công nghệ, robot và trí tuệ nhân tạo.

Trong khi đó, Angelababy cũng từng bước trở lại sau quãng thời gian sự nghiệp gặp nhiều biến động. Nữ diễn viên duy trì hoạt động trong lĩnh vực thời trang, quảng cáo và thương mại, đồng thời tiếp tục nhận được sự quan tâm nhờ sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.

Hơn 4 năm sau ly hôn, cả Huỳnh Hiểu Minh và Angelababy đều đang bước sang một chương mới. Nếu Huỳnh Hiểu Minh mở rộng dấu ấn ở nghệ thuật, kinh doanh và học thuật, Angelababy cũng đang tìm lại vị trí bằng sức hút riêng.

Sau cùng, câu chuyện của họ không nhất thiết phải được nhìn dưới góc độ ai thành công hơn. Điều đáng chú ý là cả hai đều đang từng bước khẳng định giá trị độc lập, thay vì tiếp tục được nhắc đến chủ yếu với tư cách vợ chồng cũ.