Phòng của bố chồng bốc mùi lạ, tôi đẩy cửa nhìn vào thì phát hiện bí mật của em dâu

Tâm sự gia đình 21/08/2026 16:00

Tôi bịt mũi đi vào trong thì phát hiện thứ mùi kinh khủng này bốc lên từ một cái xô nhỏ để trong góc phòng. Thì ra là một cái xô đựng nước tiểu. Tôi cắn răng dọn dẹp, lau chùi cẩn thận lại phòng của bố chồng.

Từ khi lấy chồng, tôi chưa từng phải làm dâu ngày nào. Chồng tôi là con trưởng trong gia đình 5 anh chị em. Mẹ chồng tôi mất sớm, chỉ còn bố chồng tôi đã 60 tuổi. Cậu út là người ở gần chăm sóc bố chồng tôi. Các anh em còn lại đều đi làm xa nên chỉ có thể gửi tiền về đủ phụng dưỡng bố già.

Biết vợ chồng chú út không khá giả, lại còn phải trông nom bố nên chúng tôi thường xuyên gửi thêm tiền để phụ giúp. Mấy anh chị chưa từng đưa thiếu chú ấy đồng nào, còn thoải mái hỏi chú có thiếu gì thì nói để chúng tôi gửi về.

Chú út hiền lành thì tôi chẳng nói làm gì, nhưng vợ của chú ấy thì đúng là khiến tôi đau đầu. Em dâu út thường thở than vòi vĩnh anh chị để xin thêm tiền nhưng lại chẳng chịu ra ngoài làm việc. Cô ấy còn trẻ nhưng lại lười nhạc thích tiêu xài phung phí. Gần đây tôi còn nghe nói cô ấy giấu chồng mượn tiền để chơi chứng khoán, giờ thì ôm nợ làm khổ chú út.

Gần đây chúng tôi làm ăn xa không khá khẩm vì tình hình dịch bệnh. Do đó, anh chị đi làm xa gửi tiền về ít hơn trước, cũng không về thăm bố nhiều được.

Nhưng gần đến ngày giỗ của mẹ chồng thì chúng tôi đều tranh thủ về một vài ngày. Tôi về trước mọi người một ngày để dọn dẹp, chuẩn bị đồ cúng. Khi tôi vừa về tới nơi thì thấy bố chồng đang ngồi phơi nắng trước nhà. Tôi mua đồ về để nấu bữa cơm trưa, cũng nhìn qua lại để chuẩn bị lau dọn nhà cửa. Vừa mở cửa bước vào phòng của bố chồng thì tôi ngỡ ngàng đứng bất động. Tôi ngửi thấy mùi khai nồng nặc xộc thẳng vào mũi, sao trong nhà chồng tôi lại có mùi này? Chẳng lẽ không ai lau dọn phòng của bố chồng tôi sao?

Phòng của bố chồng bốc mùi lạ, tôi đẩy cửa nhìn vào thì phát hiện bí mật của em dâu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi bịt mũi đi vào trong thì phát hiện thứ mùi kinh khủng này bốc lên từ một cái xô nhỏ để trong góc phòng. Thì ra là một cái xô đựng nước tiểu. Tôi cắn răng dọn dẹp, lau chùi cẩn thận lại phòng của bố chồng. Sau đó, tôi nói chuyện rõ ràng với bố chồng, ông kể tôi nghe câu chuyện gia đình bất ngờ.

Bố chồng của tôi mấy năm trước bị tai biến nên đi đứng không còn thuận tiện. Đặc biệt là vào ban đêm, người già thường đi tiểu đêm. Vậy là để tiện hơn, ông phải để cái xô cạnh giường. Ông không dám một mình đi vào nhà vệ sinh vào ban đêm. Dần dần, căn phòng bốc mùi khai kinh khủng.

Tôi giận thật sự rồi hỏi ông, tôi nhớ vợ chồng chú út có con trai lớn cũng đã 10 mấy tuổi, sao không để thằng bé ngủ cùng ông? Lúc này, bố chồng tôi mới kể em dâu út quái gở giở trò bắt bố chồng tôi phải đưa tiền cho cô ta thì mới cho thằng bé ngủ cùng ông. Mà bố chồng của tôi cũng chẳng có mấy đồng, sao lấp được lòng tham của em dâu. Ông vừa kể tôi nghe mà nước mắt rưng rưng. Tôi vừa đau lòng thương bố chồng vừa tức giận em dâu nhẫn tâm vô cảm.

Tôi muốn các anh chị em trong nhà phải biết chuyện này, không thể để tình trạng này tồi tệ hơn. Nhưng nếu chuyện vỡ lỡ, em dâu càng đối xử tệ bạc với bố chồng tôi thì phải làm sao? Tôi phải làm sao đây với chuyện gia đình thế này?

Vợ giận ôm con về ngoại, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo một tin sốc

Vợ giận ôm con về ngoại, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo một tin sốc

Sau đó, vợ tôi còn kể tội tôi tiêu xài không nghĩ cho vợ con, tiền bạc một mình cô ấy lo nghĩ mệt mỏi. Cô ấy còn nói tôi là người chồng vô tâm, để vợ một mình gánh trách nhiệm gia đình. Vợ nói cô ấy đã quá mệt khi một mình cố gắng trong cuộc hôn nhân này.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

TIN MỚI NHẤT

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Dinh dưỡng 35 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Sau hôm nay, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp 'tiền rơi trúng cửa', vận mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng bứt tốc'

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (17/9/2026), 3 con giáp hốt hết lộc thiên hạ, tiền bạc vào nhà ngập tràn, hạnh phúc viên mãn đến trọn đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Người phụ nữ đã bị thương nghiêm trọng sau khi tóc của cô mắc kẹt khi chơi đu quay

Video 1 giờ 35 phút trước
Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Cuối ngày hôm nay (17/9/2026), 3 con giáp 'giơ tay đón vàng', lợi nhuận bao la, tiền chảy đều vào túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Cặp vợ chồng già đang trên đường về nhà bằng xe máy thì 2 người đàn ông tiếp cận và giật đi sợi dây chuyền

Video 2 giờ 35 phút trước
Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 3 giờ 35 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 4 giờ 35 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 5 giờ 35 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Mới đám cưới được 1 tuần, vợ tiết lộ chuyện khiến chồng sốc

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vợ có thai 5 tháng, ngày siêu âm, bác sĩ thông báo một tin khiến chồng 'rụng rời tay chân'

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Vui mừng vì cưới được vợ ngoan, ngày cưới, chú rể tái mặt với đoàn khách không mời mà đến

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày

Anh rể mê tín mạo hiểm mạng sống của chị gái, bắt vợ mổ lấy thai cho đẹp ngày