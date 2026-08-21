Quả na có tác dụng gì? Ai phải hết sức lưu ý khi ăn?

Dinh dưỡng 21/08/2026 11:30

Quả na là loại quả thơm ngon, bổ dưỡng được nhiều người yêu thích nhưng không phải ai cũng ăn được, dưới đây là những người không nên ăn quả na.

Na hay còn gọi là mãng cầu, quả tròn, to, nhiều hạt, khi chín cùi trắng, mềm và ngọt. Na rất ngon và là loại trái cây ưa thích của nhiều người. Không chỉ thơm ngon hấp dẫn, quả na còn có hàm lượng dinh dưỡng cao với thành phần đa dạng, phong phú. Trong quả na có chứa chất vitamin C cao, vitamin B6 dồi dào, rất giàu Magiê và sắt. Trong 100g na sẽ cung cấp 101 calo, với các thành phần dinh dưỡng dồi dào và đa dạng. Na cung cấp carbohydrate đơn giản và không có chứa chất béo có hại cho cơ thể.

Quả na có tác dụng gì? Ai phải hết sức lưu ý khi ăn? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong quả na cũng có chứa polyphenolic. Đây là chất chống oxy hóa rất cao. Nổi bật nhất là acetogenin Annonaceous với các hợp chất asimicin và annonacin là những cytotoxin mạnh. Đây là những hợp chất có khả năng chống ung thư, sốt rét và tẩy giun.

Lợi ích của quả na đối với sức khoẻ

Tăng cường sức đề kháng

Trong quả na chứa hàm lượng vitamin C dồi dào. Đây là chất chống oxy hóa mạnh mẽ nguồn gốc tự nhiên. Ăn quả na chín có lợi ích giúp cơ thể được tăng cường sức đề kháng, chống lại các tác nhân gây bệnh, nhất là những bệnh truyền nhiễm, gốc tự do gây hại cho tế bào khỏe mạnh trong cơ thể.

Tốt cho tim mạch

Các thành phần trong na chín có khả năng cân bằng natri và kali tác dụng tốt trong quá trình điều chỉnh mức huyết áp và nhịp tim. Chất chống oxy hóa và vitamin C trong quả na chín cũng tác dụng mạnh mẽ đối với việc ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do, ngăn chặn cholesterol gây hại, tăng sức đề kháng cho cơ thể, chống lại tác nhân gây bệnh. Chúng đều ảnh hưởng tốt đến hệ trái tim, cải thiện chức năng hoạt động của hệ tim mạch.

Quả na có tác dụng gì? Ai phải hết sức lưu ý khi ăn? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tốt cho đường ruột

Trong na cũng chứa hàm lượng chất xơ cao. Ăn na thường xuyên sẽ giúp cải thiện tình trạng táo bón hiệu quả. Chất xơ trong quả na chín còn giúp giảm cholesterol trong máu, chống lại các tế bào ung thư hình thành trong ruột già, bảo vệ niêm mạc ruột khỏe mạnh.

Cải thiện hoạt động của não bộ

Quả na chín cũng chứa vitamin B6 với hàm lượng khá cao. Đây là chất có khả năng kiểm soát và loại bỏ sự căng thẳng, làm dịu thần kinh. Đây cũng là chất cần thiết để chống lại tình trạng trầm cảm, giảm nguy cơ mắc bệnh parkinson.

Ai không nên ăn quả na

Người mắc bệnh tiểu đường: Quả na chứa lượng đường tự nhiên tương đối cao, trong đó phần lớn là glucose và fructose. Đối với người bị tiểu đường, việc tiêu thụ quá nhiều na có thể làm tăng đường huyết nhanh chóng, gây khó kiểm soát trong việc điều trị bệnh.

Quả na có tác dụng gì? Ai phải hết sức lưu ý khi ăn? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị thừa cân, béo phì: Với hàm lượng đường và calo cao, na không phải là lựa chọn lý tưởng cho những người đang trong quá trình giảm cân. Ăn nhiều na có thể khiến lượng calo nạp vào cơ thể vượt quá mức cho phép, dẫn đến tăng cân.

Người có cơ địa nóng trong: Theo quan niệm dân gian, na có tính nóng. Việc ăn quá nhiều na có thể gây nóng trong người, dẫn đến các triệu chứng như mụn nhọt, rôm sảy và táo bón. Những người có cơ địa nóng trong hoặc đang gặp các vấn đề về da như mụn trứng cá nên hạn chế ăn na để tránh tình trạng bệnh trở nên nghiêm trọng hơn.

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