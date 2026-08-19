3 lợi ích bất ngờ khi ăn mỗi ngày một miếng dứa

Trước hết, dứa là nguồn cung cấp vitamin C dồi dào, một chất chống oxy hóa mạnh giúp tăng cường hệ miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi các gốc tự do, hỗ trợ lành vết thương và cải thiện sức khỏe làn da. Ngoài ra, dứa cũng chứa vitamin A, B1, B6 và các vitamin nhóm B khác, đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển hóa năng lượng, duy trì hệ thần kinh khỏe mạnh và hỗ trợ chức năng tim mạch.

Dứa (hay còn gọi là thơm) là loại trái cây nhiệt đới không chỉ thơm ngon mà còn chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu, mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe . Một quả dứa trung bình nặng khoảng 900 - 1.200 gram cung cấp nhiều loại vitamin, khoáng chất và enzyme, khiến loại trái cây này trở thành lựa chọn phổ biến trong thực đơn hằng ngày.

Dứa là loại thực phẩm rất tốt cho răng và nướu. Do dứa chứa nhiều canxi và mangan, những khoáng chất quan trọng để hình thành và củng cố cấu trúc răng của bạn. Ngoài ăn dứa, bạn cũng có thể uống nước ép dứa cũng là cách tốt để bổ sung canxi và mangan từ dứa giúp giúp răng chắc khỏe. (Xem thêm các sản phẩm canxi hỗ trợ sự tăng trưởng hệ xương, răng của trẻ em, thanh thiếu niên, tuổi dậy thì, phòng và điều trị bệnh loãng xương ở phụ nữ, người có tuổi).

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Chống lão hóa

Thời gian và quá trình lão hóa sẽ khiến làn da của bạn dần mất đi độ sáng và bắt đầu xuất hiện các nếp nhăn. Uống nước ép dứa có thể giúp bạn bổ sung các chất chống oxy hóa cần thiết cho sức khỏe cũng như sắc đẹp của bạn. Ngoài ra, trong dứa còn chứa axit alpha-hydroxy, một chất có thể giúp làm chậm quá trình lão hóa của tế bào da và khiến bạn trẻ lâu hơn.

Chữa viêm da đầu, ngăn ngừa rụng tóc

Nếu bạn đang bị ngứa đầu dữ dội thì đó có thể là một trong những biểu hiện của viêm da đầu. Enzyme bromelain trong dứa là một chất có đặc tính chống viêm. Do vậy, ăn dứa hoặc uống nước ép dứa có thể hỗ trợ giúp giảm viêm da đầu. Dứa cũng rất giàu vitamin C có thể giúp ngăn ngừa rụng tóc không mong muốn và kích thích mọc tóc hiệu quả.

Ảnh minh họa: Internet

Cách ăn dứa an toàn

Ăn tươi, nguyên quả hoặc thái miếng: Đây là cách giữ được tối đa vitamin C, chất xơ và enzyme bromelain.

Không nên ăn dứa quá chín nẫu hoặc ủ hóa chất bảo quản, vì có thể giảm chất dinh dưỡng và gây ảnh hưởng xấu đến dạ dày.

Ăn kết hợp với các thực phẩm khác: Ví dụ ăn cùng sữa chua, salad hoặc trái cây khác để giảm tác động acid lên dạ dày.