Trót tình một đêm với trai quen qua mạng, tôi 'đứng hình' khi chạm trán người này trong hoàn cảnh... éo le

Tâm sự Eva 18/08/2026 23:00

Cả tuần đó, tôi cứ ủ rũ, chẳng buồn nghe con bạn thân luyên thuyên hàng tá chuyện trên trời dưới đất như mọi ngày nữa. Đầu óc tôi cứ như trên mây, cứ nghĩ mãi về anh. Ngọc thấy thế liền hỏi đùa: “Mày lụy anh nào rồi à?”,

Tôi và Quân quen nhau trên một ứng dụng hẹn hò, chúng tôi trò chuyện rất tâm đầu ý hợp. Sau một tuần “yêu qua mạng”, anh hẹn gặp tôi ở một nhà hàng 5 sao, tôi cũng rất vui vẻ đồng ý.

Tối hôm đó, tôi diện một bộ váy màu đỏ hai dây khoét sâu cổ, hờ hững khoe trọn bờ vai gầy và bộ ngực căng mọng của mình. Tôi đã chuẩn bị kĩ càng trong hàng giờ đồng hồ để gặp anh. Không nằm ngoài sự mong đợi, anh ga lăng hệt như tôi tưởng tượng, suốt buổi ăn, anh và tôi trò chuyện rất vui vẻ, anh tự tay lột vỏ tôm và xắn sẵn từng miếng thịt bò để vào dĩa cho tôi. Tôi dường như chìm đắm trong sự ngọt ngào quá đỗi dịu dàng của anh. Và đêm đó, tôi đã chìm đắm trong vòng tay anh.

Những tưởng đó là một khởi đầu cho cái kết đẹp như mơ sau này của tôi thì sau đêm hôm đấy, anh chẳng còn liên lạc với tôi nữa. Lòng kiêu hãnh cũng chẳng cho phép tôi liên lạc trước với anh. Nhưng đợi sang ngày thứ ba, thứ tư, tôi sốt ruột hẳn, bụng nghĩ không lẽ anh chỉ coi tôi là “tình một đêm”, anh không hề có cảm xúc gì với tôi sao?

 

Cả tuần đó, tôi cứ ủ rũ, chẳng buồn nghe con bạn thân luyên thuyên hàng tá chuyện trên trời dưới đất như mọi ngày nữa. Đầu óc tôi cứ như trên mây, cứ nghĩ mãi về anh. Ngọc thấy thế liền hỏi đùa: “Mày lụy anh nào rồi à?”, tôi giật mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Cũng giống mày thôi mà”. Dù không tập trung nghe nó kể thì tôi cũng thừa biết nó lại nói về người yêu đã quen được 8 tháng của nó, nghe bảo là anh ta và nó quen nhau qua sự mai mối của hai bên gia đình. Nhưng nó hay than vãn với tôi rằng anh ta chẳng bao giờ có hứng thú đi xem phim, vào công viên, làm những trò mà nó cho là những cặp đôi thường hay làm như trong phim Hàn Quốc. Nó bảo nó thích anh ta lắm và cố làm mọi cách để cả hai cưới nhau càng sớm càng tốt.

Trót tình một đêm với trai quen qua mạng, tôi 'đứng hình' khi chạm trán người này trong hoàn cảnh... éo le - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đối với tôi, Ngọc là đứa bạn thân tốt nhất trên đời. Số phận thế nào mà hai đứa tính cách trái ngược nhau lại trở nên thân thiết. Nó thì ưa những bộ váy đáng yêu, luôn chọn cho mình kiểu trang điểm ngọt ngào, luôn nhẹ nhàng và rất vui tươi. Tôi thì luôn chọn cho mình những bộ váy khoe trọn được đường cong cơ thể, những kiểu trang điểm quyến rũ nhất có thể. Hai chúng tôi như hai thế giới nhưng lại hiểu nhau vô cùng.

Nó định bụng sẽ tổ chức một buổi tiệc sinh nhật hoành tráng cho anh ta vào thứ 7 tuần này và mời tôi làm khách mời danh dự để chứng kiến màn cầu hôn của nó dành cho anh ta. Tôi nghe kế hoạch mà phì cười, dẫu biết nó trẻ con nhưng vẫn cầu mong cho nó sớm lấy được người nó yêu. Tôi nhận lời đến dự tiệc.

Tối đó là mở màng cho chuỗi ngày tăm tối nhất cuộc đời tôi. Chính là anh – người đàn ông tôi mong chờ bao lâu nay lại là người yêu của bạn thân tôi. Tôi thoáng thấy nét mặt anh có chút bất ngờ khi trông thấy tôi nhưng nhanh chóng khôi phục lại bình thường, chỉ là lúc đó, tôi nghĩ trái đất này thật tròn. Đi một vòng lớn, người tôi không nên dính dáng nhất trên đời này lại là anh – người yêu của bạn thân tôi.

Nhân lúc không có người xung quanh, anh kéo tay tôi vào một chỗ khá vắng. Nói với tôi rằng anh không hề yêu Ngọc, chẳng qua là vì gia đình ép, tôi mới là người thực sự cho anh cảm xúc. Anh nắm chặt tay tôi và bảo anh muốn được tiếp tục mối quan hệ với tôi bên cạnh sự ràng buộc với Ngọc. Đến đây, tôi cười khẩy và rút tay lại, anh ta đối với chúng tôi giống như một trò chơi tình ái. Tôi mong chờ gì ở người đàn ông này chứ?

Chỉ là với Ngọc, tôi phải làm sao đây?

Từ xa xa, tôi đã thấy Ngọc lôi một cặp nhẫn khá đẹp với nụ cười tươi rói hướng về phía anh ta. Chỉ là tôi... chẳng biết làm sao cả!

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Tôi thấy thế liền cho em mượn đôi dép tổ ông tôi đang mang, bảo với em cũng chẳng đáng gì, chỉ cần làm khách hàng hằng ngày của tôi là được. Đôi mắt em tít lại, em cười với tôi một nụ cười nhẹ tựa làn mây.

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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