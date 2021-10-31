Chồng Diệp Lâm Anh chọn đúng ngày sinh nhật con để thông báo ly thân, dân mạng sôi máu chỉ trích: 'Có nghĩ cho con không?'

Hậu trường 31/10/2021 20:15

Cộng đồng mạng không khỏi bức xúc khi chồng của Diệp Lâm Anh lại chọn đúng ngày sinh nhật con để thông báo tin buồn về cuộc hôn nhân với vợ.

Những ngày qua, hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân Đức Phạm vướng nghi vấn trục trặc.

Chồng Diệp Lâm Anh chọn đúng ngày sinh nhật con để thông báo ly thân, dân mạng sôi máu chỉ trích: 'Có nghĩ cho con không?' - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh và chồng doanh nhân Đức Phạm - Ảnh: Internet

 Chiều ngày 31/10, một tài khoản facebook được cho là của doanh nhân Đức Phạm có bài đăng cho biết, cả hai đã ly thân vào tháng 1/2021. Theo bài đăng này, vợ chồng nữ diễn viên đã có những trục trặc trong hôn nhân không thể cứu vãn. Bài đăng không tiết lộ lý do nhưng ẩn ý "vấn đề là gì thì chính Diệp Lâm Anh là người hiểu rõ nhất, tôi không muốn đem ra bàn tán".

 

Chồng Diệp Lâm Anh chọn đúng ngày sinh nhật con để thông báo ly thân, dân mạng sôi máu chỉ trích: 'Có nghĩ cho con không?' - Ảnh 2
Nguyên văn tâm thư được cho là của thiếu gia Đức Phạm - chồng Diệp Lâm Anh - Ảnh: FBNV

 Đồng thời, bài viết tuyên bố, sự thật không liên quan đến những tin đồn gần đây. "10 tháng qua, cả hai đang trong giai đoạn giải quyết những vấn đề về thủ tục ly dị, để đi đến quyết định cuối cùng hợp lý nhất cho tất cả, nên rất mong mọi người thông cảm và tôn trọng".

Ngay lập tức, bài viết này đã trở thành đề tài nóng của dân tình bàn tán sôi nổi. Đa phần cư dân mạng phẫn nộ trước hành động bỉ mặt người từng đầu ấp tay gối của thiếu gia Đức Phạm. Họ cho rằng, dù Diệp Lâm Anh có lỗi gì chăng nữa thì anh cũng không nên công khai chuyện ly hôn chỉ vì bênh vực tiểu tam và đổ toàn bộ trách nhiệm cho vợ cũ.

Chồng Diệp Lâm Anh chọn đúng ngày sinh nhật con để thông báo ly thân, dân mạng sôi máu chỉ trích: 'Có nghĩ cho con không?' - Ảnh 3
Chồng Diệp Lâm Anh chọn đúng ngày sinh nhật con để thông báo ly thân, dân mạng sôi máu chỉ trích: 'Có nghĩ cho con không?' - Ảnh 4
Dân tình bàn tán sôi nổi - Ảnh: FB

 Một số khác mắng chồng Diệp Lâm Anh tàn nhẫn vì đăng bài xác nhận ly hôn ngay ngày sinh nhật của hai con nhỏ. Khi lớn lên, không biết cảm giác của hai bé sẽ ra sao khi ngày vui của mình lại là ngày buồn của mẹ mình.

Tuy nhiên hiện tại, facebook này đã bị khóa. Chia sẻ với Báo Giao thông, quản lý của Diệp Lâm Anh cho biết, hiện tại không rõ động cơ gì lại có bài đăng như vậy xuất hiện.

"Bài đăng bị xóa và facebook cũng khóa, cho thấy ai đó đăng bài đã biết sai. Có thể facebook đã bị hack hay do người thứ ba nào đó làm", quản lý của nữ diễn viên Diệp Lâm Anh chia sẻ.

Chồng Diệp Lâm Anh chọn đúng ngày sinh nhật con để thông báo ly thân, dân mạng sôi máu chỉ trích: 'Có nghĩ cho con không?' - Ảnh 5
Tài khoản Facebook của chồng Diệp Lâm Anh đã khóa - Ảnh: FB

 Phía nữ diễn viên khẳng định, vợ chồng cô vẫn sống hạnh phúc và đang chuẩn bị tiệc mừng sinh nhật cho hai con vào tối nay. Diệp Lâm Anh cũng vẫn sống ở nhà chồng và được bố mẹ chồng yêu thương.

Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân, Diệp Lâm Anh thông báo: "Hôm nay là một ngày thật sự đặc biệt. Chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho tụi nhỏ. Mọi thông tin sẽ được xử lý sau hôm nay ạ!".

NÓNG: Phía Diệp Lâm Anh bất ngờ phủ nhận thông báo đã ly thân của chồng thiếu gia, nghi vấn facebook bị hack?

NÓNG: Phía Diệp Lâm Anh bất ngờ phủ nhận thông báo đã ly thân của chồng thiếu gia, nghi vấn facebook bị hack?

Người đại diện cho biết hiện Diệp Lâm Anh vẫn sống vui vẻ bên nhà chồng.

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