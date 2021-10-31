NÓNG: Phía Diệp Lâm Anh bất ngờ phủ nhận thông báo đã ly thân của chồng thiếu gia, nghi vấn facebook bị hack?

Theo đó, thiếu gia Nghiêm Đức thông báo đã ly thân và đang làm thủ tục ly hôn với Diệp Lâm Anh. Trên trang cá nhân, ông xã Diệp Lâm Anh cho biết, cả hai đã ly thân từ tháng 1/2021 do những mâu thuẫn không thể cứu vãn tronng hôn nhân.

Chiều 31/10, mạng xã hội dậy sóng khi doanh nhân Phạm Nghiêm Đức – chồng diễn viên Diệp Lâm Anh đã lên tiếng về những ồn ào xung quanh cuộc hôn nhân của mình.

Tuy nhiên, mới đây, trao đổi với Zing, quản lý Diệp Lâm Anh phủ nhận thông tin vợ chồng nữ diễn viên đã ly thân và đang làm thủ tục ly hôn. Người đại diện cho biết hiện Diệp Lâm Anh vẫn sống vui vẻ bên nhà chồng. Họ đang chuẩn bị để tổ chức sinh nhật cho hai con vào tối nay, 31/10.

"Tôi và Diệp Lâm Anh đã có những trục trặc trong hôn nhân không thể cứu vãn. Chúng tôi ly thân từ tháng 1/2021. 10 tháng qua cả hai đang trong giai đoạn giải quyết những vấn đề về thủ tục ly dị để đi đến quyết định cuối cùng hợp lý nhất cho tất cả. Chúng tôi rất mong mọi người thông cảm và tôn trọng", chồng Diệp Lâm Anh chia sẻ trên trang Facebook cá nhân.

"Cả nhà vẫn đang thắc mắc vì sao anh Đức Phạm lại có bài viết nói về thông tin vợ chồng đã ly thân và đang làm thủ tục ly hôn. Chuyện này chỉ là đơn phương từ một người. Chúng tôi vẫn chưa hiểu động cơ sâu xa. Còn cuộc sống gia đình Diệp Lâm Anh hiện bình thường", quản lý thay Diệp Lâm Anh phát ngôn.

Tuy nhiên, phía Diệp Lâm Anh cho biết, cả hai vẫn đang sống hạnh phúc - Ảnh: Internet

Đồng thời, chia sẻ với tờ Pháp luật và Bạn đọc, quản lý của Diệp Lâm Anh cho biết thêm: "Bài viết từ phía ông xã Diệp Lâm Anh có thể là bị hack Facebook hoặc do một người thứ 3 nào đó làm. Diệp Lâm Anh và chồng vẫn sống hạnh phúc, tối nay vẫn cùng làm sinh nhật con. Còn thông tin đồn đại mấy hôm nay chúng tôi cũng không biết từ đâu mà ra", đại diện của Diệp Lâm Anh nói.

Trong khi đó, trên trang Facebook cá nhân, Diệp Lâm Anh thông báo: "Hôm nay là một ngày thật sự đặc biệt. Chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho tụi nhỏ. Mọi thông tin sẽ được xử lý sau hôm nay ạ!".

Diệp Lâm Anh bận rộn tổ chức sinh nhật cho con - Ảnh: FBNV

Thời gian qua, Diệp Lâm Anh hầu như không đăng hình ảnh bên chồng trên trang cá nhân. Ngay cả trong dịp sinh nhật ngày 22/8, nữ diễn viên chỉ đăng hình bên hai con. Kể từ khi yêu tới khi cưới, hay thời gian đầu cuộc hôn nhân, Diệp Lâm Anh luôn khoe ảnh cùng chồng trong cuộc sống đời thường, những chuyến du lịch. Các sự kiện cô tham dự, hay tổ chức, chồng luôn bên cạnh.

Lần gần nhất bức hình Diệp Lâm Anh đăng tải trên trang cá nhân có sự xuất hiện của chồng - Ảnh: Internet

Theo nguồn tin riêng của Zing, vợ chồng Diệp Lâm Anh đang gặp trục trặc. Tuy nhiên, bà mẹ 2 con vẫn luôn muốn bảo vệ hôn nhân, cô muốn hai con được lớn lên trong gia đình có tình yêu thương của cả cha và mẹ.

Hiện tại, rất nhiều cư dân mạng nóng lòng được nghe phản hồi từ chính Diệp Lâm Anh.