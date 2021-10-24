Sau tất cả, Trang Trần 'giải ngân' toàn bộ tiền xây trường cho trẻ em vùng cao, tuyên bố 'xóa tài khoản từ thiện'

Mới đây, cựu người mẫu vừa đăng đàn "giải ngân" số tiền xây trường cho trẻ em vùng cao và tiết lộ còn nợ nhà thầu 40 triệu.

Giữa lúc nhiều đồng nghiệp bị vướng vào biến căng đét mang tên "sao kê", Trang Trần cũng đã có hành động gây chú ý.

Trang Trần chia sẻ: "Điểm trường 1 xây xong tổng hết 280 triệu cả tiền mua xích đu, chăn mền đồ dùng học tập nhưng mới chuyển khoản 200 triệu cho nhà thầu vì có 1 số cái mặt sân chưa phẳng đã làm lại mà chưa nghiệm thu chưa trả. Tiền mua các thứ cho các cháu chưa trừ chuyển khoản ra vì tiền đó đã trả bằng tiền mặt coi như phát tâm.

Điểm trường 2: 257 triệu (Chuyển khoản 1 lần 132 triệu, 1 lần 125 triệu ứng xây trước).

Tiền tổng kêu gọi: lần 1 chuyển khoản anh Thuỳ: 100 triệu, lần 2: 100 triệu (50 triệu/1 lần), lần 3 em rút ra 111 triệu 200 nghìn (vì em đã ứng chuyển khoản tiền 125 triệu từ tháng 6 mà tháng 9 em mới đi lấy tiền các vị ủng hộ).

Tổng kêu gọi: 443 triệu 200 nghìn, tổng chi: 457 triệu".

Bên cạnh đó, Trang Trần cũng cho biết đang nợ nhà thầu 40 triệu. Sau khi giải quyết xong lần này, cô sẽ không bao giờ kêu gọi quyên góp nữa.

"Em vẫn đang nợ nhà thầu điểm trường 1 là 40 triệu và 40 triệu tiền mua sắm này kia cho trường mà em ôm luôn.

"Hiện tại mình không còn dính dáng đến bất kỳ chương trình từ thiện hay tổ chức nào về quyên góp.... Mình cũng đã đóng xóa tài khoản từ thiện để chấm dứt các hoạt động không tham gia. Để mai in cái chuyển khoản 125 triệu ngày chuyển khoản trước. Trong lúc làm, lúc chưa ứng 125 triệu nhà thầu doạ bỏ về, em phải năn nỉ T.T.N nó cho em mượn đó ạ.

Đường xá khó khăn nguy hiểm các bác cứ xem hết hình sẽ hiểu em đi mà nguy hiểm vậy, ứng tiền túi trước cho xong mà các thánh nói em ăn chặn 100 tỷ thôi giờ em ở nhà cho mát. Thôi tổng chào quý vị", Trang Khàn nhấn mạnh.

Trang Trần "giải ngân" số tiền xây trường cho trẻ em vùng cao - Ảnh: FBNV

Trước đó, vào ngày 10/9/2021, Trang Trần tung bản sao kê cho đợt kêu gọi quyên góp nấu ăn từ thiện, đồng thời thông báo dừng toàn bộ các hoạt động thiện nguyện của bản thân. "Cuộc sống đúng nghĩa vô thường, mới thấy đó rồi mất đó, mới vui đó rồi lại buồn đó, mới hạnh phúc đó rồi chia ly đó. Tôi nói vậy vì không phải mình đang nản chí, nhưng tôi muốn dừng lại, dừng lại để lo cho gia đình. Tôi còn cuộc sống của tôi, một người mẹ không thể nào bỏ con mình bơ vơ đi làm việc xã hội để rồi phải hứng chịu biết bao 'gạch đá'", cựu mẫu tâm sự.

Cô không quên nhắn nhủ: "Những ai nói tôi quyên góp - ăn chặn hơn trăm tỷ thì cũng hãy nhìn bản sao kê này mà tự vả vào mặt mình bốp bốp, vả thật mạnh vào để tỉnh ngộ... Sau này muốn nói gì thì hãy có bằng chứng cụ thể mới nói nha 'quí dzị'".