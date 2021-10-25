Quyết đâm đơn kiện nữ đại gia vì bị vu khống 'đẻ thuê', Vy Oanh uất ức tiết lộ: 'Bạn bè, người thân hoài nghi khiến tôi suy sụp tinh thần'

Hậu trường 25/10/2021 16:39

Đối diện với những lời lẽ vu khống, bôi nhẹ, Vy Oanh quyết làm cho đến cùng.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ Online sáng 25/10, ca sĩ Vy Oanh cho biết cô đã đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM làm việc theo thư mời liên quan đến nội dung đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng. Đây là lần thứ 2 cơ quan điều tra mời cô lên làm việc về nội dung trên.

Theo nữ ca sĩ, buổi làm việc do 2 điều tra viên chủ trì, diễn ra công tâm khách quan, và được ghi âm, ghi hình.

"Tôi tin tưởng vào sự nghiêm minh của pháp luật, và mong cơ quan điều tra nhanh chóng xử lý, trả lại danh dự cho tôi và gia đình tôi" - Tuổi Trẻ Online dẫn lời Vy Oanh.

 Đồng thời, cô cũng nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với bà Nguyễn Phương Hằng về các tội "làm nhục người khác", "vu khống" và "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước; quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Quyết đâm đơn kiện nữ đại gia vì bị vu khống 'đẻ thuê', Vy Oanh uất ức tiết lộ: 'Bạn bè, người thân hoài nghi khiến tôi suy sụp tinh thần' - Ảnh 1
Ca sĩ Vy Oanh đã làm việc với cơ quan chức năng. Vụ kiện đã đi được nửa chặng đường - Ảnh: Internet

 Cũng mới đây, chia sẻ với Thanh Niên, Vy Oanh khẳng định hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm của bà Hằng đối với cô đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống cá nhân, công việc cũng như nhân phẩm và danh dự của nữ ca sĩ và gia đình.

Với lời lẽ quy kết của bà Phương Hằng nói tôi “đẻ thuê hốt được 5-7 triệu đô” trong bối cảnh này được hiểu theo nghĩa thông thường là tôi đã có quan hệ tình dục (hay còn gọi là giao cấu) để nhận lại được lợi ích vật chất là khoản tiền 5-7 triệu đô (USD). Như vậy, việc giao cấu ngoài hôn nhân để đổi lấy lợi ích vật chất chính là hành vi của hoạt động mại dâm. Theo khái niệm “mại dâm” tại Pháp lệnh phòng, chống mại dâm số 10/2003/Pl-UBTVQH11 ban hành ngày 17.3.2002, mại dâm là “hành vi mua, bán dâm”, trong đó bán dâm là “hành vi giao cấu của một người với người khác để được trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác”.

Vy Oanh cho rằng hành vi bà Phương Hằng nói cô “đẻ thuê” là đồng nghĩa với việc ám chỉ cô là “gái bán dâm”. Nữ ca sĩ nói thêm từ “làm gái bao”, gán cho cô được bà Phương Hằng sử dụng 2 lần trong những lần livestream cũng có hàm ý hoạt động mại dâm tương tự như như từ “đẻ thuê”.

Nói, vu, hay gán cho người khác là gái bán dâm, bằng bất kỳ hình thức nào, từ ngữ nào trước đám đông cũng tương tự như hành vi cắt tóc, lột quần áo, bắt quỳ gối… được mặc nhiên xác định là hành vi làm nhục đối với người khác theo luật pháp và thông lệ áp dụng pháp luật, xã hội Việt Nam, hành vi này đã xâm phạm nặng nề đối với danh dự, nhân phẩm, đạo đức và phẩm hạnh của người phụ nữ. Trong nền văn hóa phương Đông vốn coi trọng lễ giáo, thuần phong mỹ tục, không còn gì nhục nhã hơn đối với một người phụ nữ, nhất là một người vợ, người mẹ khi bị vu oan làm gái bao, gái bán dâm…”, cô khẳng định.

Quyết đâm đơn kiện nữ đại gia vì bị vu khống 'đẻ thuê', Vy Oanh uất ức tiết lộ: 'Bạn bè, người thân hoài nghi khiến tôi suy sụp tinh thần' - Ảnh 2
Vy Oanh cho rằng việc vu cho cô là "đẻ thuê” đã gây tổn thương sâu sắc - Ảnh: Internet

 Nữ ca sĩ khẳng định những hành vi của bà Hằng làm ảnh hưởng đến danh dự, chà đạp lên nhân phẩm của gia đình cô (đặc biệt là Vy Oanh và con trai). “Hành vi bôi nhọ tôi của bà Hằng được lặp đi lặp lại, khiến cho bạn bè người thân hoài nghi về đạo đức, phẩm hạnh của cá nhân tôi, khiến tôi suy sụp tinh thần”, cô trình bày trong đơn.

Đồng thời, Vy Oanh cũng đưa ra những dẫn chứng cụ thể về hành vi “vu khống", “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” mà bà Phương Hằng làm với cô.

Thời gian qua, tôi bị lăng mạ, hạ thấp nhân phẩm, chửi rủa cùng với những đánh giá tiêu cực từ dư luận xã hội tràn lan trên các trang báo, mạng xã hội. Những hành vi của bà Phương Hằng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống cá nhân với người thân bạn bè, uy tín trong công việc, danh dự và hình ảnh của tôi trước công chúng cũng như mối quan hệ cùng các đối tác, đồng nghiệp, khiến mái ấm gia đình tôi trở nên điêu đứng”, cô chia sẻ.

Vy Oanh cũng đồng thời cho biết, hồ sơ vụ án hiện tại đã đi được nửa chặng đường, đơn đã được Cơ Quan Cảnh Sát Điều Tra - Công An TPHCM PC 01 thụ lý. Nữ ca sĩ một lần nữa khẳng định dù khó khăn đến mức nào, cô cũng sẽ làm đến cùng sự việc này để không còn những chuyện tương tự xảy ra.

Vy Oanh khẳng định con mình có quốc tịch Mỹ giữa ồn ào bị tố đẻ thuê, đanh thép: 'Cứ đợi kết quả cuối cùng nhé'

Vy Oanh khẳng định con mình có quốc tịch Mỹ giữa ồn ào bị tố đẻ thuê, đanh thép: 'Cứ đợi kết quả cuối cùng nhé'

Bên cạnh khẳng định việc con của mình mang quốc tịch Mỹ, Vy Oanh còn tiết lộ vẫn đang thực hiện đúng những trình tự khởi kiện bà chủ Đại Nam.

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