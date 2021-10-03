Tin đồn bị trả đơn kiện ầm ĩ, Vy Oanh đanh thép gọi thẳng tên bà chủ Đại Nam, tuyên bố 1 câu 'xanh rờn'

Giải trí 03/10/2021 15:58

Động thái 'cứng rắn' của Vy Oanh đã ngầm khẳng định cuộc chiến pháp lý vẫn còn tiếp diễn.

Sáng nay (3/10), bà chủ Đại Nam có cuộc trò chuyện trên nền tảng TikTok. Thu hút sự chú ý của dân mạng là phát ngôn của nữ doanh nhân về cuộc chiến pháp lý với Vy Oanh.

Theo nữ đại gia, đơn tố cáo bà của giọng ca Đồng Xanh đã bị phía cơ quan chức năng trả về. Theo bà Hằng tiết lộ, nguyên nhân xuất phát từ việc giấy tờ liên quan của Vy Oanh không đủ xác minh để lập hồ sơ.

Tin đồn bị trả đơn kiện ầm ĩ, Vy Oanh đanh thép gọi thẳng tên bà chủ Đại Nam, tuyên bố 1 câu 'xanh rờn' - Ảnh 1
Nữ doanh nhân có phát ngôn liên quan đến vấn đề kiện cáo của Vy Oanh - Ảnh: Internet

 "Vy Oanh thưa tôi nói cô ta đẻ thuê, rồi lên công an người ta nói đưa giấy khai sinh ra, thì trong tờ giấy khai sinh không có tên bố nha quý vị. Và chồng cô ta là kết hôn sau này, nên là bị cho về", nữ CEO Đại Nam chia sẻ.

Ngay lập tức, thông tin này nhận được được nhiều sự bàn tán xôn xao trên mạng xã hội. 

Tin đồn bị trả đơn kiện ầm ĩ, Vy Oanh đanh thép gọi thẳng tên bà chủ Đại Nam, tuyên bố 1 câu 'xanh rờn' - Ảnh 2
Thông tin được một trang Facebook chia sẻ lại - Ảnh: FB

 Trước những tin đồn trên, mới đây, giọng ca Đồng xanh cũng đã có bài đăng trên trang cá nhân để nói rõ về câu chuyện này. Bà mẹ 3 con viết: "Không hề có chuyện trả đơn hay rút đơn, quá trình điều tra mới bắt đầu và được bảo mật! Tôi yêu cầu bà Hằng phải chịu trách nhiệm cho những thông tin bà Hằng giả mạo CQĐT tung ra cộng đồng mạng, có cớ để tấn công bà mẹ và trẻ em!".

Theo đó, Vy Oanh khẳng định bản thân không hề rút đơn hay bị cơ quan điều tra trả lại đơn như bà Hằng đã nói. Nữ ca sĩ cũng cho biết quá trình điều tra chỉ mới bắt đầu và hoàn toàn được bảo mật thông tin, việc bà Hằng tung tin đồn là hoàn toàn sai trái và phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.

Tin đồn bị trả đơn kiện ầm ĩ, Vy Oanh đanh thép gọi thẳng tên bà chủ Đại Nam, tuyên bố 1 câu 'xanh rờn' - Ảnh 3
Vy Oanh có động thái đáp trả trước tin đồn bị trả đơn kiện - Ảnh: FBNV
Tin đồn bị trả đơn kiện ầm ĩ, Vy Oanh đanh thép gọi thẳng tên bà chủ Đại Nam, tuyên bố 1 câu 'xanh rờn' - Ảnh 4
Nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với Vy Oanh - Ảnh: FBNV

 Được biết, hôm 23/9, Vy Oanh đã nộp đơn tố cáo lần 2 của mình đến cơ quan có thẩm quyền để giải quyết liên quan đến vụ việc bị bà N.P.H. vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cô trên các trang mạng xã hội, gây ảnh hưởng đến uy tín, danh dự.

Trước đó, Vy Oanh cũng đã nộp đơn tố cáo nữ doanh nhân đến Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP HCM. Thông tin này được chính nữ ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân: "Vy Oanh trước nay chưa từng thất hứa điều gì, cái gì làm được mới nói (trừ những cái họ tự đơm đặt mà Vy Oanh không có phát ngôn trên trang Facebook này hoặc các trang báo chính thống).

Tin đồn bị trả đơn kiện ầm ĩ, Vy Oanh đanh thép gọi thẳng tên bà chủ Đại Nam, tuyên bố 1 câu 'xanh rờn' - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

 Như đã thông tin trước đó Vy Oanh nộp đơn tố cáo bà N.P.H. về toàn bộ các thông tin vu khống trắng trợn đến Phòng c.ảnh sát hình sự CA TP HCM và Cơ quan c.ảnh sát điều tra của Bộ C.ông An từ cuối tháng 6. Tin vui là đơn đã được đi theo qui trình tiếp nhận cả 2 nơi và đang trong quá trình điều tra, xử lí", nữ ca sĩ viết. 

Hiện, bài chia sẻ của Vy Oanh thu hút sự quan tâm và bàn tán từ phía cộng đồng mạng.

Giữa ồn ào kiện cáo bà chủ Đại Nam, Vy Oanh 'thảnh thơi' đăng 2 bức ảnh đã hút hàng chục nghìn like, có gì mà HOT đến vậy?

Giữa ồn ào kiện cáo bà chủ Đại Nam, Vy Oanh 'thảnh thơi' đăng 2 bức ảnh đã hút hàng chục nghìn like, có gì mà HOT đến vậy?

Từng 'nhất cử nhất động' của Vy Oanh ở thời điểm hiện tại luôn khiến cư dân mạng chú ý. 

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