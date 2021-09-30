Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài nghẹn ngào hé lộ những món quà Phi Nhung tặng mình lúc sinh thời: Vật còn đó nhưng người đã về cát bụi

Vợ cố nghệ sĩ Chí Tài nghẹn ngào khi nhìn lại những món quà Phi Nhung tặng mình mỗi khi về Mỹ.

Suốt 2 ngày qua, thông tin ca sĩ Phi Nhung qua đời khiến người thân, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả xót xa. Nữ ca sĩ trút hơi thở cuối cùng vào trưa 28/9 sau hơn 1 tháng chống chọi với Covid-19. Mới đây nhất, vợ cố nghệ sĩ Chí Tài đã khoe món quà mình được giọng ca Bông điên điển tặng mỗi khi nữ ca sĩ về đến Mỹ.

Ca sĩ Phương Loan xót xa trước sự ra đi của người em thân thiết là Phi Nhung - Ảnh: Internet Trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Phương Loan bày tỏ nỗi xót xa nặng lòng khi đọc được những tâm sự từ ca sĩ Trizzie Phương Trinh thông báo Phi Nhung đã qua đời. Cô bày tỏ: "Thương quá, cảm giác này bé Heo đã trải qua". Những món quà giản dị gửi gắm tình cảm của Phi Nhung đến vợ cố nghệ sĩ Chí Tài - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, vợ của cố danh hài Chí Tài cũng khoe những món quà mình được tặng từ cô em gái. Dù không phải là hàng hiệu xa xỉ, hay phụ kiện đắt đỏ, những món quà này chỉ là những chú heo bằng gỗ, đúng với sở thích của chị Bé Heo. Vì biết ca sĩ Phương Loan tuổi hợi nên bạn bè thường mua những món đồ lưu niệm liên quan đến heo với các chất liệu khác nhau để làm quà tinh thần cho cô.

Còn nhớ thời điểm nam danh hài Chí Tài ra đi, Phi Nhung cũng đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân. Cô buồn bã vì hai anh em chỉ mới đứng chung sân khấu cách đó 2 ngày, khó chấp nhận được sự thật. Nào ngờ hôm nay khán giả chỉ có thể nghĩ về 2 nghệ sĩ trong kí ức, họ cùng hát Giấc mơ cánh cò ở một nơi xa. Giọng ca của cả hai chỉ còn trong kí ức - Ảnh: Internet Giờ đây khi tất cả chỉ còn là dĩ vãng, khán giả lại không khỏi bồi hồi khi nhìn lại sân khấu đầy kỉ niệm của 2 cố nghệ sĩ. Với những gì đã cống hiến cho nền nghệ thuật nước nhà, sự ra đi của cả Phi Nhung hay Chí Tài chính là tổn thất lớn trong lòng công chúng.

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