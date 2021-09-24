Giữa ồn ào kiện cáo bà chủ Đại Nam, Vy Oanh 'thảnh thơi' đăng 2 bức ảnh đã hút hàng chục nghìn like, có gì mà HOT đến vậy?

Theo đó, cô chính thức nộp đơn tố cáo nữ doanh nhân này lên Bộ Công An. Như đã nói trước đó, dù ai có hù dọa thì cô vẫn sống vui vẻ, mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc ấm no. Mới đây, Vy Oanh tiếp tục chứng minh rằng cô không nói suông.

Mới đây, thông tin Vy Oanh là 1 trong 5 nghệ sĩ nộp đơn tố giác bà chủ Đại Nam đã khiến dân tình không khỏi xôn xao. Theo nguồn tin từ Thanh Niên, những người nổi tiếng kiện bà Phương Hằng gồm có Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng, Trịnh Kim Chi, Vy Oanh, Thủy Tiên.

Nữ ca sĩ theo đuổi bộ môn yoga đã lâu. Nhờ tập luyện chăm chỉ mà khi mang thai cô không tăng cân quá nhiều, thời điểm sinh xong cũng rất nhanh về dáng.

Tối ngày 23/9, giọng ca Đồng Xanh đăng tải hình ảnh khoe boby trên trang cá nhân. Hậu sinh nở, nhiều phụ nữ cảm thấy tự ti trước sự gia tăng cân nặng chóng mặt nhưng dường như Vy Oanh lại trái ngược. Cô khá thoải mái chia sẻ với khán giả về hành trình tập luyện lấy lại vóc dáng của mình, tự tin khoe thành quả trước ống kính.

Vy Oanh kiên trì tập luyện để giữ vóc dáng - Ảnh: FBNV

Sau một tháng sinh con và ở cữ, Vy Oanh sử dụng lại mạng xã hội và giao lưu với khán giả. Bên cạnh các hình ảnh về thiên thần nhỏ và từ thiện, nữ ca sĩ cũng tâm sự về hành trình lấy lại dáng của mình. Trải qua ba lần sinh con, quay cuồng với các thiên thần nhỏ, nhiều lúc chỉ thèm ngủ khiến cô mất lửa với việc chăm chút ngoại hình. Tuy nhiên, vì yêu cái đẹp và một cơ thể khỏe mạnh nên Vy Oanh đã miệt mài tập luyện thể dục. Bên cạnh đó, nhan sắc của bà mẹ 3 con vẫn khiến netizen trầm trồ bởi càng lúc càng mặn mà, đằm thắm.

Nhiều người ngỡ ngàng khi thấy vẻ "nuột nà" của Vy Oanh dù đã qua nhiều lần sinh nở - Ảnh chụp màn hình FBNV

Quay trở lại cuộc chiến pháp lý với nữ CEO Đại Nam, trước đó, trên trang cá nhân, Vy Oanh cũng không ngần ngại xác nhận và tiết lộ nội dung thông tin trong đơn kiện

"Vy Oanh trước nay chưa từng thất hứa điều gì, cái gì làm được mới nói (trừ những cái họ tự đơm đặt mà V.O không có phát ngôn trên trang facebook này hoặc các trang báo chính thống). Như đã thông tin trước đó Vy Oanh nộp đơn tố cáo bà N.P.H về toàn bộ các thông tin v/u khống trắng trợn đến Phòng cảnh sát hình sự CA TPHCM và Cơ quan cảnh sát điều tra của Bộ Công An từ cuối tháng 6. Tin vui là đơn đã được đi theo qui trình tiếp nhận cả 2 nơi và đang trong quá trình điều tra, xử lí. Thông thường từ 2-8 tháng (tuỳ theo loại tội phạm) đơn sẽ được xử lí, nhưng do tình hình dịch bệnh 3 tháng nay nên qui trình có thể chậm hơn vài tháng nữa. Cho dù bao lâu VO cũng sẽ đi đến cùng!!!", nữ ca sĩ chia sẻ.

Vy Oanh xác nhận đã nộp đơn tố cáo nữ doanh nhân - Ảnh chụp màn hình FBNV

Hiện tại, từng "nhất cử nhất động" của Vy Oanh luôn khiến cư dân mạng chú ý.