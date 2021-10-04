Vy Oanh khẳng định con mình có quốc tịch Mỹ giữa ồn ào bị tố đẻ thuê, đanh thép: 'Cứ đợi kết quả cuối cùng nhé'

Giải trí 04/10/2021 20:42

Bên cạnh khẳng định việc con của mình mang quốc tịch Mỹ, Vy Oanh còn tiết lộ vẫn đang thực hiện đúng những trình tự khởi kiện bà chủ Đại Nam.

Mới đây, thông tin đơn kiện bà Phương Hằng của Vy Oanh bị trả về khiến dân tình không khỏi xôn xao. Trước những tin đồn này, Vy Oanh đã nhanh chóng lên tiếng khẳng định hiện vụ kiện vẫn đang được tiếp diễn và không hề dừng lại như tin đồn.

Theo đó, nữ ca sĩ chia sẻ: "Tôi đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra để yêu cầu xử lý hành vi trái pháp luật của bà Hằng, để mong chờ được trả lại uy tín, danh dự, hình ảnh của mình, cũng như hành vi bất chấp pháp luật của bà Hằng phải bị xử lý. 

Sau nhiều tháng trì hoãn vì dịch bệnh, đến nay cơ quan điều tra mới chỉ mời tôi lên làm việc một lần vào ngày 29/9/2021 và tôi cũng đang hợp tác, sẽ cung cấp thêm thông tin cần thiết để hỗ trợ việc điều tra xác minh làm rõ hành vi của bà Hằng". 

Vy Oanh khẳng định con mình có quốc tịch Mỹ giữa ồn ào bị tố đẻ thuê, đanh thép: 'Cứ đợi kết quả cuối cùng nhé' - Ảnh 1
Vy Oanh khẳng định con mình có quốc tịch Mỹ giữa ồn ào bị tố đẻ thuê, đanh thép: 'Cứ đợi kết quả cuối cùng nhé' - Ảnh 2
Bài đăng thông báo chi tiết tiến trình khởi kiện bà chủ Đại Nam của Vy Oanh - Ảnh: FBNV

 Đồng thời đối diện với những đồn đoán không hay, Vy Oanh đã có động thái mới nhất liên quan đến các con của mình. Cụ thể, sau khi được một khán giả tìm hiểu và chia sẻ về việc giấy khai sinh không ghi thông tin của cha, cô đã lên tiếng đây là tin sai và cho biết con mình có quốc tịch Mỹ. "Thông tin bậy bạ chị ạ, cứ đợi kết quả cuối cùng chị nhé. Con em quốc tịch Mỹ ạ. Công an họ tiếp đón em nồng nhiệt vui vẻ chị ạ, làm việc đúng trình tự các bước, đuổi về chắc chỉ có trong mơ ước của bà ấy chứ không ai mất lịch sự, bậy bạ như bà ấy". 

Vy Oanh khẳng định con mình có quốc tịch Mỹ giữa ồn ào bị tố đẻ thuê, đanh thép: 'Cứ đợi kết quả cuối cùng nhé' - Ảnh 3
Vy Oanh khẳng định con mình mang quốc tịch Mỹ - Ảnh: FBNV

 Nguồn cơn của cuộc chiến giữa bà Phương Hằng và Vy Oanh là do cách đây 4 tháng, nữ ca sĩ đã có những phát ngôn đụng chạm đến bà Phương Hằng giữa lúc "sao kê từ thiện" đang nóng hơn bao giờ hết

Bức xúc với những lời lẽ của nữ ca sĩ, bà Phương Hằng bất ngờ tung hê "dĩ vãng" của Vy Oanh với nhiều thông tin khiến dân tình không khỏi xôn xao.

Hiện những thông tin về cuộc chiến giữa Vy Oanh và bà Phương Hằng vẫn đang nhận được sự quan tâm của đông đảo netizen.

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Động thái 'cứng rắn' của Vy Oanh đã ngầm khẳng định cuộc chiến pháp lý vẫn còn tiếp diễn.

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