Vân Trang lần đầu lộ diện cùng cặp song sinh mới chào đời, nhan sắc 'mẹ bỉm 3 con' xuất sắc cỡ nào mà được khen hết lời?

Giải trí 03/11/2021 22:27

Diễn viên Vân Trang hạ sinh song thai nhận được nhiều lời chúc của bạn bè và người hâm mộ.

Ngày 1/11, Vân Trang hạnh phúc chào đón sự xuất hiện của 2 "thiên thần nhỏ". Vậy là, gia đình của nữ diễn viên giờ đây thêm đông vui, nhộn nhịp hơn khi đã có 5 thành viên, thành một "tổ ấm lớn".

Trên trang cá nhân mới đây, "mẹ bỉm" hạnh phúc khoe hình của 2 con. Trong khung hình đăng tải, Vân Trang mỗi tay bồng bế 1 bé và hạn chế để lộ mặt của các con.

Cô gửi lời cảm ơn tới mọi người khi đã dành nhiều câu chúc cho đại gia đình: "Mẹ Trang và tụi con xin cám ơn lời chúc mừng của các ông bà và các cô chú. Vì mẹ và tụi con vẫn còn ở viện nên mẹ cũng ít cầm điện thoại, phải ăn nhiều ngủ nhiều để có sữa và có sức chăm mấy chị em con, nên không trả lời tin cô chú được, mẹ hứa về đến nhà mẹ sẽ trả lời tin cô chú. Cô chú đừng buồn mẹ con ạ."

Vân Trang lần đầu lộ diện cùng cặp song sinh mới chào đời, nhan sắc 'mẹ bỉm 3 con' xuất sắc cỡ nào mà được khen hết lời? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet
Vân Trang lần đầu lộ diện cùng cặp song sinh mới chào đời, nhan sắc 'mẹ bỉm 3 con' xuất sắc cỡ nào mà được khen hết lời? - Ảnh 2
Vân Trang lộ diện sau sinh cùng hai nhóc tỳ, nhắn nhủ lời cảm ơn đến mọi người - Ảnh: FBNV

 Dưới phần bình luận, nhiều sao Việt cũng gửi lời chúc mừng tới Vân Trang. Trong đó, các đồng nghiệp thân thiết như Lê Bê La, Ngọc Lan,... cũng phải xuýt xoa trước hình ảnh dễ thương của 3 mẹ con.

Vân Trang lần đầu lộ diện cùng cặp song sinh mới chào đời, nhan sắc 'mẹ bỉm 3 con' xuất sắc cỡ nào mà được khen hết lời? - Ảnh 3
Nhiều sao Việt gửi lời chúc mừng tới Vân Trang - Ảnh: FBNV

Điều đáng nói, trong khung hình 3 người, Vân Trang lại chiếm trọn spotlight của các con khi để lộ mặt mộc sau sinh đẹp xuất sắc. Chỉ mới trải qua 2 ngày sinh nở, thế nhưng cô vẫn giữ được nét rạng ngời, tươi tắn cùng nhan sắc không tì vết. Thời điểm mang thai, Vân Trang tăng cân khá nhiều nên gương mặt cũng vì thế mà mũm mĩm. Song, điều đó dường như chẳng mấy ảnh hưởng tới những nét đẹp trên gương mặt của nữ diễn viên. Bà mẹ 3 con trông vẫn rất tươi trẻ, đằm thắm và rạng rỡ.

Vân Trang lần đầu lộ diện cùng cặp song sinh mới chào đời, nhan sắc 'mẹ bỉm 3 con' xuất sắc cỡ nào mà được khen hết lời? - Ảnh 4
Nhan sắc Vân Trang những ngày cuối trước khi lâm bồn cũng từng gây chú ý vì đẹp rạng rỡ - Ảnh: FBNV

Trước đó vào ngày 1/11, Vân Trang hạnh phúc tiết lộ chuyện đã sinh hạ thành công 1 cặp song sinh vào lúc gần 10h sáng. Theo đó, nữ diễn viên Canh Bạc Tình Yêu hé lộ tên của 2 con lần lượt là Quinisha và Quianna. Các em bé sinh ra rất khoẻ mạnh, nặng 2,8 kg. Cho tới hiện tại, Vân Trang vẫn chưa tiết lộ về giới tính của 2 con, thế nhưng dựa theo tên, dân tình đoán rằng đẩy hẳn là 1 cặp "tiểu công chúa".

Vân Trang lần đầu lộ diện cùng cặp song sinh mới chào đời, nhan sắc 'mẹ bỉm 3 con' xuất sắc cỡ nào mà được khen hết lời? - Ảnh 5
Vân Trang thông báo hạ sinh 2 thiên thần - Ảnh: FBNV

 Trước cặp song sinh, Vân Trang và ông xã doanh nhân Việt kiều Úc cũng có 1 cô con gái tên Queenie, năm nay 5 tuổi. Queenie sở hữu nhiều nét đẹp giống mẹ và được dự đoán có thể trở thành mỹ nhân trong tương lai.

Hiện tại, những hình ảnh của gia đình Vân Trang vẫn nhận được nhiều sự quan tâm cũng như lời chúc từ cộng đồng mạng.

Vân Trang lần đầu lộ diện cùng cặp song sinh mới chào đời, nhan sắc 'mẹ bỉm 3 con' xuất sắc cỡ nào mà được khen hết lời? - Ảnh 6
Con gái lớn của Vân Trang được nhận xét thừa hưởng nhiều gen trội từ bố mẹ - Ảnh: FBNV

 

 

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