HOT: Sau tất cả, phía Diệp Lâm Anh ngầm xác nhận đã ly thân chồng thiếu gia nhưng vẫn sống chung nhà?

Hậu trường 01/11/2021 14:55

Liệu cuộc hôn nhân của Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia đã thực sự rạn nứt và không thể hàn gắn dù đã có 2 con chung?

Những ngày vừa qua, cuộc hôn nhân giữa Diệp Lâm Anh và chồng thiếu gia đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. 

HOT: Sau tất cả, phía Diệp Lâm Anh ngầm xác nhận đã ly thân chồng thiếu gia nhưng vẫn sống chung nhà? - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh và Đức Phạm kết hôn vào tháng 5/2018 - Ảnh: Internet

 Đáng chú ý, chiều ngày 31/10, Đức Phạm - chồng của Diệp Lâm Anh đăng tải bức tâm thư xác nhận đã ly thân với bà xã từ tháng 1/2021, nguyên nhân là vì rạn nứt không thể hàn gắn.

HOT: Sau tất cả, phía Diệp Lâm Anh ngầm xác nhận đã ly thân chồng thiếu gia nhưng vẫn sống chung nhà? - Ảnh 2
Bài đăng trên trang cá nhân của chồng Diệp Lâm Anh - xác nhận đã ly thân với vợ - Ảnh: FBNV

 Không những vậy, Đức Phạm còn cho biết cả hai đang trong giai đoạn làm các thủ tục ly hôn. Trước động thái này của ông xã, Diệp Lâm Anh đã đăng tải hình ảnh đang chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật cho 2 con mà không đưa ra phản hồi trực tiếp, cô cho biết sẽ giải quyết sau ngày đặc biệt của con. Thế nhưng, phía quản lý lại khẳng định hai vợ chồng vẫn hạnh phúc.

Tuy nhiên, mới đây, trả lời báo Thanh Niên về việc ly hôn đang rần rần trên mạng xã hội, phía Diệp Lâm Anh đã chính thức xác nhận hôn nhân của cô và ông xã thiếu gia đã xảy ra trục trặc. Bên cạnh đó, bà mẹ 2 con cho biết cả hai dù đang ly thân nhưng hiện vẫn đang sống chung nhà.

 Điều khiến dân tình khó hiểu là trong tối qua (tức ngay sau khi chồng Diệp Lâm Anh xác nhận thông tin cả 2 vợ chồng đang ly thân) thì anh vẫn lộ diện vui vẻ trong buổi sinh nhật của các con. Thậm chí, Đức Phạm còn bế 2 con đầy yêu thương và cười rạng rỡ cho thấy tâm trạng khá thoải mái. 

HOT: Sau tất cả, phía Diệp Lâm Anh ngầm xác nhận đã ly thân chồng thiếu gia nhưng vẫn sống chung nhà? - Ảnh 3
HOT: Sau tất cả, phía Diệp Lâm Anh ngầm xác nhận đã ly thân chồng thiếu gia nhưng vẫn sống chung nhà? - Ảnh 4
Diệp Lâm Anh và chồng xuất hiện vui vẻ trong tiệc sinh nhật của các con, nhưng cả 2 không chụp hình chung - Ảnh: Internet

Tháng 8/2021, ồn ào Diệp Lâm Anh và chồng “đường ai nấy đi” đã từng xuất hiện trên mạng xã hội khi nữ nghệ sĩ thường chỉ đăng tải hình ảnh của mình cùng các con, ít khi nhắc về chồng. Thời điểm đó, cô từng một mực phủ nhận rạn nứt hôn nhân và cho biết nguyên nhân đơn giản là vì ông xã không thích lên truyền thông. 

HOT: Sau tất cả, phía Diệp Lâm Anh ngầm xác nhận đã ly thân chồng thiếu gia nhưng vẫn sống chung nhà? - Ảnh 5
Tin đồn vợ chồng Diệp Lâm Anh rạn nứt đã rộ lên vào khoảng tháng 8 - Ảnh: Internet

 Hiện tại, cư dân mạng rất nóng lòng chờ đợi phản hồi chính thức từ Diệp Lâm Anh. 

Ly thân từ 1/2021, Diệp Lâm Anh vẫn đeo nhẫn cưới nhưng lại có động thái lạ này?

Ly thân từ 1/2021, Diệp Lâm Anh vẫn đeo nhẫn cưới nhưng lại có động thái lạ này?

1 tháng sau thời điểm đại gia Đức Phạm thông báo đã ly thân, Diệp Lâm Anh vẫn chứng minh là 'hoa đã có chủ'.

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