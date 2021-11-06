CĂNG ĐÉT: Phương Lê nối tiếp 'series bóc phốt' chồng cũ Đặng Thu Thảo, đăng ảnh bên 1 cô gái, gọi thẳng 'con giáp 13'

Hậu trường 06/11/2021 08:34

Hoa hậu Phương Lê đã chia sẻ bức ảnh được cho là của chồng cũ Đặng Thu Thảo - doanh nhân Phúc Thành gây sốc cõi mạng.

Liên quan đến vụ ly hôn ồn ào của hoa hậu Đặng Thu Thảo và chồng đại gia, mới đây, sáng 6/11, Hoa hậu Phương Lê tiếp tục tung bằng chứng gây sốc về cuộc hôn nhân "đẫm nước mắt" của đàn em. Bằng chứng này khiến cho cư dân mạng vô cùng bàng hoàng.

Cụ thể, Phương Lê công khai thẳng hình ảnh thân thiết giữa chồng cũ của Hoa hậu Đại dương Đặng Thu Thảo bên người được cô cho là nhân tình. Kèm theo hình ảnh, Phương Lê không ngại khi dùng những từ ngữ chỉ trích nặng nề, móc mỉa doanh nhân Phúc Thành: "Thích style chụp hình kiểu này, góc này nhỉ? Hình con giáp 13 gửi vợ lúc vừa mang bầu tới đẻ và khủng bố, tới lúc ly hôn nó ngưng gửi liền thiệt là có tâm".

CĂNG ĐÉT: Phương Lê nối tiếp 'series bóc phốt' chồng cũ Đặng Thu Thảo, đăng ảnh bên 1 cô gái, gọi thẳng 'con giáp 13' - Ảnh 1
Bài đăng trên trang cá nhân của Phương Lê - Ảnh: Chụp màn hình

Mặc dù chỉ là thông tin từ một phía của Phương Lê, chưa rõ thực hư sự việc thế nào nhưng bài viết sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều lượt quan tâm, chú ý. Trước đó, nàng hậu này cũng tiết lộ rằng khi Đặng Thu Thảo đang mang thai, chồng cũ đã lấy thẻ ngân hàng riêng của cô để tiêu xài và chăm lo cho nhân tình, bỏ mặt con cái. Không chỉ vậy, Phương Lê còn cho biết thêm khoản trợ cấp chồng cũ Đặng Thu Thảo gửi cho các con là 4 triệu đồng mỗi đứa và gây khó dễ.

CĂNG ĐÉT: Phương Lê nối tiếp 'series bóc phốt' chồng cũ Đặng Thu Thảo, đăng ảnh bên 1 cô gái, gọi thẳng 'con giáp 13' - Ảnh 2
Đám cưới Đặng Thu Thảo và chồng cũ đại gia - Ảnh: Internet

Không chỉ Phương Lê bức xúc lên tiếng tố cáo mà những ngày qua, chính chủ Đặng Thu Thảo cũng hé lộ mảng tối trong cuộc hôn nhân với công chúng. Cô tiết lộ từng bị ông xã bạo hành, đánh đập và tiểu tam liên tục quấy phá trong thời gian đang mang thai dẫn đến bị trầm cảm.

Về phía chồng cũ Đặng Thu Thảo, mới đây, anh cũng đã chính thức lên tiếng về lùm xùm, ồn ào hôn nhân với Đặng Thu Thảo. Doanh nhân Phúc Thành chia sẻ: "Tôi đi làm ăn, có nhiều mối quan hệ nên Thảo hiểu lầm là chuyện thường".

Phương Lê 'bóc phốt' chồng cũ của Đặng Thu Thảo: 'Lấy tiền vợ tiêu xài, chu cấp cho con 4 triệu mỗi đứa còn gây khó dễ'

Phương Lê 'bóc phốt' chồng cũ của Đặng Thu Thảo: 'Lấy tiền vợ tiêu xài, chu cấp cho con 4 triệu mỗi đứa còn gây khó dễ'

Hoa hậu Phương Lê đã bức xúc thay cho Đặng Thu Thảo vì thời gian qua cô phải chịu đựng người chồng tồi tệ.

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