Không thể chịu đựng nổi trước những tin tức và những hình ảnh về bé gái 8 tuổi bị bạo hành, là mẹ của 3 cô con gái - diễn viên Vân Trang đã phải “kêu cứu” đến mọi người.
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Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Vân Trang không khỏi bức xúc trước vụ việc của bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành. Là mẹ của 3 cô con gái - diễn viên Vân Trang “đau như khúc ruột của mình” trước vụ việc của bé V.A, đến mức nhắm mắt lại vẫn không thể nào không hiện diện những hình ảnh về bé.
Vân Trang đau đớn kêu cứu mọi người: “Câu chuyện ám ảnh, thật sự rất ám ảnh, tôi đã cố gắng bằng cách này bằng cách khác để không nghĩ đến nữa vì mình vẫn phải tiếp tục sống tốt cuộc sống của mình, nhưng thật sự hình ảnh bé V.A không thể nào không hiện diện trong đầu tôi khi tôi nhắm mắt cả khi tôi ôm chặt lấy con tôi...Trời ơi, tôi đau như khúc ruột của mình vậy. Làm ơn giúp tôi, tha cho tôi có được không? Làm ơn chấm dứt câu chuyện này sớm để giúp tôi thoát ra đi mà?”
Nữ diễn viên bày tỏ mong muốn 2 người phạm tội trong vụ việc sẽ sớm bị xét xử để những hình ảnh đầy đau đớn về bé sẽ không khỏi xuất hiện thêm nữa: “Tôi tin không chỉ riêng tôi mà tất cả các bà mẹ trên đất nước này đều căm thù và chỉ muốn *** *** 2 đứa mất nhân tính ấy. Đau đớn thể xác có là gì so với cô đơn tổn thương tâm hồn con đã phải chịu đựng, con đã ước mơ gì trong những lúc một mình ấy hả con gái?” - Vân Trang đau đớn viết.
Những ngày qua, trước vụ việc thương tâm của bé gái 8 tuổi bị “người tình” của cha ruột bạo hành dẫn đến tử vong, hàng loạt các sao Việt như: Hồng Vân, Trấn Thành, Hari Won, Ngọc Lan, Xuân Lan, Thúy Diễm, hoa hậu Khánh Vân… đã bày tỏ sự bức xúc của mình trên trang cá nhân. Trong đó, hoa hậu Phương Lê thậm chí còn tuyên bố sẽ hỗ trợ toàn bộ chi phí cho mẹ ruột bé để đấu tranh đến cùng nếu mẹ bé cần.
Về vụ việc bé N.T.V.A, 8 tuổi, bị mẹ kế là Nguyễn Võ Quỳnh Trang bạo hành đến tử vong. Sau khi bắt tạm giam Nguyễn Võ Quỳnh Trang và Nguyễn Trung Kim Thái, cơ quan cảnh sát điều tra cho biết hiện vẫn đang tiếp tục điều tra để truy tố những người có trách nhiệm. Nếu đủ bằng chứng, sẽ sớm khởi tố Thái và Trang với tội danh cao hơn. Vụ việc hiện vẫn đang gây bức xúc lớn trong dư luận.