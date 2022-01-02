Mới đây, trên trang cá nhân, diễn viên Vân Trang không khỏi bức xúc trước vụ việc của bé gái 8 tuổi bị “dì ghẻ” bạo hành. Là mẹ của 3 cô con gái - diễn viên Vân Trang “đau như khúc ruột của mình” trước vụ việc của bé V.A, đến mức nhắm mắt lại vẫn không thể nào không hiện diện những hình ảnh về bé.

Ảnh: chụp màn hình

Vân Trang đau đớn kêu cứu mọi người: “Câu chuyện ám ảnh, thật sự rất ám ảnh, tôi đã cố gắng bằng cách này bằng cách khác để không nghĩ đến nữa vì mình vẫn phải tiếp tục sống tốt cuộc sống của mình, nhưng thật sự hình ảnh bé V.A không thể nào không hiện diện trong đầu tôi khi tôi nhắm mắt cả khi tôi ôm chặt lấy con tôi...Trời ơi, tôi đau như khúc ruột của mình vậy. Làm ơn giúp tôi, tha cho tôi có được không? Làm ơn chấm dứt câu chuyện này sớm để giúp tôi thoát ra đi mà?”