Trước cuộc chiến giành quyền nuôi con, Nhật Kim Anh khóc nghẹn: 'Là người mẹ, tôi không bao giờ bỏ con mình'

Hậu trường 25/12/2021 12:12

Nhiều năm nay, Nhật Kim Anh vẫn chưa thỏa được tâm nguyện đưa con về chăm sóc. Mặc dù chỉ muốn được cùng chồng cũ chia sẻ việc chăm sóc con, nhưng nữ ca sĩ luôn bị cản trở.

Trước đây, Nhật Kim Anh đã nhiều lần chia sẻ rằng mình bị gây khó dễ trong việc chăm sóc con sau khi ly hôn. Do hoàn cảnh lúc bấy giờ, nữ ca sĩ phải để con cho chồng nuôi, nhưng nỗi nhớ thương con luôn canh cánh trong lòng người mẹ. 

Vào hôm qua (24/12), Chánh án TAND Tối cao đề nghị Hội đồng thẩm phán của toà này xem xét, hủy quyết định của TAND Cấp cao tại TP HCM, giữ nguyên bản án phúc thẩm của TAND TP Cần Thơ (tuyên ông Bửu được quyền nuôi con), giao hồ sơ vụ án cho TAND quận Ninh Kiều xét xử sơ thẩm lại theo quy định pháp luật.

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Nhật Kim Anh và con trai - Ảnh: FBNV

Chia sẻ về thông tin mới này, Nhật Kim Anh nói: "Nếu như tôi được gặp con, đưa con đi chơi, chăm sóc, trò chuyện với con thì tôi không cần phải giành giật. Đau thì cũng đau rồi, chỉ mong con có cuộc sống tinh thần đẩy đủ khi có cả cha lẫn mẹ. Mỗi lần nghe con nói chỉ muốn về với mẹ, con muốn có mẹ là tôi đau đớn không chịu nổi".

Cô cũng nhấn mạnh: "Tôi chỉ mong muốn bé Tin được hưởng tình yêu của cả bên nội và bên ngoại. Tôi mong tòa xử một cách có tình, có lý chứ không chỉ dựa trên giấy tờ và những con số. Nếu trường hợp TAND Tối cao hủy quyết định cho tôi nuôi con thì tôi vẫn sẽ làm đơn kháng nghị yêu cầu xử lại từ đầu"

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Trong suốt thời gian qua, khoảng thời gian hai mẹ con gặp gỡ đều rất ngắn ngủiẢnh: FBNV

Nữ ca sĩ cũng khẳng định rằng cô không thể nào sống thiếu con và điều quan trọng nhất trong cuộc đời mình chính là bé Tin. Song, suốt 4 năm qua, để đến được với con, nhìn con, đi chơi cùng con vài lần cũng rất khó khăn, nó gần như bóp nghẹt cuộc sống của cô. Nữ ca sĩ nói trong nước mắt: "Là người mẹ, tôi không bao giờ bỏ con mình. Nếu tòa xử cho chồng tôi nuôi con cũng có nghĩa là ép tôi rời bỏ con mình vì từ trước đến nay, gia đình chồng cũ chưa từng hoan nghênh tôi đến thăm nuôi con, thậm chí còn cố tình gây khó dễ".

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