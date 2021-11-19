Con trai nhỏ chỉ nhắn gửi 2 chữ ngắn gọn khiến Nhật Kim Anh rớt nước mắt?

"Mẹ cảm ơn con vẫn luôn dành cho mẹ những gì ngọt ngào nhất", diễn viên Nhật Kim Anh tâm sự.

Năm 2018, ca sĩ Nhật Kim Anh và chồng cũ công bố "đường ai nấy đi" gây nhiều xôn xao dư luận. Hậu ly hôn, việc quyền nuôi con của cả 2 xảy ra nhiều tranh chấp, kiện tụng ồn ào. Đến tháng 3/2021, Nhật Kim Anh mới chính thức giành được quyền nuôi con. Tuy nhiên, nữ ca sĩ khẳng định sẽ không gây áp lực hay tước quyền thăm nom con của chồng cũ. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân, Nhật Kim Anh có bài chia sẻ nói về cậu con trai nhỏ khiến nhiều người không khỏi cảm động. Có thể thấy, nữ ca sĩ sẵn sàng đánh đổi tất cả để được bên cạnh con trai của mình. Cụ thể, nữ diễn viên bày tỏ:

"Hôm nay gọi điện với ảnh (con trai) và ảnh nói... Mẹ ơi con muốn viết cái này cho mẹ nè. Và rồi mình đã rớt nước mắt với ảnh luôn! Mẹ cũng yêu thương con vô hạn con trai cưng của mẹ à. Mẹ cảm ơn con vẫn luôn dành cho mẹ những gì ngọt ngào nhất! Mẹ yêu con". Nhật Kim Anh rớt nước mắt khi đọc dòng tâm sự của con trai - Ảnh: FBNV Việc bày tỏ tình cảm với con cái rất bình thường nhưng vì cô đã phải trải qua nhiều khó khăn mới được hạnh phúc như hiện tại nên nữ diễn viên trân quý từng khoảnh khắc. Trước đó, vào hôm sinh nhật con trai, Nhật Kim Anh cũng nghẹn ngào tâm sự:

"Hôm nay 20/9 là sinh nhật con. Mẹ chúc con trai của mẹ luôn khoẻ mạnh, cho dù con ở bên ba hay bên mẹ con cũng luôn yêu thương cả 2 bên. Thôi thì cứ tuỳ duyên con à, mẹ đã chiến đấu rất nhiều năm để muốn con về ở với mẹ. Nhật Kim Anh cùng chồng cũ tổ chức sinh nhật cho con trai - Ảnh: Internet Nhưng chắc duyên số không hợp tác với mẹ con mình. Cho nên tới ngày mẹ chuẩn bị đón con về thì đúng ngày chỉ thị 16, giãn cách xã hội. Vì thế mẹ con mình vẫn không thể nào về bên nhau được. Thôi thì tuỳ duyên con ha. Nếu con ở bên ba, ông bà nội vẫn hạnh phúc thì mẹ lưu cung ở đây chờ con". Hiện, bé Bửu Long vẫn đang sống ở quê nội Cần Thơ, nữ ca sĩ mong sớm ngày được đoàn tụ với con.

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