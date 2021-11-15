Vừa qua, tại chương trình Ký ức ngọt ngào, nữ ca sĩ đã trải lòng nhiều tâm sự về bản thân, gia đình và cuộc sống của mình. Nhật Kim Anh cho biết người ảnh hưởng lớn nhất trong cuộc đời của mình chính là mẹ vì bố mất sớm.

Nhật Kim Anh được biết đến với vai trò là ca sĩ với loạt bản hit đình đám như: Thà người đừng hứa, Đoạn đường vắng,... Không chỉ vậy, cô cũng rất bén duyên với nghiệp diễn xuất, Nhật Kim Anh đã tham gia nhiều vai chính trong các bộ phim truyền hình, chiếm được nhiều sự yêu mến của khán giả.

Thời gian đó, cả nhà tôi phải ăn cơm độn, đi làm cỏ tranh, cuốc đất, làm đồng, làm rẫy là chủ yếu. Giai đoạn khó khăn nhất, tưởng chừng vượt không qua được đối với tôi là khi bố tôi đột ngột qua đời vì bệnh ung thư phổi.

Để tạo bất ngờ cho nữ ca sĩ, MC Quyền Linh đã lén mời mẹ cô tới trường quay khiến cô vô cùng ngạc nhiên và xúc động. Kể về những ngày gia đình mới vào miền Nam sinh sống, Nhật Kim Anh cho biết: "Thời xưa, cha tôi đi đãi vàng nên gia đình cũng khá giả nhưng trên đường chuyển vào miền Nam, chúng tôi bị cướp hết vàng. May thay, mẹ giấu được vài chỉ vàng trong người nên cũng mua được mảnh đất nhỏ.

Bố vừa đưa được gia đình vào miền Nam thì đổ bệnh. Bệnh của bố khá nặng nên mẹ và các anh chị em chạy vạy đủ thứ hết để lo. Lúc đó, mẹ tôi giống như là một nữ anh hùng, trụ cột chính của gia đình lo lắng mọi thứ. Tôi thì còn nhỏ nhưng cũng đi làm rẫy luôn. Gia đình tôi khó khăn lắm, nhưng cuối cùng cũng vượt qua".

Lúc này, MC Quyền Linh mới nghẹn ngào hỏi mẹ Nhật Kim Anh: "Lúc đó, bác có khóc nhiều không?". Bà ngậm ngùi, xúc động đến rơi nước mắt: "Chẳng giấu gì anh, tôi cũng tủi thân nhiều. Vào miền Nam năm 1992 thì năm 1993 ông xã tôi đã qua đời, mẹ con tôi khó khăn đủ đường".

Nhìn mẹ không kìm được cảm xúc, nữ ca sĩ cũng rưng rưng tâm sự: "Lúc bố tôi gần mất, cả nhà không còn gì hết. Ngồi trước nồi cơm độn khoai mì thì mẹ lấy cơm cho tôi với em trai ăn còn khoai mì thì mẹ với anh chị ăn. Mẹ hi sinh mọi thứ cho tôi".

Mẹ Nhật Kim Anh bật khóc nhớ về quá khứ, cô cũng không kìm được xúc động - Ảnh: Cắt từ clip

Nghe câu chuyện, MC Quyền Linh cũng xúc động không kém và chia sẻ: "Câu chuyện của gia đình Nhật Kim Anh khiến mọi người đều xót xa. Chúng ta có một chút nước mắt để nhớ về những ký ức đắng cay, nhưng bây giờ mọi chuyện đã trở nên ngọt ngào. Mẹ Nhật Kim Anh đã được đáp trả bằng kết quả đẹp là sự thành công của các con, đặc biệt là Nhật Kim Anh. Mỗi người thường thành công ở 1 lĩnh vực thôi nhưng Nhật Kim Anh lại thành công ở tận 3 lĩnh vực".

Đáp lại lời khen ngợi từ đàn anh, Nhật Kim Anh chia sẻ: "Tôi luôn muốn là một niềm tự hào đối với mẹ, vì mẹ đã chịu quá nhiều khổ cực, từ lúc bố còn sống cho tới khi bố mất.Thậm chí, mẹ cũng không đi bước nữa để có thể dồn hết tâm sức chăm sóc các con. Có thể nói đây là người phụ nữ vĩ đại nhất đối với tôi".