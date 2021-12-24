Sau gần 1 năm tưởng chừng đã thắng kiện, Nhật Kim Anh rưng rưng nước mắt khi được gặp lại con trai

Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân với doanh nhân Bửu Lộc, Nhật Kim Anh đã phải trải qua hành trình kéo dài suốt 2 năm với hàng chục phiên tòa để tranh quyền nuôi con trai chung. Hồi tháng 3/2021 vừa, giám đốc thẩm của TAND Cấp cao tại TP.HCM đã quyết định hủy án phúc thẩm, giữ y án sơ thẩm, giao con chung cho ca sĩ Nhật Kim Anh chăm sóc.

Dù đã nhận được quyền nuôi con, thế nhưng ở thời điểm hiện tại, vụ kiện tranh quyền nuôi con của Nhật Kim Anh và chồng cũ vẫn chưa kết thúc khi ông Bửu Lộc kháng cáo. Vụ việc hiện đang tiếp tục được xét xử lại khiến Nhật Kim Anh đến nay vẫn chưa nhận được quyền nuôi con sau 9 tháng tưởng chừng đã thắng kiện.

Khi hành trình giành quyền nuôi con tưởng chừng đã kết thúc nay lại phải tiếp tục, Nhật Kim Anh không khỏi buồn bã vì nhiều tháng qua không được gặp lại con trai. Theo đó, con trai Nhật Kim Anh vẫn đang ở Cần Thơ với gia đình nội, những tháng vừa qua, vì nhiều lý do cũng như dịch bệnh, nữ diễn viên không được gặp con trai của mình.

Mới đây, trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh bất ngờ chia sẻ loạt hình ảnh được đoàn tụ cùng con trai. Theo đó, trước thềm Giáng Sinh, nữ diễn viên được gặp lại con trai và dành tặng cậu bé món quà thể thao mà con thích: “Giáng sinh sớm với cục vàng. Thấy mẹ tập boxing cũng thích lắm, mê lắm nè. Nên năm nay ảnh xin mẹ quà Giáng sinh là một bộ boxing và 1 bộ Lego! Vì con học được cô giáo khen và được điểm A+ nè. Yêu cục vàng của mẹ lắm. Mẹ chúc con trai cưng của mẹ Giáng sinh thật ấm áp và ngập tràn yêu thương hạnh phúc nhé. Yêu Putin của mẹ” - cô tâm sự.

Vì đã phải trải qua khoảng thời gian khá lâu mới được gặp lại con trai, Nhật Kim Anh không khỏi xúc động. Trong loạt ảnh được chia sẻ, đôi mắt của nữ diễn viên rưng rưng khi được ở gần con trai. Được biết, những tháng qua, nữ ca sĩ và Bửu Long chỉ có thể trò chuyện qua điện thoại, cô nhiều lần khóc khi quá nhớ quý tử.

Về việc kiện giành nuôi con của Nhật Kim Anh, theo báo Pháp Luật đưa tin mới đây nhất, TAND Tối cao vừa có quyết định kháng nghị vụ tranh chấp nuôi con của ca sĩ Nhật Kim Anh theo hướng hủy quyết định giám đốc thẩm, giữ nguyên bản án phúc thẩm, giao hồ sơ vụ án cho TAND quận Ninh Kiều xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định pháp luật. Như vậy có nghĩa, Nhật Kim Anh hiện vẫn chưa thể chính thức giành được quyền nuôi con từ chồng cũ.