Sau 6 tháng 'về chung một nhà', Hari Won và Trấn Thành 'gây lộn' khá nhiều chỉ vì lý do này

Hậu trường 24/12/2021 14:42

Mới đây, Hari Won đã có dịp chia sẻ về khoảng thời gian bắt đầu cuộc sống hôn nhân của mình.

Mới đây, Hari Won đã chia sẻ về chuyện khác biệt văn hóa khi lấy chồng khác quốc gia của gia đình mình. Dù lấy chồng người Việt, nhưng đối với bà xã Trấn Thành thì việc kết hôn với người nước ngoài là điều vô cùng khó khăn.

Hari Won chia sẻ: "Mọi người cứ nghĩ ở một gia đình đa văn hóa, chỉ cần có tình yêu là được hết, nhưng thực tế không phải như vậy, sẽ có rất nhiều vấn đề xảy ra mà chính tôi cũng không hiểu được.Trong gia đình tôi, bố tôi nói được tiếng Hàn nhưng không giỏi, còn mẹ tôi lại không nói được tiếng Việt. Nhiều lúc bố tôi diễn tả một việc gì đó nhưng mẹ không thể hiểu, ngược lại, mẹ nói thì bố lại không hiểu. Cho đến giờ, bố mẹ tôi vẫn còn tranh cãi với nhau dù sống chung nửa đời người, không thể nào hết được".

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Hari Won chia sẻ về chuyện khác biệt văn hóa khi lấy chồng khác quốc gia của gia đình mình - Ảnh: Chụp màn hình

Tiếp đó, "giọng ca Hương đêm bay xa" tiếp tục tâm sự: "Về trường hợp của tôi với Trấn Thành thì khi đó mẹ tôi bó tay với tôi rồi. Mẹ tôi không hề cấm cản gì cả vì tôi cũng đã nhiều tuổi. Tâm lý của mẹ tôi là sợ tôi bị ế nên có người rước là may mắn lắm rồi. Trong khi đó, anh Trấn Thành lại là người quá tinh tế, cực kỳ biết lấy lòng bố mẹ vợ nên không có gì xảy ra. Tới bây giờ tôi vẫn thấy mình là người quá may mắn mới được như vậy, còn anh Trấn Thành là con rể quá tuyệt vời".

Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu sau khi cưới, Hari Won cho biết: "Chúng tôi gây lộn khá nhiều vì khác biệt trong văn hóa, cách dùng từ. Bây giờ, chúng tôi đã hiểu nhau và chung sống hạnh phúc".

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Cặp đôi chính thức đi đến hôn nhân vào cuối năm 2016 - Ảnh: Internet

Trấn Thành và Hari Won hẹn hò đầu năm 2016. Trước khi kết hôn cả hai chịu áp lực lớn từ phía dư luận. Tuy nhiên, vào tháng 12/2016, cả hai bỏ qua nhiều dị nghị để tổ chức đám cưới hoành tráng. Trước những sóng gió, cặp đôi đã chứng minh cho mọi người thấy, họ đúng là một nửa của nhau. Từ khi kết hôn, cả hai thoải mái bày tỏ tình cảm của mình trước công chúng. 

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Từ khóa:   Trấn Thành Hari Won sao Việt

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